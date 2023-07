Handel na dolarze singapurskim: co warto wiedzieć

Singapur jest jednym z najbardziej przyjaznych miejsc dla emigrantów na świecie, jeśli pominie się koszty życia. Singapur należy również do najsilniejszych gospodarek w Azji, przyjmując inwestycje i innowacje technologiczne z całego świata. Ponieważ Singapur jest potężnym ośrodkiem gospodarczym, dolar singapurski czerpie z niego siłę.

W artykule podzielimy się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi dolara singapurskiego i gospodarki Singapuru, które mogą okazać się przydatne dla traderów.

Jak silna jest gospodarka Singapuru?

Singapur to miasto-państwo położone na wyspie w południowo-zachodniej Azji, u nasady Półwyspu Malajskiego. Singapur stał się kolonią Korony Brytyjskiej w 1946 roku, dołączył do Federacji Malezji w 1963 roku, ale ostatecznie uzyskał niepodległość 9 sierpnia 1965 roku. Republika Singapuru, bo tak brzmi jej oficjalna nazwa, jest wysoce rozwijającą się gospodarką i jednym z najważniejszych portów w Azji Wschodniej. Singapur należy do tak zwanej grupy Czterech Azjatyckich Tygrysów, która obejmuje Tajwan, Koreę Południową i Hongkong, które są jednymi z najbardziej rozwiniętych gospodarek w tej części świata.

Singapur jest uważany przez ekonomistów za globalne centrum gospodarcze przyjazne dla biznesu. Singapur przyciąga dużą liczbę inwestycji zagranicznych ze względu na swoje strategiczne położenie, wykwalifikowanych pracowników, niskie stawki podatkowe i zaawansowaną infrastrukturę. Singapur zajął czwarte miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata w 2023 r., zgodnie z najnowszym Światowym Rankingiem Konkurencyjności Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD), tracąc jedną pozycję w porównaniu ze statystykami z 2022 r.

Władze monetarne Singapuru i dolar singapurski

Monetary Authority of Singapore (MAS), utworzony w 1971 r., jest singapurskim bankiem centralnym i regulatorem finansowym. MAS współpracuje również z branżą finansową w celu rozwoju Singapuru jako dynamicznego międzynarodowego centrum finansowego. Przyjęcie odpowiedniej ustawy (MAS Act) dało MAS uprawnienia do regulowania sektora usług finansowych w Singapurze.

MAS promuje również stabilność monetarną oraz politykę kredytową i walutową sprzyjającą wzrostowi gospodarki. Według strony internetowej MAS, organ ten zarządza obecnie różnymi ustawami dotyczącymi pieniędzy, bankowości, ubezpieczeń, papierów wartościowych i sektora finansowego. Po połączeniu z Radą Komisarzy Walutowych w 2002 r., MAS przejął również funkcję emisji waluty.

Dolar singapurski (SGD - S$) jest oficjalną walutą Republiki Singapuru od 1967 roku. Według Triennial Central Bank Survey opublikowanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), dolar singapurski jest dziesiątą najczęściej wymienianą walutą na świecie.

Dolar singapurski na giełdzie

Para walutowa USD/SGD osiągnęła wieloletnie maksimum 1 września 2022 r., kiedy dotknęła poziomu 1,43 USD, jak widać na poniższym wykresie miesięcznym.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD SGD wykres miesięczny od: 1 maja 2018 r. do 27 lipca 2023 r. Utworzono: 27 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Jednak w czwartym kwartale 2022 r. para walutowa osiągnęła wieloletnie minimum i weszła w nowy rok na poziomie 1,31 USD.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD SGD wykres dzienny od: 2 maja 2023 r. do 27 lipca 2023 r. Utworzono: 27 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

W 2023 r. nastąpiła zmienność, a dolar singapurski wykazywał siłę w stosunku do swojego amerykańskiego odpowiednika - para weszła w wahania między 1,32 a 1,35 USD.

Co analitycy sądzą o dolarze singapurskim i gospodarce Singapuru?

Jedną z rzeczy, o których możesz nie wiedzieć, jest to, że MAS nie dyktuje stóp procentowych, jak ma to miejsce w innych gospodarkach, takich jak USA czy Wielka Brytania. Od 1981 r. bank centralny Singapuru zarządza kursem wymiany, a nie stopami procentowymi. Można się zastanawiać, dlaczego MAS zdecydował się to zrobić zamiast podążać za polityką Fed lub EBC.

MAS, stopy procentowe i kurs wymiany dolara singapurskiego

Powodem jest to, że Singapur jest małą gospodarką, która bazuje na wymianie handlowej. Oznacza to, że na inflację duży wpływ ma siła lub słabość dolara singapurskiego w porównaniu na przykład do jena japońskiego lub innych walut, takich jak dolar amerykański itp. MSA zobowiązało się do kontrolowania siły dolara singapurskiego w celu zarządzania cenami konsumpcyjnymi; odbywa się to za pomocą nominalnego efektywnego kursu wymiany dolara singapurskiego (S$NEER). Nominalny efektywny kurs wymiany dolara singapurskiego to kurs wymiany między dolarem singapurskim a koszykiem walut głównych partnerów handlowych kraju.

Czy gospodarka Singapuru nadal należy do czterech azjatyckich tygrysów?

Gospodarka Singapuru uniknęła technicznej recesji w drugim kwartale 2023 r., rosnąc o 0,7% rok do roku i 0,3% w ujęciu kwartalnym, wynika z raportu opublikowanego przez krajowy urząd statystyczny. Ekonomiści ankietowani przez Agencję Reutera spodziewali się wzrostu na poziomie 0,3% kwartał do kwartału i 0,6% rok do roku.

Analitycy MAS napisali w corocznym podsumowaniu, że „krótkoterminowe perspektywy pozostają niepewne z ryzykiem pogorszenia sytuacji. Jeśli w nadchodzących miesiącach pojawią się ukryte słabości globalnego systemu finansowego, zaufanie konsumentów i inwestorów może jeszcze bardziej ucierpieć, co będzie miało negatywne konsekwencje dla całej gospodarki”. MAS oszacował, że produkt krajowy brutto w 2023 r. spadnie do przedziału od 0,5% do 2,5% w tym roku, znacznie niższego niż wzrost o 3,6% w 2022 roku.

Ekonomiści HSBC zasugerowali, że „Singapur jest dobrze przygotowany do przewodzenia regionowi dzięki szybkiemu ożywieniu”. Komentując gospodarkę Singapuru w CNBC, powiedzieli, że jest ona odporna, zauważając, że „podczas gdy liczba chińskich turystów powróciła tylko do 30% poziomu z 2019 r., Singapur jest skuteczny w przywracaniu bezpośrednich lotów z Chinami. Otwiera to drogę do wzrostu liczby chińskich turystów w nadchodzących miesiącach, wspierając singapurskie sektory usług”.

W raporcie na temat krajowej inflacji sporządzonym przez UOB stwierdzono, że „podczas gdy inflacja zasadnicza spada nieco szybciej niż oczekiwano, umiarkowane tempo inflacji bazowej pozostało zgodne z prognozami. W związku z tym oczekujemy, że inflacja zasadnicza spadnie średnio do 4,7% (z poprzedniej prognozy 5,0%), podczas gdy nadal oczekujemy, że inflacja bazowa wyniesie średnio 4,0% w 2023 roku. Wyłączając wpływ podatku GST w 2023 r., oczekujemy, że inflacja zasadnicza wyniesie średnio 3,7% (z poprzedniej prognozy 4,0%), a inflacja bazowa wyniesie średnio 3,0% (bez zmian) w 2023 r., czyli nadal powyżej ‘standardowego’ celu 2%”.

Analitycy ANZ podzielili się swoimi prognozami dotyczącymi dolara singapurskiego w nocie opublikowanej 26 czerwca, sugerując, że „przy wstrzymanym działaniu MAS, dolar singapurski nie skorzysta na jakimkolwiek ponownym skoncentrowaniu pasma polityki w górę, jak w zeszłym roku. Jednak przy utrzymującej się ścieżce aprecjacji oczekujemy, że S$NEER będzie nadal dryfował w górę i pozostanie w górnej połowie pasma polityki. Singapur nadal przyciąga napływ kapitału, który MAS częściowo absorbuje poprzez wzrost rezerw walutowych. Silna korelacja między SGD a DXY oznacza, że kluczowy czynnik będzie pochodził ze strony dolara. Ponieważ amerykańska Rezerwa Federalna jest bliska zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, widzimy spadek kursu DXY w drugiej połowie roku, co pomoże umocnić SGD”. Raport ANZ prognozuje, że do końca roku dolar singapurski będzie notowany w stosunku do dolara amerykańskiego na poziomie 1,31 USD.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu dolarem singapurskim

Jeśli zdecydowałeś się włączyć dolara singapurskiego do swojego portfela handlowego, musisz ocenić ryzyko. Początkujący inwestorzy mają czasem tendencję do przeceniania swoich możliwości, popełniając błędy wynikające z potencjalnej niewiedzy i pilnej potrzeby założenia pozycji na rynku. Jednak błędy podczas handlu mogą mieć negatywne konsekwencje, czasem duże, a czasem małe.

Istnieją jednak sposoby na zminimalizowanie ryzyka dla początkujących traderów. Jedną z nich jest poszerzanie wiedzy na temat handlu poprzez studiowanie różnych strategii i uczenie się jak najwięcej na temat rynków finansowych. Webinary, blogi, szkolenia, materiały wideo i szeroka gama materiałów edukacyjnych są udostępniane przez brokerów za darmo w Internecie.

Innym sposobem jest nauczenie się korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenie stop-loss. Narzędzia te istnieją na platformach transakcyjnych i można z nich korzystać podczas realizacji strategii tradingowych. Narzędzia do zarządzania ryzykiem pomagają zmniejszyć potencjalne straty, jeśli rynki odwrócą się przeciwnie do Twoich pozycji. Dowiedz się, jak je wykorzystać, aby móc zbudować strategię finansową, która pomoże Ci skupić się na osiąganiu zysków i zabezpieczy Cię przed nadmiernymi stratami.

