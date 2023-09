Handel dolarem hongkońskim: co warto wiedzieć

Wrzesień 17, 2023 20:54

Hongkong to jedno z tych miejsc, w których Wschód spotyka się z Zachodem. Położony w południowo-wschodnich Chinach, Hong Kong był kolonią brytyjską przez 150 lat, ale obecnie należy do Chin. Handel dolarem hongkońskim jest bardziej znany wśród inwestorów azjatyckich, ale z pewnością nie jest tak popularny jak główne waluty, którymi handluje się codziennie na rynku globalnym. Gospodarka Hongkongu wykazuje się jednak sporą siłą, a miasto pozostaje jednym z głównych ośrodków gospodarczych na kontynencie azjatyckim.

W artykule podzielimy się kilkoma interesującymi spostrzeżeniami dotyczącymi handlu dolarem hongkońskim i tego, jak wpływa na niego wdrażana polityka gospodarcza.

Dolar hongkoński (HKD) i gospodarka Hongkongu

Hongkong był kolonią brytyjską od 1841 do 1997 roku. Rząd Wielkiej Brytanii zgodził się przekazać całe terytorium Chinom po wygaśnięciu dzierżawy Nowych Terytoriów w 1997 roku. W rezultacie Hongkong stał się specjalnym regionem administracyjnym (SAR) co najmniej do 2047 roku. Niektórzy twierdzą, że Hongkong jest miejscem, w którym chińskie wartości życiowe spotykają się z zachodnimi ideami wolności gospodarczej i prawodawstwa.

Według raportu opublikowanego przez agencję Reutera, rząd Hongkongu zrewidował swoją prognozę wzrostu gospodarczego na 2023 r. z wcześniejszych 3,5-5,5% do 4,0-5,0%. Ekonomiści rządowi stwierdzili w oświadczeniu, że trudne globalne otoczenie gospodarcze będzie nadal wpływać na eksport, ale „turystyka i konsumpcja prywatna pozostaną głównymi czynnikami napędzającymi wzrost gospodarczy do końca roku”.

Analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) zasugerowali, że podczas gdy w 2022 r. gospodarka utknęła w martwym punkcie, oczekuje się, że rok 2023 będzie rokiem wzrostu. Raport MFW odnotowuje: „Ożywienie gospodarcze w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong utknęło w martwym punkcie w 2022 r. w następstwie epidemii COVID-19 i zacieśnienia polityki pieniężnej w USA. Przewiduje się jednak, że w 2023 r. realne PKB wzrośnie o 3,5%. Oczekuje się, że przy umiarkowanej presji płacowej inflacja CPI będzie stopniowo rosnąć do około 2,25% do końca 2023 roku”.

Założony w 1993 r. Hong Kong Monetary Authority (HKMA) jest centralną instytucją bankową Hongkongu. Głównymi celami HKMA jest utrzymanie stabilności waluty w ramach Systemu Powiązanych Kursów Walutowych, promowanie stabilności i integralności systemu finansowego oraz pomoc w utrzymaniu statusu Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego.

Dolar hongkoński jest oficjalną walutą Hongkongu. Waluta w Hongkongu jest emitowana przez rząd i trzy lokalne banki pod nadzorem HKMA. Dolar hongkoński jest powiązany z dolarem amerykańskim w ramach porozumienia sprzed ponad 40 lat. Niektórzy z was mogą nie wiedzieć, że dolar hongkoński jest również używany w sąsiednim Makau, ponieważ jest powiązany z walutą tego regionu - Pataca (MOP).

Co analitycy sądzą o wynikach dolara hongkońskiego?

Jeśli chodzi o wyniki, dolar hongkoński przeżywał w ostatnich tygodniach ciężkie chwile. W sierpniu waluta Hongkongu straciła 0,6% swojej wartości w stosunku do amerykańskiego odpowiednika. Był to najgorszy miesięczny wynik odnotowany w ciągu ostatnich 38 lat. Stopy procentowe w Hongkongu rosną, ponieważ polityka monetarna tego kraju dostosowuje się do tej, która jest prowadzona w USA przez Fed. Wynika to z powiązania HKD z dolarem amerykańskim.

Hongkoński indeks Hang Seng, jeden z najpopularniejszych wśród traderów, również doświadczył znacznych wahań w pierwszej połowie roku. Niektórzy ekonomiści sugerują, że odbicie chińskiej gospodarki może pomóc indeksowi odzyskać utraconą pozycję w drugiej połowie roku.

Ekonomiści z ANZ Bank sugerują, że dolar hongkoński może pełnić rolę waluty rezerwowej w obliczu de-dolaryzacji. W swoim raporcie piszą: „Powiązanie HKD z RMB nie wnosi wartości dodanej do rozwoju Chin, ponieważ istnieje już rynek CNH. Zamiast tego HKD jest kandydatem na walutę rezerwową, wspieranym przez solidną infrastrukturę finansową i swobodnie wymienialny kurs wymiany. HKD przypomina „stabilną monetę”, ponieważ jego wartość jest powiązana z aktywem referencyjnym. Technologia blockchain i tokenizacja obligacji rządowych zwiększą ich bezpieczeństwo i uczynią je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów, którzy szukają dywersyfikacji od konwencjonalnego systemu dolarowego w erze cyfrowej”.

Komentując wyniki dolara hongkońskiego i wezwania Hongkongu do powiązania dolara z chińskim renminbi (RMB), ekonomiści BNP Paribas napisali w raporcie: „Pojawiają się apele do Hongkongu o porzucenie dolara amerykańskiego i przejście na kurs wymiany z RMB. Pomimo rosnącej integracji gospodarczej Hongkongu z Chinami kontynentalnymi, nie wydaje się to być obecnie zalecaną alternatywą, ponieważ HKD jest twardą walutą na otwartym rachunku kapitałowym, podczas gdy RMB jest miękką walutą na zamkniętym rachunku kapitałowym. Powiązanie HKD-RMB oznacza również, że Hongkong musiałby podążać za polityką monetarną Chin, co nie byłoby wiarygodne dla utrzymania międzynarodowego zaufania, zanim zarządzanie polityką monetarną Chin nie dojrzeje”.

Handel dolarem hongkońskim (HKD) i zarządzanie ryzykiem

Dolar hongkoński jest jedną z najsilniejszych walut w Azji, ponieważ Hongkong słynie z wysokiej jakości usług finansowych i prężnej gospodarki. Handel dolarem hongkońskim wiąże się z ryzykiem, którego początkujący inwestorzy nie powinni ignorować. Duża utrata środków może nastąpić na rynku walutowym w krótkim czasie, więc bycie przygotowanym jest jedynym wyjściem, jeśli nie chcesz narażać swojego budżetu i celów finansowych.

Nauka handlu i pogłębianie wiedzy na temat zarządzania ryzykiem są niezbędne. Brokerzy oferują szeroką gamę narzędzi edukacyjnych, pomagających ulepszyć traderom techniki handlowe. Webinary, e-booki, blogi, przewodniki są do dyspozycji każdego początkującego inwestora. Jest to najlepszy sposób na poznanie podstaw handlu przed zaangażowaniem się w rzeczywisty handel.

Handel bez zarządzania ryzykiem jest przedsięwzięciem, którego początkujący inwestorzy nie powinni podejmować, ponieważ może to narazić ich na niebezpieczeństwo finansowe. Popularne platformy transakcyjne są wyposażone w narzędzia do zarządzania ryzykiem, które mogą mieć znaczenie, gdy rynki poruszają się wbrew Twojej strategii i celom. Nauka korzystania ze zlecenia stop-loss lub innego podobnego narzędzia pozwoli ci zaoszczędzić trochę stresu i pozwoli ci cieszyć się handlem, jednocześnie minimalizując stratę funduszy. Nigdy nie zapominaj, że wiedza jest jednym z kluczy do wypracowania skutecznej strategii.

