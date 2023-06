Raport o zamówieniach na dobra trwałe w USA skupia uwagę inwestorów

Czerwiec 27, 2023 15:16

Zamówienia na dobra trwałe w USA oraz kanadyjskie i australijskie raporty inflacyjne będą jednymi z najważniejszych publikacji danych na dziś i jutro. Analitycy rynkowi sugerują, że negatywny odczyt zamówień na dobra trwałe może wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego.

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opublikowany wcześniej rano stwierdził, że rosnące zyski przedsiębiorstw odpowiadają za prawie połowę wzrostu inflacji w Europie w ciągu ostatnich dwóch lat. W Wielkiej Brytanii analitycy Bloomberg Economics sugerują, że podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) mogą zepchnąć gospodarkę w recesję do końca 2023 roku.

Według raportu CNBC, chiński premier Li Qiang powiedział, że Chiny nadal są na dobrej drodze do osiągnięcia rocznego celu wzrostu gospodarczego na poziomie około 5% i oczekuje się, że wzrost w drugim kwartale będzie szybszy niż w pierwszym.

Zamówienia na dobra trwałe w USA – prawdopodobny spadek w maju

We wtorek US Census Bureau opublikuje majowy raport dotyczący zamówień na dobra trwałe. Analitycy rynkowi spodziewają się spadku zamówień o 1%, w przeciwieństwie do kwietniowego wzrostu o 1,1%. Raport dotyczący zamówień na dobra trwałe mierzy wzrost lub spadek zamówień na towary o trwałości powyżej trzech lat.

Dane dotyczące zamówień na dobra trwałe są uważane za ważne wskaźniki kondycji gospodarki. Należy zauważyć, że indeks ISM Manufacturing Index spadał przez siedem miesięcy z rzędu. Ekonomiści sugerują, że niepewność gospodarcza i wysoka inflacja przyczyniły się do spadku popytu na wydatki kapitałowe.

Czy w maju inflacja CPI spadnie w Kanadzie?

We wtorek BoC i Statistics Canada opublikują dane o inflacji. Ekonomiści prognozowali, że inflacja zasadnicza wyniesie w maju 3,4% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek z 4,4% w kwietniu. Oczekuje się, że zarówno raporty BoC, jak i Canadian statistics dotyczące podstawowych odczytów CPI w ujęciu miesiąc do miesiąca wykażą wzrost o 0,5%.

BoC zdecydował się wznowić politykę zacieśniania polityki pieniężnej w zeszłym miesiącu, podnosząc stopy procentowe, mimo że był jednym z pierwszych banków centralnych, które wiosną obiecały ponownie zrewidować swoją strategię. Analitycy Bank of Montreal (BMO) stwierdzili, że spadek inflacji byłby dobrą wiadomością, ale nie rozwiałby obaw BoC. Dlatego też sugerują, że jeszcze jedna podwyżka stóp może być możliwa. Zarząd BoC ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych 12 lipca.

Australijski raport inflacyjny

W środę rano Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) opublikuje miesięczny raport o inflacji CPI za maj. Ekonomiści prognozowali, że inflacja zasadnicza wyniesie 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca, co oznaczałoby, że roczna inflacja zasadnicza spadła do 6,3% z 6,8%.

Komentując australijską inflację i politykę Banku Rezerw Australii (RBA), analitycy ING napisali w raporcie, że „podążając za wskazówkami z protokołu Banku Rezerw Australii (RBA) z czerwca, gdzie decyzja o podwyżce była bardzo wyważona, ta poprawa inflacji sugeruje, że lipiec może dać bankowi szansę na pauzę”.

Ifo: Nastroje w niemieckim biznesie spadają drugi miesiąc z rzędu

Indeks klimatu biznesowego instytutu Ifo spadł w czerwcu do 88,5 z 91,5 w maju, odnotowując większy spadek niż przewidywano. Ankieta przeprowadzona przez Agencję Reutera wśród analityków przewidywała spadek do 90,7. Komentując badanie, szef Ifo powiedział, że „nastroje w niemieckiej gospodarce wyraźnie się pogorszyły”, podczas gdy inni analitycy pracujący dla niemieckiego instytutu zauważyli, że wysokie stopy procentowe osłabiają popyt, a oczekiwania eksportowe przemysłu znacznie spadły.

Najnowszy miesięczny raport Bundesbanku przewiduje, że recesja wkrótce dobiegnie końca, ponieważ PKB „nieznacznie wzrośnie” w drugim kwartale, po spadku w okresie październik-grudzień i styczeń-marzec. Niemiecki bank centralny przewiduje, że niemiecka gospodarka skurczy się o 0,3%, po czym nastąpi niewielkie ożywienie o 1,2% w 2024 r. i o 1,3% w 2025 r.

