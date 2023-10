Sprzedaż detaliczna w USA i dane o PKB w Chinach w centrum uwagi inwestorów

Podczas gdy analitycy rynkowi koncentrują się na wydarzeniach geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, oczekuje się, że raport o sprzedaży detalicznej w USA i dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i Kanady dostarczą wskazówek dotyczących wpływu polityki pieniężnej na te gospodarki.

Azjatyckie rynki akcji wzrosły we wtorek rano, podczas gdy inwestorzy oczekują raportu o wzroście chińskiego PKB za trzeci kwartał roku, który ma zostać opublikowany jutro.

Inflacja CPI w Nowej Zelandii osiągnęła najniższy poziom od dwóch lat w trzecim kwartale roku, kształtując się na poziomie 5,6% w ujęciu rok do roku. W rezultacie dolar nowozelandzki osłabił się o 0,44%, ponieważ inwestorzy sądzili, że Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) może nie podnieść kosztów pożyczek w listopadzie.

Sprzedaż detaliczna w USA we wrześniu

Dane o sprzedaży detalicznej w USA zostaną opublikowane przez US Census Bureau w dniu dzisiejszym. Ekonomiści spodziewają się, że raport pokaże wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym we wrześniu, przy czym oczekiwany wynik będzie niższy niż w sierpniu. Analitycy rynkowi sugerują, że wydatki konsumentów znacznie spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ wysokie koszty pożyczek i wzrost cen wydają się nadwyrężać budżety konsumentów.

Wcześniej w tym miesiącu firma Adobe Analytics zasugerowała, że sprzedaż online w okresie świątecznym wzrośnie o 4,8% w ujęciu rocznym, ponieważ sprzedawcy detaliczni próbują zachęcić konsumentów do wydawania pieniędzy, oferując duże rabaty na wiele produktów.

Raport o inflacji CPI w Kanadzie

W środę Bank Kanady (BoC) i Statistics Canada opublikują dane dotyczące inflacji za wrzesień. Ekonomiści szacują, że inflacja zasadnicza pozostała we wrześniu na niezmienionym poziomie, oczekując, że wyniesie ona 4% w ujęciu rocznym.

Gubernator Banku Kanady Tiff Macklem powiedział dziennikarzom uczestniczącym w niedawnym posiedzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), że bank „weźmie pod uwagę” zaostrzone warunki finansowe spowodowane wyższymi rentownościami obligacji długoterminowych przed zbliżającym się ogłoszeniem polityki pieniężnej zaplanowanym na 25 października. Szef BoC powtórzył, że kanadyjska gospodarka nie zmierza w kierunku recesji.

Wzrost PKB Chin w 3 kwartale 2023 r.

Wcześniej w środę Krajowy Urząd Statystyczny opublikuje raport o PKB za III kwartał. Niektórzy ekonomiści sugerują, że chińska gospodarka wzrosła o 4,4% w ujęciu rocznym, spadając z 6,3% odnotowanych w drugim kwartale, ale wzrosła o 1,0% w ujęciu kwartalnym, nieco wyżej niż w poprzednim kwartale.

Eksport i import kontynuowały swoją spadkową trajektorię, podczas gdy pomimo zwiększonej akcji kredytowej banków, analitycy zaobserwowali presję deflacyjną. W raporcie Agencji Reutera zauważono, że „gospodarka wzrośnie w tym roku o 5,0%, zgodnie z wrześniową ankietą i własnym celem Pekinu, ale poniżej 5,5% prognozowanych w lipcowym sondażu. Przewiduje się, że wzrost spowolni do 4,5% w 2024 r.”.

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii

Ekonomiści w Wielkiej Brytanii będą oczekiwać publikacji danych o inflacji w środę rano. Analitycy rynkowi przewidują, że inflacja zasadnicza we wrześniu wyniesie 6,5% w ujęciu rocznym.

Główny ekonomista Banku Anglii, Huw Pill, powiedział, że Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) może być zmuszony do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, aby osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2%.

„Wciąż mamy trochę do zrobienia, aby wrócić do poziomu 2%. I prawdopodobnie czeka nas też trochę pracy, aby upewnić się, że kiedy wrócimy do 2%, zrobimy to w sposób zrównoważony”, powiedział, dodając, że spadek inflacji zasadniczej nie byłby wystarczający, aby BoE mógł powiedzieć, że zadanie zostało wykonane.

