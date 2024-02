Raport o inflacji w Chinach: czy można oczekiwać większej deflacji?

Luty 07, 2024 13:43

Chiński raport o inflacji CPI za styczeń to publikacja danych finansowych, która wyróżnia się z tłumu w pozostałej części tego tygodnia. Podczas gdy chińskie władze wydają się interweniować od czasu do czasu, aby wesprzeć krajowe rynki akcji, ekonomiści będą analizować raport, ponieważ gospodarka kraju weszła w spiralę deflacyjną.

Chiny CPI styczeń 2024 r.

Krajowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikuje w czwartek styczniowy raport o inflacji. Analitycy rynkowi sugerują, że inflacja CPI spadła o 0,5% w ujęciu rocznym w pierwszym miesiącu roku.

Chińscy decydenci obiecali wzmocnić wsparcie fiskalne i monetarne, aby pobudzić gospodarkę, która zmaga się z kryzysem na rynku nieruchomości, wysokim bezrobociem wśród młodzieży i spadkiem zaufania konsumentów. Handel na chińskich giełdach zbliża się do wieloletnich minimów, podczas gdy władze finansowe wydają się interweniować w celu wzmocnienia juana w stosunku do dolara amerykańskiego, jak sugerują ekonomiści, co miało miejsce kilka razy w ciągu ostatniego miesiąca.

Schnabel z EBC: Cierpliwość kluczem do stóp procentowych EBC

Członkini zarządu EBC, Isabel Schnabel, powiedziała dziennikarzom Financial Times, że rada zarządzająca powinna zachować ostrożność w odniesieniu do wszelkich dostosowań polityki, podkreślając cierpliwość, która może zmniejszyć ryzyko potencjalnego wzrostu inflacji. W swoim wystąpieniu wspomniała, że EBC poczynił znaczne postępy w zakresie inflacji, ale nadal nie osiągnął wyznaczonego celu.

Schnabel, która jest uważana za jednego z „jastrzębi” w radzie EBC, podkreśliła, że odnotowano lepkie dane inflacyjne w sektorze usług, podczas gdy rynek pracy strefy euro był dość odporny pomimo zacieśnienia polityki pieniężnej. Komentując prognozy gospodarcze, powiedziała, że zaobserwowała rozluźnienie warunków finansowych, ponieważ rynki agresywnie wyceniają obniżki stóp procentowych.

Ankieta Reutera przewiduje słabe odbicie walut rynków wschodzących

Większość ekonomistów ankietowanych przez Agencję Reutera prognozuje, że „prawie wszystkie waluty rynków wschodzących ledwo odrobią straty w ujęciu rocznym za sześć miesięcy”. Podczas gdy większość walut rynków wschodzących zakończyła ubiegły rok z zyskami, dolar amerykański ponownie umocnił się w związku z oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych.

Stratedzy walutowi Societe Generale powiedzieli dziennikarzom Agencji Reutera, że „rajd, którego oczekiwaliśmy, zwłaszcza w przypadku walut i stóp procentowych, już się zmaterializował. Waluty rynków wschodzących są relatywnie bardzo uczciwie wyceniane... i nie spodziewamy się ich znacznej aprecjacji. Obniżki stóp procentowych przez Fed są już dobrze wycenione, a konsekwencje wyjątkowości Stanów Zjednoczonych wciąż się rozwijają, co będzie miało pozytywny wpływ na indeks dolara i negatywny wpływ na waluty rynków wschodzących”.

Analitycy Commerzbanku podkreślają obecnie siłę dolara amerykańskiego

Ekonomiści Commerzbanku napisali w raporcie, że euro ma niewiele do zaoferowania w stosunku do dolara amerykańskiego, ponieważ amerykańska waluta konsoliduje swoje zyski w ciągu ostatnich kilku tygodni. Sugerują one jednak, że gwałtowny wzrost dolara może być bliski szczytu.

W swojej nocie wspominają: „pytanie brzmi, kiedy siła dolara się wyczerpie? Prawdopodobnie nie minie zbyt wiele czasu, zanim uformuje się dno. Jedno jest również jasne: miesięczne stopy zmian inflacji od kilku miesięcy utrzymują się na poziomach zgodnych z celem 2%. Nie powinno więc minąć zbyt wiele miesięcy dobrych danych, zanim Fed zacznie obniżać stopy procentowe, bez względu na to, jak ostrożnie brzmią obecnie urzędnicy. Nie oznacza to jednak, że w najbliższej przyszłości zobaczymy znacznie wyższe poziomy EUR/USD”.

Handluj na pozbawionym ryzyka rachunku demo

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne OTWÓRZ RACHUNEK DEMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.