Handel na chilijskim peso: co warto wiedzieć

Wrzesień 29, 2023 14:09

Chile jest jednym z krajów Ameryki Łacińskiej (LATAM) o ciekawej historii politycznej. Kraj ten posiada obecnie jedną z prężniej rozwijających się w regionie gospodarek. Historia monetarna kraju jest jednak dość osobliwa. Handel chilijskim peso (CLP) w stosunku do głównych walut, takich jak dolar amerykański, nie jest niczym niezwykłym dla traderów, którzy dodają waluty LATAM do swoich portfeli handlowych.

W artykule podzielimy się interesującymi spostrzeżeniami dotyczącymi chilijskiego peso i chilijskiej gospodarki, które mogą pomóc Ci wyrobić sobie opinię i zdecydować, czy chcesz uwzględnić tę walutę w swoich strategiach handlowych.

Chilijskie peso i kto jest kim w chilijskiej gospodarce

Chile jest jednym z liderów gospodarczych w regionie LATAM. Należy zauważyć, że kraj ten jest największym producentem miedzi na świecie i ma znaczący udział w globalnej produkcji litu, zajmując drugie miejsce pod względem wielkości produkcji.

Bank Światowy twierdzi, że „Chile ma uznane osiągnięcia w zakresie rozwoju, z silną dynamiką gospodarczą w ostatnich dziesięcioleciach. Jednak wzrost ostatnio spowalnia, co odbija się na stagnacji produktywności i postępie w zakresie kapitału własnego. Inflacja może pozostać wysoka w krótkim okresie, ale przewiduje się, że zbliży się do celu do końca 2024 r. w obliczu ujemnej luki popytowej i malejącej presji kosztowej”.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) „chilijska gospodarka zbliża się do końca cyklu dostosowawczego w kierunku bardziej zrównoważonego wzrostu i niższej inflacji w trudnym otoczeniu zewnętrznym. Władze wdrażają bardzo zdecydowaną politykę w celu zachowania stabilności makroekonomicznej i odbudowy buforów. Rząd ma ambicje reformatorskie, aby zwiększyć dochody podatkowe, zmniejszyć nierówności, zreformować emerytury i opiekę zdrowotną, a także wspierać zieloną gospodarkę”.

Analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zauważyli w raporcie dotyczącym chilijskiej gospodarki, że „deficyt rządu centralnego wyniesie 2,0% PKB w 2023 r. i 2,1% PKB w 2024 r., co nie zagrozi zdolności obsługi zadłużenia. Bank centralny kontynuował zacieśnianie polityki w celu ograniczenia inflacji i kontrolowania oczekiwań inflacyjnych, podnosząc stopę procentową do 11,25% i obiecując utrzymać ją na tym poziomie, dopóki nie nastąpi wyraźna konwergencja inflacji w kierunku celu”.

Dodali również, że „realny PKB skurczy się o 0,1% w 2023 r., ale odbije o 1,9% w 2024 r.”. Wycofanie środków wsparcia związanych z pandemią i restrykcyjne warunki monetarne zahamują konsumpcję i inwestycje w 2023 r., ale efekty te powinny ustąpić na początku 2024 r.”.

Statystyki opublikowane w połowie sierpnia wykazały, że gospodarka Chile kurczyła się przez trzy kolejne kwartały, przy znacznym spadku inwestycji. Raport wskazał na spadek PKB o -1,1% w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r., w ujęciu rocznym. Ekonomiści ankietowani przez bank centralny w sierpniu szacowali spadek PKB o -0,50% do końca roku. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, Chile będzie jednym z niewielu krajów Ameryki Łacińskiej, które w 2023 r. zakończą z ujemnymi statystykami wzrostu.

Bank centralny Chile i chilijskie peso

Bank Centralny Chile (Banco Central de Chile) został założony w 1925 roku. Jednym z celów Banku Centralnego Chile jest zapewnienie stabilności waluty, czyli utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji. Bank wspiera również stabilność i wydajność systemu finansowego, zapewniając normalne funkcjonowanie płatności wewnętrznych i zewnętrznych. Według jego strony internetowej, Centralny Bank Chile „przyjął system polityki pieniężnej z celami inflacyjnymi i polityką płynnego kursu walutowego. Celem ustalonym w ramach tego systemu jest, aby roczna inflacja (mierzona jako procentowa zmiana CPI w okresie 12 miesięcy) utrzymywała się przez większość czasu na poziomie około 3%, z zakresem tolerancji +/- 1%.”

Chilijskie peso jest emitowane przez bank centralny i w obecnej wersji znajduje się w obiegu od 1975 roku. W latach 1974-1979 peso chilijskie mogło poruszać się w ramach odpowiedniego przedziału, a następnie zostało powiązane z dolarem amerykańskim po stałym kursie wymiany przez kolejne trzy lata. W 1984 r. chilijskie peso powróciło do wcześniejszego systemu, aż do 1999 r., kiedy to pozwolono mu na swobodny przepływ w stosunku do dolara amerykańskiego.

Handel chilijskim peso i jego wyniki

Na notowania chilijskiego peso w stosunku do dolara amerykańskiego od 2018 r. wpływ miały czynniki gospodarcze, w szczególności wahania cen miedzi, oraz wysiłki na rzecz utrzymania stabilności w obliczu presji zewnętrznej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD CLP wykres miesięczny od: 1 października 2017 r. do 28 września 2023 r. Utworzono: 28 września 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Para dolara amerykańskiego do chilijskiego peso pozostawała względnie stabilna przez pewien czas, ale stanęła w obliczu wyzwań, gdy cena miedzi, kluczowego eksportu dla Chile, spadła. Spadek ten miał negatywny wpływ na chilijskie peso, powodując jego osłabienie w stosunku do amerykańskiej waluty.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD CLP wykres dzienny od: 6 czerwca 2023 r. do 28 września 2023 r. Utworzono: 28 września 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

W lipcu 2023 r. Bank Centralny Chile ogłosił najsilniejszą obniżkę stóp procentowych w ciągu ostatnich 14 lat o 100 punktów bazowych z 11,25% do 10,25%, co pomogło dolarowi amerykańskiemu umocnić się w stosunku do chilijskiego odpowiednika.

Co analitycy prognozują dla chilijskiego peso i gospodarki?

Analitycy walutowi ING stwierdzili w raporcie opublikowanym we wrześniu, że Chile rozpoczęło duży cykl luzowania polityki pieniężnej. „Bank centralny Chile po lipcowym poluzowaniu o 100 pb, we wrześniu obniżył stopy procentowe o 75 pb. Stopa procentowa wynosi obecnie 9,50%. Oczekuje się, że stopa procentowa zostanie obniżona do 7,75/8,00% do końca roku, a posiedzenia odbędą się w październiku i grudniu. Pewne obniżki stóp są dokonywane w oparciu o fakt, że dwuletnie oczekiwania inflacyjne są stabilne na poziomie 3%. Mimo to inflacja bazowa wciąż przekracza 8%. Jeśli wartość bazowa nie spadnie tak szybko, jak oczekiwano, a bank centralny nadal będzie dokonywał cięć, CLP może ucierpieć jeszcze bardziej. Otoczenie zewnętrzne nie było łaskawe dla walut Ameryki Łacińskiej. Ale jeśli mamy rację z naszą prognozą dla dolara, USD / CLP może spaść jeszcze w tym roku”, zauważyli.

W połowie września analitycy Morgan Stanley byli optymistycznie nastawieni do chilijskich obligacji w euro i dolarach amerykańskich, powołując się na „tanie wyceny w porównaniu z większością obligacji o ratingu inwestycyjnym, brak oczekiwanych emisji w najbliższym czasie oraz ciągłe ożywienie w kontekście makroekonomicznym. Ryzyko polityczne również spadło, a rząd został zmuszony do ograniczenia planów podniesienia podatków”.

Według raportu Wells Fargo, bank centralny Chile może obniżać stopy procentowe bardziej agresywnie niż oczekiwały tego rynki finansowe. Analitycy Wells Fargo zasugerowali, że „decydenci w Chile i Brazylii najwyraźniej czują się wystarczająco komfortowo, aby agresywnie łagodzić politykę pieniężną. W rezultacie obniżamy naszą prognozę stopy procentowej chilijskiego banku centralnego, aby odzwierciedlić stanowisko decydentów i obecnie uważamy, że docelowa stopa procentowa w Chile może spaść do 7,25% do końca tego roku.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu chilijskim peso

Handel chilijskim peso, podobnie jak każdą inną walutą na rynku Forex, wiąże się z ryzykiem. Podczas gdy właściwe postępowanie może przybliżyć cię do urzeczywistnienia twoich finansowych marzeń, te niewłaściwe mogą cię drogo kosztować i stać się obciążeniem dla twoich planów finansowych. Bycie początkującym traderem oznacza, że możesz nie znać niebezpieczeństw związanych z poruszaniem się po niestabilnych rynkach.

Istnieją sposoby na wypełnienie tej luki; jednym z nich jest edukacja. Studiowanie tego, jak działa handel i jego podstawy, zajmie trochę czasu, ale może zaoszczędzić mnóstwo trochę pieniędzy w dłuższej perspektywie. Teraz możesz się zastanawiać, czego potrzebujesz, aby rozpocząć naukę? Wszystko, czego potrzebujesz, to dostęp do materiałów edukacyjnych, takich jak poradniki, filmy, e-booki i artykuły na temat handlu przygotowane przez doświadczonych traderów. Brokerzy oferują dostęp do wielu zasobów edukacyjnych.

Kolejnym sposobem na zmniejszenie ryzyka podczas handlu jest korzystanie z narzędzi do zarządzania ryzykiem, które są wbudowane w platformy transakcyjne. Korzystając z tych narzędzi i czyniąc je częścią swojej strategii, możesz nauczyć się skuteczniej poruszać po świecie finansów. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, które mogą pomóc zminimalizować stres podczas inwestowania na rynkach.

