Kanadyjska inflacja CPI prawdopodobnie spadnie w październiku

Listopad 21, 2023 14:32

Kalendarz na ten tydzień jest ubogi w publikacje danych, ponieważ Stany Zjednoczone przygotowują się do obchodów Święta Dziękczynienia w czwartek. Jeszcze dziś Bank Kanady (BoC) oraz Statistics Canada opublikują raporty o inflacji CPI za październik.

Ludowy Bank Chin (PBoC) utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ponieważ oczekuje się, że skupi się na wpływie swoich bodźców monetarnych na gospodarkę, podczas gdy juan nadal słabnie.

BoC i Statistics Canada opublikują raporty CPI

Ekonomiści sugerują, że inflacja CPI w Kanadzie spadła w październiku do 3,2% w ujęciu rocznym, odnotowując kolejny spadek, który zbliżyłby ją do celu BoC. Należy zauważyć, że inflacja zasadnicza we wrześniu wyniosła 3,8%.

Analitycy zauważają, że jeśli prognoza miałaby się potwierdzić, byłaby to pozytywna wiadomość dla rady zarządzającej BoC, która chce, aby inflacja odnotowała trwały spadek. Kanadyjski bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie na dwóch ostatnich posiedzeniach zarządu, stając się jednym z pierwszych dużych banków, które wprowadziły przerwę w zacieśnianiu polityki pieniężnej.

PBoC utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Chiński bank centralny ogłosił wczoraj rano decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Ekonomiści sugerują, że PBoC podjął tę decyzję, ponieważ spadający juan nie mógł wspierać dalszego luzowania polityki pieniężnej, podczas gdy decydenci chcieliby zbadać wpływ potężnego pakietu stymulacyjnego na gospodarkę.

Po ogłoszeniu analitycy Bloomberga zauważyli, że „decyzja chińskich pożyczkodawców komercyjnych o utrzymaniu stóp procentowych na stałym poziomie w poniedziałek była niemal przesądzona po tym, jak Ludowy Bank Chin utrzymał stopy procentowe w zeszłym tygodniu. Pytanie brzmi, co dalej? Spodziewamy się dodatkowego złagodzenia polityki pieniężnej, ale środki te będą bardziej skoncentrowane na stymulowaniu wzrostu akcji kredytowej niż na obniżaniu kosztów pożyczek”.

Bundesbank: Niemiecka gospodarka skurczy się w IV kwartale?

Ankieta opublikowana przez Bundesbank, niemiecki bank centralny, wywołała kolejne obawy o kondycję gospodarczą kraju. Ekonomiści pracujący dla niemieckiej instytucji zasugerowali, że „produkcja gospodarcza prawdopodobnie ponownie nieznacznie spadnie w czwartym kwartale 2023 r.”, dodając, że „niemiecka gospodarka będzie mozolnie wychodzić z okresu słabości, który utrzymuje się od wybuchu wojny z Ukrainą”.

W raporcie wspomniano, że zaobserwowano oznaki niewielkiej poprawy, które mogą odwrócić bieg wydarzeń po rozpoczęciu nowego roku. Jednak komentując globalną aktywność gospodarczą, analitycy Bundesbanku zauważyli, że nie ma dowodów na trwałą poprawę globalnego wzrostu przemysłowego.

Commerzbank: Ceny ropy prawdopodobnie powrócą do 85 USD w 1. kwartale 2024 r.

Ponieważ ceny ropy spadły w ciągu ostatnich kilku tygodni, analitycy Commerzbanku sugerują, że mogą one oscylować wokół 85 USD za baryłkę w pierwszym kwartale 2024 roku.

Komentując aktualizacje z rynku ropy, napisali: „Ponieważ Arabia Saudyjska prawdopodobnie utrzyma swoje dobrowolne cięcie produkcji do końca roku, na początku przyszłego roku na rynku ropy pojawi się jedynie niewielka nadwyżka podaży. Na horyzoncie pojawia się nawet deficyt podaży w drugiej połowie 2024 r. ze względu na rosnący popyt, co pozwoliłoby Arabii Saudyjskiej na odwrócenie cięcia produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że cena ropy Brent wzrośnie do 85 USD za baryłkę w pierwszym kwartale 2024 r. i wzrośnie dalej do 90 USD za baryłkę do końca 2024 r.”.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.