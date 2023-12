Inwestowanie w branżę gier i szum wokół Grand Theft Auto 6

Grudzień 11, 2023 13:48

Inwestowanie w branżę gier zyskuje na popularności, ponieważ firmy takie jak Microsoft i Sony walczą ze sobą o większy udział w rynku, wypuszczając zaawansowane konsole do gier i przejmując studia. Sektor ten rozwija się niezwykle dynamicznie od dłuższego czasu. Wydarzenia związane z grami, takie jak pojawienie się zwiastuna Grand Theft Auto VI, za którym stoi Rockstar Games, trafiają na pierwsze strony gazet, a sama branża rozwinęła się dość mocno podczas pandemii koronawirusa.

W związku z niedawnym szumem wywołanym pierwszym spojrzeniem na Grand Theft Auto VI, w tym artykule podzielimy się cennymi spostrzeżeniami na temat inwestowania w sektor gier.

Zwiastun GTA 6 od Rockstar wstrząsnął internetem, ale nie rynkami

5 grudnia ukazał się zwiastun Grand Theft Auto 6 od Rockstar. Niektórzy sugerują, że GTA 6 jest najbardziej oczekiwaną grą dekady, pokazuje to liczba wyświetleń zwiastuna: Pobił on rekord najchętniej oglądanego niemuzycznego wideo na YouTube w ciągu 24 godzin, osiągając 85 milionów wyświetleń. Liczba wyświetleń zwiastuna przekroczyła już liczbę wyświetleń zwiastuna GTA 5, gry, która trafiła na rynek w 2013 roku i nadal jest jednym z flagowców Take Two. Take-Two Interactive jest właścicielem Rockstar Games, a także 2K, dwóch ważnych marek wydawniczych w branży gier.

Warto zauważyć, że wydanie GTA 5 na konsole Sony Playstation, Microsoft Xbox i PC wygenerowało dla Take-Two Interactive przychód bliski 8 miliardów dolarów przy ponad 185 milionach sprzedanych egzemplarzy. GTA 5 nadal generuje przychody dzięki rocznym subskrypcjom i zakupom w grze.

Jednak premiera zwiastuna GTA 6 nie spotkała się z entuzjazmem, jeśli chodzi o rynek handlowy. Chociaż niektórzy oczekiwali, że kurs akcji Take-Two Interactive wzrośnie, gdy pojawi się pierwszy filmik mocno wyczekiwanej gry, tak się nie stało. Cena akcji Take-Two Interactive (TTWO) spadała o prawie 4% w notowaniach przedsesyjnych, odzyskując jednak grunt po rozpoczęciu regularnego handlu i odnotowując jedynie 1% spadek wartości.

Screen z trailera Grand Theft Auto 6 (Źródło: YouTube

Jaki był powód spadków? Część analityków zasugerowała, że końcowy napis „Coming 2025” przyczynił się do spadku, ponieważ gracze na całym świecie, a także inwestorzy przewidywali, że GTA 6 pojawi się na półkach sklepowych do końca 2024 roku. Wycieki informacji w mediach społecznościowych sugerują, że koszt produkcji GTA 6 wzrośnie powyżej 2 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę, że deweloperzy Rockstar pracują nad nim już od prawie 10 lat.

Co analitycy rynkowi mówią o Take-Two Interactive i GTA 6?

Nie jest tajemnicą, że inwestorzy chcieliby, aby GTA 6 było dostępne w okresie świątecznym w Boże Narodzenie 2024 roku. Oczekuje się, że wpływ gry pod względem sprzedaży przewyższy jej poprzedniczkę, a premiera gry może spowodować wzrost sprzedaży konsol do gier przez ludzi, spodziewających się zagrać w, jak niektórzy twierdzą, najlepszą grę wideo w historii.

Akcje Take-Two Interactive wzrosły w tym roku o 52%, przewyższając niektóre popularne indeksy, takie jak Nasdaq. Kierownictwo Take-Two ogłosiło wydanie zwiastuna GTA 6 w pierwszym tygodniu listopada i od tego czasu akcje wzrosły o 16%.

W rozmowie z dziennikarzami Forbes analitycy Oppenheimer & Co. Inc. powiedział, że opublikowany zwiastun „pokazuje grę o jakości przekraczającej oczekiwania pomimo wcześniejszych przecieków”, dodając, że opóźnienie poza początek 2025 roku jest możliwe.

W tym samym raporcie Forbesa, ekonomiści Deutsche Bank zasugerowali, że „GTA VI wygeneruje ponad 1 miliard dolarów dodatkowych rezerwacji netto w pierwszym roku na rynku, co jest potencjalnie ogromnym motorem wzrostu sprzedaży, biorąc pod uwagę, że Take-Two zarejestrowało 5,3 miliarda dolarów całkowitych rezerwacji netto w zeszłym roku podatkowym”.

Ekonomiści Bank of America (BofA) nie wydają się podzielać optymizmu swoich kolegów. Raport BofA obniżył ocenę akcji Take-Two Interactive z Kupuj do Neutralnie, ponieważ „nie wszyscy inwestorzy są skłonni wydłużyć czas trwania powyżej 15 miesięcy”, co sugeruje, że premiera GTA 6 może nastąpić jesienią 2025 roku zamiast w pierwszym kwartale roku, zgodnie z konsensusem analityków.

W ankiecie zauważono, że „w oparciu o wzorce zapytań inwestorów, udział znacznie się poszerzył od czasu, gdy akcje osiągnęły najniższy poziom rok temu. Spodziewamy się dalszego rozszerzenia udziału przed premierą, co zmniejsza ryzyko spadku cen, ale na razie nie widzimy znaczącego dalszego potencjału wzrostu”.

Sony kontra Microsoft - PS5 kontra Xbox: Pojedynek trwa

Gry wideo takie jak GTA 6 mają tendencję do zwiększania sprzedaży konsol do gier. Gra ukaże się na konsolach Sony PS5 i Microsoft Xbox, ale wciąż nie ma żadnych informacji na temat wersji PC. Według raportu Sony, firma sprzedała 4,9 miliona sztuk PS5 w drugim kwartale finansowym, który zakończył się 30 września. Łączna liczba konsol sprzedanych od 2020 roku wynosi 46,6 miliona. Zaledwie miesiąc temu Sony zaprezentowało odchudzoną wersję konsoli PS5, czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla osób z brakiem miejsca, ponieważ pierwsza wersja była dość duża. Niektórzy analitycy rynku gier sugerują, że ulepszona wersja PS5 Pro zostanie wydana w listopadzie 2024 roku.

Konsola Microsoft Xbox Series X|S sprzedał się w liczbie 23,90 miliona sztuk, a amerykańska firma miała 35% udziału w rynku. Sprzedaż konsol Xbox spadła w ubiegłym roku o 5% w ujęciu rocznym. Microsoft obiecał odwrócić tę tendencję poprzez przejęcie ważnych studiów, takich jak Activision Blizzard.

Narzędzia zarządzania ryzykiem i budowanie strategii handlowych

Nieważne, jaką branżą handlujemy na rynkach, inwestowanie wiąże się z ryzykiem Początkujący traderzy są szczególnie narażeni, ponieważ często nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby radzić sobie w środowisku ciągłej zmienności rynkowej. Brak wiedzy lub doświadczenia może prowadzić do błędów; dlatego początkujący traderzy powinni studiować materiały edukacyjne przygotowane przez doświadczonych traderów, takie jak artykuły, poradniki i webinary.

Początkujący inwestorzy powinni również być zaznajomieni z narzędziami zarządzania ryzykiem, takimi jak zlecenia stop-loss lub take-profit, z których można korzystać na platformach transakcyjnych. Narzędzia te zapewniają że inwestorzy będą w stanie zarządzać swoimi stratami w przypadku, gdy rynki zmienią się wbrew ich planom. Narzędzia do zarządzania ryzykiem dają więcej swobody w zakresie pozycjonowania środków i pomagają inwestorom handlować z mniejszym stresem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.