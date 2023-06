Wyższy odczyt inflacyjny w Wielkiej Brytanii zwiększa presję na Bank Anglii

Czerwiec 21, 2023 14:30

„Super czwartek” Banku Anglii (BoE) przyciągnie uwagę w dalszej części tygodnia, ponieważ oczekiwana decyzja w sprawie stóp procentowych może wpłynąć na pary walutowe powiązane z funtem brytyjskim. Jeśli BoE ponownie podniesie poziom stóp procentowych, będzie to 13. podwyżka z rzędu.

Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła w maju 8,7% w ujęciu rocznym, bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Komentując dane o inflacji, analitycy PricewaterhouseCoopers (PwC) powiedzieli: „Wyższa inflacja oznacza, że spadek dochodów gospodarstw domowych jeszcze się nie skończył, pomimo silnego wzrostu płac. Potwierdza to również jutrzejszą podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii i oznacza, że sierpniowa podwyżka stóp procentowych jest teraz jeszcze bardziej prawdopodobna”.

Również w czwartek odbędzie się posiedzenie zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), a inwestorzy będą oczekiwać na jego oświadczenie dotyczące polityki pieniężnej. Chociaż szwajcarska gospodarka nie wydaje się borykać z problemami, które nękają Europę, gubernator SNB obiecał kontrolować inflację bazową, która jest wyższa niż cel banku centralnego.

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

W czwartek Komitet Polityki Pieniężnej BoE (MPC) ujawni swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Ankieta Agencji Reutera przeprowadzona wśród ekonomistów 14 czerwca pokazała, że wszyscy spodziewają się, że brytyjski bank centralny dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na nadchodzącym posiedzeniu. Pięćdziesięciu dwóch z sześćdziesięciu czterech ankietowanych ekonomistów zasugerowało, że stopa bankowa osiągnie najwyższy poziom do końca sierpnia, a mediana prognoz wskazuje na 5,00%.

W raporcie CNBC cytującym analityków Goldman Sachs (GS) możemy przeczytać: „GS spodziewa się, że MPC utrzyma swoje stosunkowo gołębie stanowisko, biorąc pod uwagę odporny wzrost, lepką presję płacową i wysoką inflację bazową, wystąpi również presja na kolejne podwyżki o 25 punktów bazowych przez silniejsze niż oczekiwano dane, stopa końcowa powinna wynieść 5,25% z ryzykiem przebicia tego poziomu”.

Analitycy ING napisali w raporcie opublikowanym 16 czerwca, że ich bazowym scenariuszem jest „podwyżka stóp o 25 punktów bazowych, najprawdopodobniej poparta przez siedmiu członków komitetu, przy czym dwóch (Silvana Tenreyro i Swati Dhingra) głosuje za brakiem zmian”. Kolejna podwyżka o 25 pb w sierpniu jest prawdopodobna, jeśli dane o inflacji będą nadal wysokie”.

Decyzja Narodowego Banku Szwajcarii w sprawie stóp procentowych

SNB będzie drugim dużym europejskim bankiem, który ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu. Większość analityków rynkowych spodziewa się podwyżki stóp o 25 punktów bazowych przez radę zarządzającą SNB, ponieważ presja inflacyjna spada. Ekonomiści nie są jednak zgodni co do oczekiwanego szczytu stóp procentowych i tego, czy SNB zatrzyma się na poziomie 1,75%, czy też podniesie je jeszcze bardziej do 2,0%. Prezes rady zarządzającej SNB, Thomas Jordan, wyraził zaniepokojenie wysokim poziomem inflacji bazowej odnotowanym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, chociaż szwajcarska inflacja jest ogólnie znacznie niższa niż tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w innych gospodarkach europejskich.

Według raportu Bank of America: „Uważamy, że SNB dokona kolejnej podwyżki o 25 pb w czerwcu, z ryzykiem podwyżki o 50 pb... i choć nadal zależy to od danych, jest to prawdopodobnie ostatnia podwyżka w tym cyklu”.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w maju

Zaledwie dzień po ogłoszeniu stóp procentowych przez BoE, Office for National Statistics (ONS) opublikuje majowe dane o sprzedaży detalicznej. Analitycy rynkowi prognozują spadek o 2,6% w ujęciu rocznym oraz o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Raport Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC) ujawnił, że sprzedaż detaliczna spadła do najniższego poziomu od sześciu miesięcy, a trzy dni świąteczne w tym samym miesiącu nie przekonały konsumentów do większych zakupów.

