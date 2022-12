Jen, dolar australijski i decyzja RBA

Grudzień 06, 2022 13:30

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Rezerwy Australii (RBA) podniósł oficjalną stopę procentową o 0,25% do 3,1%, co podkreśliło siłę AUD wobec JPY. To już ósmy miesiąc z rzędu, kiedy RBA zacieśnia politykę monetarną, aby stłumić inflację, ostatnio obserwowaną na poziomie 7,3%.

Przy 10-letnich maksimach, jastrzębie nastawienie do stóp procentowych w Australii znacznie odbiega od gołębiego nastawienia Japonii, co odbiło się na JPY - inflacja powoduje wzrost cen australijskiego eksportu. Japonia jest drugim największym rynkiem eksportowym dla Australii, a kurs AUDJPY obecnie faworyzuje dolara australijskiego, jeśli chodzi o żywność i surowce.

Wygląda na to, że słabnie siła nabywcza japońskich konsumentów

Wydatki japońskich gospodarstw domowych osłabły w październiku, spadając z 2,3% poprzednio do 1,2% w ujęciu rocznym. Spadły również średnie zarobki do 1,8% wzrostu w październiku wobec 2,1%. w ubiegłym roku. Czy możemy zatem stwierdzić, że konsumenci w Japonii wydają mniej?

„Importowanie” inflacji za pośrednictwem towarów z Australii i innych krajów może dodatkowo zwiększyć presję na Bank Japonii, aby ten w końcu rozważył podniesienie stóp procentowych. Warto jednak zaobserwować, że wynagrodzenie za nadgodziny w Japonii wzrosło w październiku o 7,9% w porównaniu z 6,7% w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W październiku bezrobocie było na niskim poziomie 2,6%, co jest argumentem za tym, że japoński rynek pracy trzyma się mocno.

Sektor górniczy podnosi się po pandemii

Rynek eksportowy Australii jest niezwykle ważny dla ogólnego wzrostu gospodarczego, ponieważ kraj ten w dużej mierze opiera się na surowcach górniczych. Australia jest jednym z największych na świecie eksporterów węgla, boksytów, tlenku glinu, rudy żelaza, niklu, srebra, ołowiu i złota.

Szacuje się, że wzrost na światowym rynku samego niklu wzrośnie z 22 mld USD w 2019 roku do 81 mld USD w 2030 roku. Prognozuje się również, że międzynarodowy rynek aluminium wzrośnie z 123 mld USD w 2019 roku do 216 mld USD w 2030 roku.

Obecnie, gdy pandemia COVID-19 jest w odwrocie, australijski przemysł wydobywczy odżywa, co może być głównym motorem wzrostu w perspektywie średnioterminowej. Więcej na temat dynamiki PKB Australii w ujęciu kwartał do kwartału dowiemy się w środę, po opublikowaniu wyników za III kwartał.

Poprzednio na poziomie 0,9%, konsensus zakłada w trzecim kwartale wzrost na poziomie 0,7%. W ujęciu rocznym rynek oczekuje, że PKB Australii wzrosło w III kwartale o 6,2% wobec 3,6% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dobrą wiadomością zarówno dla Japonii, jak i Australii jest to, że ceny ropy naftowej spadły ostatnio poniżej 80 USD za baryłkę, co budzi nadzieję, że przynajmniej jeden z motorów inflacji zwalnia.

