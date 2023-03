Kluczowe zmiany w Alibabie: Co warto wiedzieć

Marzec 31, 2023 15:26

Alibaba trafiła w tym tygodniu na nagłówki wiadomości finansowych, ponieważ CEO spółki, Daniel Zhang, zapowiedział gruntowne zmiany w firmie. Decyzja, która zaskoczyła analityków, pojawiła się zaledwie dzień po tym, jak założyciel Alibaby Jack Ma po raz pierwszy od 12 miesięcy pojawił się publicznie w Chinach.

W artykule szczegółowo omówimy reorganizację Alibaby oraz jej możliwy wpływ na akcje spółki.

Co to jest Alibaba?

Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) jest chińską międzynarodową firmą technologiczną, która wykorzystuje swoje doświadczenie w handlu elektronicznym do łączenia firm i klientów na całym świecie. Jack Ma, były nauczyciel języka angielskiego, stanął na czele zespołu ludzi, którzy w 1999 r. założyli Alibabę jako witrynę internetową zajmującą się rynkiem e-commerce typu business-to-business (B2B).

Jednak od tego czasu wiele się zmieniło - Alibaba rozszerzyła działalność na usługi typu consumer-to-consumer i e-płatności, wyszukiwarkę zakupów online, cloud computing itp. Na stronie internetowej Alibaby możemy przeczytać: „naszą wizją na 2036 rok jest obsługa 2 miliardów globalnych konsumentów, umożliwienie 10 milionom firm osiągania zysków i stworzenie 100 milionów miejsc pracy”.

Co zmienia się w Alibabie?

28 marca zarząd Alibaby ogłosił decyzję o podziale firmy na 6 grup biznesowych. Według zapowiedzi, każda grupa biznesowa będzie kierowana przez własny zarząd. Każde przedsiębiorstwo będzie mogło pozyskać fundusze i przeprowadzić ofertę publiczną (IPO), gdy warunki rynkowe będą temu sprzyjały.

Członkowie zarządu zaznaczyli w oświadczeniu, że jest to „ruch mający na celu dodanie wartości dla akcjonariuszy i wspieranie konkurencyjności rynku”. Akcje Alibaby skoczyły zaraz po ogłoszeniu planowanych zmian, zyskując na Wall Street 14%.

Jak zostanie podzielone imperium Alibaby warte 220 mld dolarów?

Według oświadczenia firmy, sześć nowych bloków biznesowych obejmie:

Cloud Intelligence Group: usługi Alibaby w zakresie chmury i AI.

Taobao Tmall Commerce Group: działalność handlowa w Chinach, taka jak rynki cyfrowe Taobao i Tmall, platforma „value-for-money” Taobao Deals, rynek społecznościowy Taocaicai, rynek hurtowy 1688.com i inne przedsiębiorstwa.

Local Services Group: platforma nawigacyjna Amap, serwis dostawczy Ele.me i inne firmy.

Cainiao Smart Logistics: usługi logistyczne firmy.

Global Digital Commerce Group: międzynarodowe firmy handlowe Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz i Alibaba.com.

Digital Media and Entertainment Group: biznes Alibaby związany ze streamingiem i filmami.

CEO Alibaby: Przedsiębiorstwa staną się bardziej elastyczne

Prezes Alibaby zauważył: „transformacja wzmocni wszystkie nasze firmy, staną się dzięki temu bardziej elastyczne, co wpłynie na sprawniejsze podejmowanie decyzji i szybsze reagowanie na zmiany rynkowe”. Daniel Zhang powiedział również inwestorom, że jego firma już od kilku lat skupia się na osiągnieciu statusu organizacji bardziej „zwinnej i sprawnej”. CEO wyjaśnił, że: „Alibaba Group stanie się spółką holdingową, która będzie kontrolnym udziałowcem spółek z grupy biznesowej. Jako akcjonariusz kontrolujący, zarząd Alibaby będzie nadal sprawował kontrolę nad zarządami nowych spółek”.

Co plan Alibaby oznacza dla inwestorów?

Nie jest tajemnicą, że wartość firmy spadła o 600 mld dolarów od szczytu w październiku 2020 roku. Niektórzy analitycy rynku sugerują, że dużą rolę odegrały w tym działania chińskiego rządu w kierunku firm technologicznych.

Ekonomiści uważają, że zmiany te mogą zostać podchwycone przez innych dużych graczy na chińskim rynku. Po spędzeniu wielu miesięcy za granicą, powrót Jacka Ma do Chin może być postrzegany jako gałązka oliwna, ponieważ chiński rząd chciałby wzmocnić gospodarkę.

Dyrektor finansowy (CFO) Alibaby, Toby Xu, powiedział akcjonariuszom, że firma będzie oceniać znaczenie każdej z firm i „będzie decydować, czy nadal utrzymywać nad nią kontrolę, czy nie”. Powtórzył również, że reorganizacja Alibaby nie będzie miała wpływu na jej plan wykupu własnych akcji.

Czy możemy mówić o pojednaniu, czy też jest to tylko walka o przetrwanie?

Zarządzający aktywami w rozmowie z Agencją Reustera stwierdzili: "te firmy internetowe nie zamierzają po prostu siedzieć i pozwalać, aby regulacje osłabiały ich wzrost i zyski. Firmy, w tym Tencent, Alibaba, JD, Didi i ByteDance, dokonywały oddolnych zmian w celu złagodzenia ryzyka regulacyjnego, cięcia kosztów (zwolnień), poprawy efektywności operacyjnej, pozbywania się biznesów niezwiązanych z podstawową działalnością”. Według tego samego raportu „agencje ratingowe S&P i Moody's powiedziały w tym tygodniu, że restrukturyzacja Alibaby jest pozytywna pod względem kredytowym”.

Komentując plan przebudowy Alibaby, zarządzający portfelami powiedzieli dziennikarzom CNBC, że restrukturyzacja Alibaby może przynieść ulgę dla inwestorów, ponieważ „zmiany regulacyjne, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch lat zupełnie zmieniają swój biegun.” Podkreślono zatem, że wcześniej wprowadzane regulacje przestają już odgrywać istotną rolę, a przewodnictwo spółki myśli o wzmocnieniu wartości firmy.

W liście do inwestorów analitycy JP Morgan porównali restrukturyzację Alibaby do transformacji Google/Alphabet. „Z perspektywy wpływu na sentyment inwestorów, porównujemy reorganizację Alibaby do przekształcenia Google w Alphabet, co jest wyraźnym wzmocnieniem, które powinno napędzić ceny akcji w krótkim terminie. Niemniej jednak uważamy, że reorganizacja Alibaby może przynieść bardziej znaczące implikacje dla fundamentów biznesowych i ceny akcji w średnim i dłuższym okresie”- napisano w raporcie.

Ekonomiści z UBS zauważyli, że „wydzielanie jednostek może pomóc konglomeratom obniżyć potencjalne ryzyko regulacyjne, wzmocnić wartość i zmniejszyć ryzyko regulacyjne, z jakim borykały się konglomeraty”.

Jak ograniczyć ryzyko podczas handlu?

Duży spadek wartości Alibaby w ostatnich dwóch latach pokazuje, że przy inwestowaniu zawsze istnieje ryzyko. Zakładania trafnych pozycji na rynku nie jest łatwe, zwłaszcza dla początkujących. Trading wymaga szybkości, spokojnego myślenia i skrupulatnie przeprowadzonej analizy. Początkujący traderzy częściej popełniają błędy, ponieważ brakuje im niezbędnego doświadczenia, cierpliwości i kontroli nad emocjami. Zbudowanie skutecznej strategii handlowej również nie jest łatwe, ponieważ wiele czynników może odgrywać rolę w jej ostatecznym sukcesie lub porażce.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celów finansowych poprzez handel jest poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej rynków finansowych. Pomóc w tym może dostęp do szerokiego wachlarza materiałów edukacyjnych dostarczanych przez brokerów i przygotowywanych przez ekspertów rynkowych. Szczególnie ważne jest, aby nauczyć się odpowiednio zarządzać ryzykiem. Webinary, artykuły i blogi prowadzone przez doświadczonych traderów mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanych mechanizmów rynkowych.

