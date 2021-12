Akcje linii lotniczych i rejsów wycieczkowych gwiazdami na Wall Street

Grudzień 22, 2021 13:04

Jeden dzień potrafi zrobić różnicę.

Po poniedziałkowej wyprzedaży napędzanej przez Omicron, która oznaczała trzy kolejne dni spadków na Wall Street, we wtorek główne amerykańskie indeksy wzrosły, ponieważ inwestorzy zdawali się rozwiewać obawy związane z najnowszym wariantem Covid-19.

S&P 500, który spadł o ponad 2,8% w ciągu trzech poprzednich sesji, zakończył dzień wzrostem o 1,78% - prawie odrabiając straty z poprzedniego dnia.

Wtorkowe zyski były w dużej mierze napędzane przez technologie i akcje związane z podróżami - zarówno linie lotnicze jak i rejsowe miały szczególnie dobre chwile.

Spośród spółek turystycznych, które odnotowały dobre wyniki, prym wiodły linie rejsowe Carnival Corporation, które wzrosły o 8,7% podczas sesji i zyskały łącznie 14% w całym tygodniu, po ogłoszeniu w poniedziałek wyników za IV kwartał.

Ale dlaczego inwestorzy są tak optymistycznie nastawieni do spółki, która zanotowała stratę netto w wysokości 2,6 mld USD za kwartał i która wypala gotówkę w średnim tempie 510 mln USD miesięcznie?

Cóż, jeśli spojrzymy poza te niezbyt zachęcające liczby, z pewnością znajdziemy powody do optymizmu.

Zgodnie z wynikami, w kwartale kończącym się 30 listopada, przychód przypadający na dzień rejsu wzrósł o około 4% w porównaniu do tego samego kwartału w "silnym 2019 roku". Co więcej, udało się to osiągnąć przy flocie linii wycieczkowej działającej na poziomie 61% obłożenia. Carnival przewiduje, że pełna flota powróci do eksploatacji wiosną 2022 roku.

IV kwartał był trzecim z rzędu, w którym firma odnotowała wzrost depozytów klientów, które wyniosły 3,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o około 13% w stosunku do poprzedniego kwartału. Zaawansowane rezerwacje na drugą połowę 2022 roku i pierwszą połowę 2023 roku są również na "wyższym końcu historycznych zakresów i po wyższych cenach".

A co z ilością gotówki, którą spalają każdego miesiąca? Cóż, wygląda to nieco mniej przerażająco, jeśli weźmie się pod uwagę, że Carnival ma ponad 9 miliardów dolarów gotówki w księgach. Nawet przy obecnym tempie spalania gotówki, Carnival ma jej aż nadto, aby utrzymać się do nadejścia "sezonowo silnego okresu letniego".

Wszystkie te pozytywy pomagają wyjaśnić, dlaczego inwestorzy zaczęli w tym tygodniu kupować akcje linii wycieczkowych. Jednak w obliczu zagrożenia ze strony Omicron i przyszłych wariantów covid-19, nie można wykluczyć dalszej zmienności na rynku turystycznym w nadchodzących miesiącach.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Carnival Corp., wykres dzienny. Zakres dat: 23 sierpnia 2021 - 21 grudnia 2021. Data sporządzenia: 22 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Pięcioletnie wyniki Carnival Corporation

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Carnival Corp., wykres tygodniowy. Zakres dat: 7 czerwca 2015 - 21 grudnia 2021. Data sporządzenia: 22 grudnia 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

