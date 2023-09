US Dollar Index bereikt 10-maands hoogtepunt bij bezuinigingen op overheidsuitgaven

September 26, 2023 16:06

De laatste week van september is al begonnen met de wereldwijde markten die in het reine komen met de rentebesluiten van vorige week.

In de Verenigde Staten is overheidsfinanciering opnieuw onderwerp van debat tussen de Republikeinen en de Democraten. Een Bloomberg-rapport suggereerde echter dat de twee partijen een deal sluiten om een mogelijke shutdown te voorkomen. In de tussentijd bereikte de Amerikaanse dollar een 10-maands hoogtepunt ten opzichte van een mandje valuta's.

Het Britse pond bereikte dinsdag een dieptepunt van 6 maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat de pauze van de Bank of England in verband met het verhogen van de rente en slechter dan verwachte PMI-cijfers die vrijdag werden gepubliceerd, de stijging van de valuta onder druk zetten.

Verenigde Staten: overheidsfinanciering ter discussie

Omdat de uitgavenwetten op de laatste dag van september aflopen, doemt opnieuw een sluiting van de overheid op vanwege gebrek aan financiering. Terwijl de klok tikt, heeft een groep Republikeinse senatoren gezworen de overheidsbegroting in evenwicht te brengen, waardoor een sluiting van de overheid mogelijk wordt omdat ze het niet eens zijn met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die een akkoord zoekt tussen zijn partij en de Democraten.

Een sluiting van de overheid zou betekenen dat de salarissen voor Amerikaanse federale werknemers worden gepauzeerd en een reeks overheidsdiensten wordt gesloten. Beleggers maken zich zorgen over wat een shutdown zou betekenen voor het vierde fiscale kwartaal in een toch al fragiele aandelenmarkt.

Japanse regering bereidt steunpakket economie voor

De Japanse premier Fumio Kishida onthulde maandag dat hij het kabinet van het land zal instrueren om een steunpakket voor de economie voor te bereiden. Kishida zei in zijn opmerkingen: "Het doel is om van een door kostenbesparingen geleide economie naar een economie met actieve investeringen te gaan. Het economische pakket is bedoeld om het leven van mensen te beschermen tegen stijgende prijzen. Private consumptie, capex missen kracht, zijn instabiel."

De Japanse premier verzuimde niet om naar de valutamarkt te verwijzen, herhaalde dat deze stabiel zou moeten bewegen terwijl hij de fundamentals weerspiegelde en voegde eraan toe dat zijn regering Forex-bewegingen nauwlettend zou blijven volgen met een hoog gevoel van urgentie, omdat overmatige Forex-bewegingen ongewenst zouden zijn.

Lagarde: Verdere zwakte in derde kwartaal een mogelijkheid

Het hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, zei dat economische indicatoren erop wijzen dat verdere zwakte kan worden opgetekend in het derde kwartaal van het jaar. In haar opmerkingen merkte Lagarde op: "De lagere vraag naar export uit het eurogebied en de impact van krappe financieringsvoorwaarden temperen de groei, onder meer door lagere investeringen in woningen en bedrijven. De dienstensector, die tot voor kort veerkrachtig was, verzwakt nu ook. De arbeidsmarkt is tot nu toe veerkrachtig gebleven ondanks de vertragende economie, waarbij het werkloosheidspercentage in juli op het historische dieptepunt van 6,4% bleef. Maar terwijl de werkgelegenheid in het tweede kwartaal met 0,2% groeide, matigt de banencreatie in de dienstensector en vertraagt het algehele momentum."

Maandag zakte de euro naar het laagste niveau in de afgelopen zes maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.