Alle ogen zijn gericht op het Jackson Hole Symposium

Augustus 22, 2023 13:42

Economen en marktanalisten richten zich al op het Jackson Hole Symposium, de jaarvergadering van de Federal Reserve, die van 24 tot en met 26 augustus in Wyoming plaatsvindt. Aan de andere kant van de Stille Oceaan verraste de Chinese centrale bank maandag beleggers door een deel van haar rente te verlagen, maar niet zoveel als verwacht.

China verlaagt rente, maar niet zoveel als verwacht

De People's Bank of China (PBoC) kondigde maandag zijn besluit aan om zijn eenjarige prime rate op leningen te verlagen, terwijl de vijfjaarsrente ongewijzigd bleef. Sommige marktanalisten verwachtten een radicalere verandering in het monetaire beleid van de centrale bank, dus het besluit was niet in lijn met de verwachtingen. Gegevens over de economische activiteit in het land hebben aangetoond dat de Chinese economie sinds het begin van het jaar moeite heeft om weer op het goede spoor te komen, omdat de vraag lijkt te haperen.

Economen van Capital Economics vertelden CNBC-verslaggevers dat de PBoC niet bereid lijkt om verder te gaan met grotere renteverlagingen, maar ze suggereerden dat de Chinese overheid waarschijnlijk verdere fiscale steun zal bieden om de economie te stimuleren.

Kiwibank-analisten voorspellen renteverlaging Nieuw-Zeeland in mei 2024

Een rapport gepubliceerd door Kiwibank suggereerde dat de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) in mei 2024 zou kunnen beginnen met het verlagen van zijn rentetarieven. Het rapport vermeldde dat "de het OCR-pad echter meer hawkish was dan we hadden gehoopt. We waren verrast om te zien dat het hele pad werd opgetild naar 2026. ... De deur staat open voor een nieuwe renteverhoging. Ten eerste wil de RBNZ dat de komende maanden de volle kracht van de recente verkrapping huishoudens treft. Gedachten aan renteverlagingen werden bewust de kop ingedrukt, om de groothandelsrente, en dus de hypotheek- en andere leenrentes, hoog en droog te houden. We verwachten nog steeds dat de volgende stap een renteverlaging zal zijn. En we verwachten een verlaging lang voor de meeste commentatoren en de RBNZ zelf. We tekenen nu in mei volgend jaar de eerste verlaging in."

Nomura herziet de economische groeiprognose van China

Onder verwijzing naar de zwakke financiële gegevensrapporten van juli en de waarschuwing voor een aanhoudende "neerwaartse spiraal", heeft Nomura zijn economische groeiprognose voor China dit jaar herzien tot 4,6% ten opzichte van de vorige prognose van 5,1%. De groeiverwachting van Nomura voor 2024 bleef echter ongewijzigd op 3,9%.

De economen van Nomura schreven in hun rapport: "In de komende maanden zal de groei verder onder druk komen te staan als de post-pandemische opgekropte vraag naar reizen zijn loop nemen."

