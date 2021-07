Technische analyse Nasdaq Juli 2021

Juli 28, 2021 10:37

Terwijl beleggers wachten op een tech-cijfers op woensdag, daalde de Nasdaq 100-index - die voornamelijk bestaat uit tech-bedrijven - aanzienlijk bij de openingsbel op dinsdag.

Beleggers zouden de extreem lange posities in de sector kunnen inkorten voordat de winstaankondigingen van Apple, Amazon, Facebook en Google op woensdag worden aangekondigd.

Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 17% van de gehele S&P 500-index en ongeveer een derde van de Nasdaq 100-index.

Source: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Weekly - Data range: from May 4, 2014, to Jul 27, 2021, performed on Jul 27, 2021, at 8:30 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

De wekelijkse prijsgrafiek van de Nasdaq 100-index die hierboven wordt weergegeven, wijst op een zeer sterke opwaartse trend op lange termijn.

Sinds de verwerping van het (groene) exponentiële voortschrijdend gemiddelde over 100 perioden in maart 2020, is de index hoger gestegen en vond vaak steun bij het (blauwe) exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 20 perioden.

Momenteel handelt de prijs ver weg van de 20-periode EMA, wat suggereert dat deze overbelast is en op een gegeven moment een terugval zal veroorzaken.

Source: Admirals MetaTrader 5, NQ100, H4 - Data range: from Jun 14, 2021, to Jul 27, 2021, performed on Jul 27, 2021, at 8:30 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

De bovenstaande 4-uurgrafiek laat zien dat de grootste intra-day daling sinds enige tijd plaatsvond bij de openingsbel op dinsdag (tweede kaars van rechts).

Marktveteranen begrijpen dat markten anticiperen en achteruitgaan op de feiten. Daarom is deze week een groot probleem voor de index en of de prijs steun kan vinden bij de EMA van 4 uur met 100 perioden.

Wist u dat u de Trading Central Technical Ideas Lookup-indicator kunt gebruiken om bruikbare handelsideeën op duizenden verschillende markten te vinden?

OPEN NU UW LIVE ACCOUNT

INFORMATIE BETREFFENDE ANALYTISCH MATERIAAL:

De geleverde data bieden aanvullende informatie met betrekking tot analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen en informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna “Admiral Markets”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: