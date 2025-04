Olieprijzen Stijgen terwijl Amerikaanse Aandelen Teleurstellend Kwartaal Registreren

April 01, 2025 11:44

Vandaag markeert het einde van wat, op zijn minst, een bewogen eerste kwartaal was en eentje dat Wall Street misschien liever wil vergeten. Laten we eens kijken naar wat er in meer detail is gebeurd en zien wat er deze week nog meer op ons wacht.

Amerikaanse aandelen dalen in Q1

Ondanks een winst van 0,6% gisteren, sloot de S&P 500-index de eerste drie maanden van het jaar af met een daling van 4,6%, wat het slechtste kwartaal sinds 2022 markeert.

De Amerikaanse aandelenmarkt is de afgelopen weken in beroering gebracht door de vrees dat de tarieven van Donald Trump de economische groei in de grootste economie ter wereld zullen belemmeren.

Technologische zwaargewichten leidden de kwartaaldalingen op Wall Street, met Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Amazon en Microsoft die allemaal meer dan 10% daalden tijdens Q1. De ergste van deze verliezen was Tesla, dat maar liefst 36% van zijn aandelenprijs tijdens het kwartaal verloor.

Olieprijzen Stijgen

De olieprijzen zijn de afgelopen weken gestaag gestegen en, ondanks zorgen over de wereldwijde groei, stegen ze in de sessie van gisteren.

Benchmarks Brent en WTI eindigden maandag met winsten van respectievelijk 2,8% en 2,9% en bleven dinsdagmorgen vroeg stijgen.

De stijgingen volgden op bedreigingen van president Trump om secundaire tarieven op Russische olie op te leggen. De vorige dag, zondag, had Trump Iran ook bedreigd met secundaire tarieven en “bombardementen zoals ze nog nooit eerder hebben gezien” als ze geen overeenkomst met Washington bereikten over hun nucleaire programma.

Secundaire tarieven op Russische en Iraanse olie zouden in wezen elke natie straffen die olie koopt van een van deze twee landen. Deze opwaartse risico's voor de olieprijzen lijken momenteel de neerwaartse risico's die voortkomen uit zorgen over de wereldwijde groei te overtreffen.

Oliehandelaren zullen aandacht willen besteden aan de wekelijkse ruwe olievoorraden van het American Petroleum Institute (API) later op dinsdag. De officiële inventcijfers zullen woensdag worden gepubliceerd door de Energy Information Administration (EIA).

Amerikaanse Nonfarm Payroll

Vrijdag publiceert het Bureau of Labor Statistics (BLS) zijn rapport over de Werkgelegenheidssituatie voor maart, waarvan een deel de altijd belangrijke nonfarm payroll is.

In het rapport van februari steeg de totale niet-agrarische loonlijst met 151.000. Dit cijfer was hoger dan de vorige maand, maar lager dan de verwachte 160.000. Marktanalisten verwachten dat de niet-agrarische loonlijst van maart op een lager aantal van 128.000 zal worden gerapporteerd.

Vergeet niet dat je op de hoogte kunt blijven van de niet-agrarische loonlijst en andere belangrijke economische aankondigingen met onze Economische Kalender.

