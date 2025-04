Markten blijven chaotisch na maandagsessie

April 08, 2025 15:53

Wat de handelssessies op Wall Street betreft, was die van maandag zeer bewogen.

Aandelen zweepten op en neer, aanvankelijk daalden, dan stegen ze en dan daalden ze weer. De volatiliteit piekte toen de "angstindex" van Wall Street rood flitste. Geruchten waren er in overvloed voordat ze officieel werden bestempeld als "nepnieuws" en er werd gedreigd met verdere tarieven.

Laten we eens in meer detail bekijken wat er de afgelopen dagen is gebeurd.

"Bevrijdingsdag"

"Mijn mede-Amerikanen, dit is Bevrijdingsdag"

Afgelopen woensdag, op 2 april, stond de Amerikaanse president Donald Trump in de Rose Garden van het Witte Huis en kondigde hij met behulp van noodbevoegdheden ingrijpende nieuwe tarieven aan tegen Amerikaanse handelspartners.

De nieuwe maatregelen omvatten een basistarief van 10% op alle invoer in de Verenigde Staten, evenals hogere invoerrechten op landen die een bijzonder hoog handelstekort hebben met Washington, de zogenaamde "ergste overtreders".

Zoals algemeen werd verwacht, stonden de EU en China de eersten in de vuurlinie. In totaal werden echter ongeveer 60 landen uitgekozen voor hogere tarieven, waaronder Japan, Zuid-Korea, Madagaskar, Vietnam en Moldavië.

Zo kwam de wereld dichter bij een volledige handelsoorlog en luidden veel economen de noodklok over een mogelijke recessie. Het effect op de aandelenmarkten was snel, omdat beleggers deze zorgen probeerden in te prijzen.

Wereldwijde aandelen dalen

Donderdag kelderden de wereldwijde aandelen. Vrijdag kelderden ze weer.

In de loop van de twee dagen daalden de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq Composite met respectievelijk 9,3%, 10,5% en 11,4%.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan boekten de FTSE 100, DAX en CAC 40 tweedaagse verliezen van respectievelijk 6,4%, 7,8% en 7,4%.

De Japanse Nikkei 225 daalde met 5,4% over de twee sessies.

Donderdag daalde de Shanghai Composite met een bescheiden 0,2%, terwijl de Hang Seng in Hongkong 1,5% daalde. Beiden bleven gespaard van de verliezen van vrijdag, omdat de markten gesloten bleven vanwege een nationale feestdag.

Marktvolatiliteit op maandag

Na de onderbreking van het weekend gingen de markten op maandag weer open. In Azië en Europa begonnen aandelen de week op dezelfde manier als de vorige.

De Nikkei 225 sloot de sessie 3,4% lager af. De Shanghai Composite en Hang Seng, die de daling van vrijdag hadden gemist, sloten de sessie van maandag af met respectievelijk een steile 7,3% en 13,2%.

Zoals verwacht openden de Amerikaanse aandelen aanzienlijk lager.

De CBOE Volatility Index (VIX), ook bekend als de "angstindex", die de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse markt meet, piekte boven de 60. Ter referentie: een waarde boven de 30 wordt doorgaans als hoog beschouwd.

Kort na 10 uur 's ochtends begon de aandelenmarkt te stijgen. Er deed een gerucht de ronde dat Trump overwoog een pauze van 90 dagen in te stellen op de tarieven voor alle landen behalve China.

De rally was echter van korte duur. Het Witte Huis torpedeerde snel het rapport en greep de gelegenheid aan om het als "nepnieuws" te bestempelen. Aandelen gingen vervolgens de andere richting uit en gaven hun eerdere winsten op.

Voordat de dag voorbij was, waren er dreigementen van Trump met verdere tarieven tegen China, als reactie op het besluit van Peking om de Amerikaanse export te treffen met een wederkerig tarief van 34%.

"Als dat tarief morgen om 12 uur niet wordt verwijderd, leggen we een tarief van 50 procent op bovenop de reeds bestaande tarieven"

Ondanks de gekte van maandag sloten de S&P 500 en Nasdaq de sessie relatief vlak af, met een verlies van respectievelijk 0,2% en een winst van 0,1%. De Dow daalde tijdens de sessie met 0,9%.

Uitverkoop strekt zich uit naar andere activa

Het zijn niet alleen aandelen die negatief hebben gereageerd op de laatste tariefaankondigingen van Trump.

In de drie sessies sinds de aankondiging van woensdag daalden de benchmarks voor ruwe olie Brent en WTI met 14,3% en 14,6% door zorgen over de gevolgen voor de wereldwijde groei. Koper, dat doorgaans wordt gezien als een graadmeter voor de economische gezondheid, verloor 14,8% over de drie sessies.

Hoewel de Dollar Index, die de greenback meet ten opzichte van een mandje vreemde valuta, donderdag met 1,6% daalde, heeft hij in de volgende sessies terrein teruggewonnen.

Zelfs activa die gewoonlijk als safe havens worden beschouwd, zijn niet immuun geweest voor de uitverkoop.

Goudprijzen zijn in 2025 enorm gestegen, maar het glanzende metaal heeft de gevolgen van de tariefaankondigingen van woensdag niet kunnen vermijden. In de volgende drie sessies daalde de goudprijs met 5,4%.

Een soortgelijke reactie is te zien bij Amerikaanse staatsobligaties. US 10-Year Treasuries daalden vorige week donderdag en vrijdag met 3,1%. Ze herstelden zich echter in de handelsdag van gisteren.

De negatieve reactie op safe-haven activa suggereert dat sommige beleggers ervoor kiezen om alles behalve harde contanten te mijden.

Wat kunnen we deze week verwachten?

Ondanks de dreigementen van Trump om verdere tarieven op Chinese goederen te heffen, is Peking vandaag standvastig gebleven en heeft het gezworen "tot het einde te vechten" als Washington zijn dreigementen doorzet.

Vanmorgen hebben de Aziatische markten terrein hersteld nu het optimisme toeneemt dat Japan mogelijk een deal met Washington kan sluiten over de tarieven. Ook grondstoffen zijn dinsdagochtend goed aan de sessie begonnen.

Voor de rest van de week lijkt de enige zekerheid te zijn dat er onzekerheid zal blijven bestaan. Handelaren moeten verwachten dat de volatiliteit hoog blijft en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen als ze ervoor kiezen om te handelen.

Onthoud dat hoewel verhoogde volatiliteit extra kansen kan bieden, het ook de risico's die gepaard gaan met handelen aanzienlijk verhoogt. Voor degenen die al in de markt hebben geïnvesteerd, probeer kalm te blijven. Beleggers moeten proberen rationeel te blijven en geen beslissingen te nemen op basis van angst.

Oefen trading op een risicovrije demo-rekening

Bent u geïnteresseerd in handelen zonder uw geld te riskeren? Met een demo-handelsrekening van Admiral Markets kunt u net dat doen, terwijl u handelt in realistische marktomstandigheden. Klik op de onderstaande banner om een demo-rekening te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De verstrekte gegevens verschaffen informatie m.b.t. alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktanalyses, wekelijkse vooruitzichten of andere beoordelingen of informatie (hierna “Analyse”) die zijn gepubliceerd op de websites van Admiral Markets die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna “Admiral Markets”). Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u goed op het volgende te letten: