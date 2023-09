Handelen in de Roemeense Leu: wat u moet weten

Roemenië was vele decennia lid van het Oostblok, maar de dingen lijken te zijn veranderd sinds het land toetrad tot de Europese Unie (EU), vooral als het gaat om economische omstandigheden. Naarmate de Roemeense economie sterker wordt, lijkt het handelen in de Roemeense leu (RON) tegen de belangrijkste valuta's voor sommige traders een optie te worden.

In deze blog zullen we enkele waardevolle inzichten met u delen met betrekking tot de Roemeense leu en de Roemeense economie die nuttig kunnen zijn voor een valutahandelaar.

De Roemeense economie, de Roemeense Nationale Bank en de Leu

Roemenië werd in 2007 lid van de EU, na jaren van economische tegenspoed. Toegang tot EU-fondsen en economische hervormingen hebben de Roemeense economie helpen versterken. Volgens het World Economic Outlook-rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal het Roemeense bbp in 2023 naar verwachting met 2,4% groeien, waarbij de eerdere prognose die een groei van 3,1% suggereerde, naar beneden wordt bijgesteld. Analisten van het IMF voorspellen dat het Roemeense bbp in 2024 met 3,7% zal groeien.

Roemenië wordt, net als de meeste landen op het oude continent, de laatste maanden geteisterd door hoge inflatiecijfers. De consumentenprijzen zullen naar verwachting met 10,5% stijgen in 2023 voordat het tarief halveert tot 5,8% in 2024.

De Europese Commissie benadrukte dat "het totale reële bbp naar verwachting met 3,2% zal groeien in 2023 en 3,5% in 2024. De risico's voor de prognose zijn neerwaarts gericht, aangezien vertragingen bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan (RRP) de investeringen kunnen verminderen. De gemiddelde HICP-inflatie zal dalen tot 9,7% in 2023 en tot 4,6% in 2024, maar de risico's zijn naar boven gericht omdat de loonstijgingsdruk hoog is."

De Nationale Bank van Roemenië (Banca Națională a României - BNR) werd opgericht in 1880. Het primaire doel van de BNR is het waarborgen en handhaven van prijsstabiliteit, het ontwerpen en uitvoeren van het monetaire beleid en het wisselkoersbeleid, terwijl ook de Roemeense leu wordt uitgegeven.

De eerste Roemeense leu werd uitgegeven in 1867. Een interessant feit is dat de Roemeense leu in 2005 enkele maanden kortstondig de minst gewaardeerde munteenheid ter wereld was, maar sindsdien is er veel veranderd. Roemenië maakt nog geen deel uit van het euroblok, omdat het plan voor de invoering van de eenheidsmunt de streefdatum heeft verschoven naar 2026.

Handelen in de Roemeense Leu: Valutaprestaties

De Roemeense leu heeft betere dagen gekend, zoals te zien is op onderstaande maandelijkse grafiek. De Roemeense munt bereikte in april 2020 een meerjarig hoogtepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar die handelde op RON 4,39.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDRON - Maandelijkse grafiek - Gegevensbereik: 1 oktober 2017 - 7 september 2023. Opgesteld op: 7 september 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

In de loop van 2020 herstelde de Roemeense leu wat terrein ten opzichte van de Amerikaanse munt, maar begon in de tweede helft van 2021 weer te verzwakken. Op 1 september 2022 werd de leu verhandeld tegen RON 5,05 tegen zijn Amerikaanse tegenhanger.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDRON - Dagelijkse grafiek - Gegevensbereik: 20 februari 2023 - 7 september 2023. Opgesteld op: 7 september 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De bovenstaande daggrafiek laat zien dat de Roemeense leu wat aan kracht heeft gewonnen met de USDRON-wisselkoers die schommelt tussen 4,4 - 4,6 in 2023.

Wat zeggen analisten over de Roemeense leu en de prestaties van de economie

Analisten van ING uitten hun zorgen over de economische groei van Roemenië. In hun rapport van half augustus schreven ze: "We hebben al lang een bbp-groeiprognose van 2,5% voor 2023. Hoewel de gedetailleerde gegevens die op 7 september worden verwacht een ander licht kunnen werpen op de groeidynamiek, herzien we onze bbp-groeiprognose voor 2023 al naar 1,5%, terwijl we 2024 op 3,7% houden."

Het rapport bevatte opmerkingen over de uitvoering van het monetair beleid van de NBR en merkte op: "Afhankelijk van de details van de begrotingsherziening die later deze maand moet plaatsvinden, kunnen de risico's enigszins naar beneden worden verschoven. Wij zijn van mening dat de NBR nog niet nadenkt over de timing voor een dovish pivot, ondanks de frequentere dovish-verklaringen van andere centrale banken in de regio. We handhaven onze visie op een eerste renteverlaging in het eerste kwartaal van 2024 met een sleuteltarief van 5,5% tegen het einde van 2024."

In een reactie op de reeks financiële gegevens van 7 september met betrekking tot de Roemeense economie, zeiden economen van Erste Bank dat ze hun bbp-groeiprognose voor het boekjaar 2023 op 2,1% hebben bevestigd. Hun rapport merkte op: "De economische groei werd bevestigd op 0,9% k/k en 1,1% j/j. Roemenië lijkt een van de snelste kwartaalgroeitempo's in de regio te hebben in 2Q23, hoewel het jaarcijfer voor het tweede kwartaal op rij vertraagde in 2Q23 na een piek in 4Q22, een trend die zich waarschijnlijk in de volgende kwartalen zal voortzetten. Voor 2024 voorspellen we een herstel van de bbp-expansie tot 4,2% op jaarbasis, gedreven door consumptie op een vertraagde impact van de reële loongroei en overloopeffecten van overheidsinvesteringen."

Marktanalisten van BCR Bank suggereerden dat de Roemeense leu dit jaar gemiddeld niet met meer dan 2-2,5% zal verzwakken ten opzichte van het gemiddelde van vorig jaar. De hoofdeconoom van de BCR zei dat "we geloven dat de leu tegen het einde van het jaar zal verzwakken tot 5,05 ten opzichte van de euro, omdat de scherpe daling van de inflatie de centrale bank in staat stelt om enige valutazwakte toe te staan om leningen in vreemde valuta aan de bedrijfssector te ontmoedigen, die onlangs zijn toegenomen door de oorzaak van het groeiende verschil tussen de rentetarieven."

Risicobeheer bij de handel in de Roemeense leu

Als u de Roemeense Leu aan uw handelsportefeuille wilt toevoegen, moet u er rekening mee houden dat er een bepaald risico is bij het handelen in valuta's of andere financiële instrumenten. Een beginnende trader zijn betekent dat u mogelijk niet de kennis hebt om te bepalen wanneer u moet stoppen met handelen of welke bewegingen uw strategie ten goede kunnen komen.

Leren handelen zou uw primaire doel moeten zijn. Als u zich afvraagt hoe, is het antwoord vrij eenvoudig. Bestuderen hoe handelen werkt, is het ding dat elke nieuwe trader als eerste op zijn lijst zou moeten zetten. Forex-brokers en educatieve trading hubs bieden een breed scala aan educatief materiaal, zoals webinars, e-books, seminars, blogs enz., die beginnende traders kunnen helpen begrijpen hoe handelen werkt en de mogelijke valkuilen.

Risicobeheer is een ander ding dat beginnende traders niet mogen negeren. Moderne handelsplatformen ondersteunen traders met geavanceerde risicobeheertools die hen kunnen helpen hun verliezen te verminderen in het geval van een marktneergang. Opgemerkt moet worden dat risicobeheertools risico's niet elimineren, maar u kunnen helpen fondsen te beschermen, zelfs in het geval van een handelsfout van uw kant. Daarom mogen risicobeheertools niet worden genegeerd door beginnende traders die willen genieten van de handelservaring zonder daarbij het broodnodige geld te verliezen.

