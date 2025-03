Europese Unie Slaat Terug Tegen Amerikaanse Tarieven, Markten Wachten Op Amerikaanse CPI-Gegevens

Maart 12, 2025 12:28

Eerder vandaag zijn er invoerrechten van 25% op staal en aluminium uit de Europese Unie in de VS van kracht geworden. De Amerikaanse overheid benadrukte dat er geen uitzonderingen of vrijstellingen zijn. De euro verloor woensdagochtend terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nadat deze drie dagen op rij was gestegen.

Later op de dag wordt het Amerikaanse CPI-inflatierapport voor de maand februari gepubliceerd. Inflatiegegevens spelen een rol bij de monetaire beleidsbeslissingen van de Federal Reserve. In Canada zal de centrale bank van het land haar rentebesluit bekendmaken.

EU Slaat Terug Tegen Tarieven VS

De VS heeft importheffingen van 25% opgelegd op staal en aluminium uit de Europese Unie (EU). De Europese Unie kondigde aan dat het vanaf april tegenmaatregelen zou nemen om haar consumenten te beschermen. Ondertussen heeft de Amerikaanse regering gezegd dat ze de tarieven op geïmporteerde Canadese metalen niet zal verhogen tot 50%, ondanks de opmerkingen van president Trump op dinsdag.

In een commentaar op de Amerikaanse tarieven zei het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dat de handelsbeperkingen ongerechtvaardigd zijn en voegde eraan toe dat “het niet in ons gemeenschappelijk belang is om onze economieën met tarieven te belasten.”

ECB-President Lagarde Geeft Commentaar Op Monetair Beleid

Christine Lagarde, hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB), zei dat het beleid van de bank zo moet worden ingesteld dat de inflatie convergeert naar de doelstelling van 2%. Lagarde merkte op dat “in het geval van grote schokken het risico toeneemt dat de inflatie hardnekkiger wordt.”

In een commentaar op tarieven en handelsoorlogen zei de president van de ECB dat “handelsfragmentatie waarschijnlijk zal leiden tot grotere, meer ontwrichtende relatieve prijsveranderingen.” Lagarde zei dat ze geen enkele vooruitblikkende prognose kon geven, maar benadrukte dat de ECB “duidelijk moet zijn over de reactiefunctie.”

BIS-nummer: Wereldwijde Marktonzekerheid, Europese Defensie Kan Groei Stimuleren

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) zei in een rapport dat de marktvolatiliteit en de toegenomen onzekerheid als gevolg van het tariefbeleid van president Trump de economische groei zouden kunnen schaden, hoewel een recessie op dit moment niet waarschijnlijk lijkt.

De BIS, die door sommige analisten de “centrale bank van de centrale bankiers” wordt genoemd, zei dat het nieuwe verhoogde defensiebudget van de Europese Unie (EU) de economie van het blok een impuls zou kunnen geven, ook al ervaren Duitsland en Frankrijk, twee van de grootste economieën, een trage groei.

Analisten van de BIS merken in hun rapport op dat tarieven “dubbel nutteloos” zullen zijn en dat de wereldeconomie waarschijnlijk een “zachte landing” zal meemaken.

Gouverneur van BoJ Maakt Zich Zorgen Over Onzekerheid

De gouverneur van de Japanse centrale bank (BoJ), Kazuo Ueda, zei dat hij “zeer bezorgd is over de onzekerheid over de buitenlandse economie en de prijzen.” De opmerking van Ueda volgt op de recessieonderhandelingen in de VS en de invoerrechten op Chinese, Mexicaanse, Canadese en EU-producten.

De directeur van de BoJ merkte op dat “de onderliggende inflatie nog steeds onder de 2% ligt” en voegde eraan toe dat de Japanse centrale bank “klaar zal staan om in uitzonderlijke gevallen, wanneer de lange termijn rente onregelmatige bewegingen maakt, snel obligaties op te kopen.”

De raad van bestuur van de BoJ komt op 18 en 19 maart bijeen om te beslissen over de rentetarieven.

