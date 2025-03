ECB beslist over rentetarieven, NFP-rapport Trekt Aandacht

Maart 05, 2025 12:16

Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Nonfarm Payrolls (NFP) voor de maand februari zullen de komende dagen de aandacht van investeerders en handelaren trekken. Marktanalisten zullen zich richten op het voorspellen van de toekomstige rentebewegingen van de ECB, terwijl het NFP-rapport de kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt zal laten zien.

De Europese Commissie heeft een nieuw plan aangekondigd voor defensie-uitgaven, waardoor de Europese lucht- en ruimtevaart- en defensieaandelen dinsdagmiddag stegen. In ander nieuws namen China en Canada wraak met nieuwe tarieven tegen de VS, nadat president Trump had besloten tarieven op te leggen aan hun export naar de VS.

In Japan zei Shinichi Uchida, vice-gouverneur van de Bank of Japan (BoJ): “Ik heb nog geen vaststaand idee over het tempo van toekomstige renteverhogingen.” Uchida merkte op dat hogere tarieven gevolgen zouden hebben voor de Japanse economie en het prijsniveau.

ECB Rentebesluit

Donderdag maakt de raad van bestuur van de ECB haar besluit over de rentetarieven bekend. Marktanalisten voorspellen dat de centrale bank van de eurozone de leenkosten met 25 basispunten zou kunnen verlagen. De ECB verlaagde haar rentetarieven met een kwart punt na de bestuursvergadering van januari vorig jaar. De centrale bank heeft sinds mei 2024 de rente met 150 basispunten verlaagd.

Het debat tussen beleidsmakers is begonnen met het idee dat sommigen voorstander zijn van verdere versoepeling van het monetaire beleid van de bank, terwijl anderen suggereren dat een pauze de juiste weg voorwaarts zou zijn. Economen zullen naar verwachting de opmerkingen van Christine Lagarde na de vergadering nauwkeurig bestuderen om aanwijzingen te krijgen over hoe de ECB verder zou kunnen gaan.

Uit een rapport van ING bleek dat ‘wij denken dat de doorslaggevende factor voor de reactie van de markt zal zijn of president Lagarde het monetaire beleid blijft karakteriseren als ‘restrictief’. Dit is vooral relevant omdat een verlaging van 25 basispunten de depositorente naar 2,5% zou brengen, wat de bovengrens is van het neutrale rentebereik. Zoals blijkt uit onze bovenstaande scenario-analyse, denken wij dat de “beperkende” referentie voorlopig van kracht zal blijven, wat door de markt als een gematigd duifachtig signaal zou kunnen worden ontvangen.”

Economen van de Nederlandse bank merkten op dat het geen verrassing zou zijn als het hoofd van de ECB vragen zou moeten beantwoorden over het plan van de EU om de defensie-uitgaven te verhogen en de impact daarvan op de economie van de eurozone.

Rapport over US Nonfarm Payrolls, februari 2025

Vrijdag publiceert het Bureau of Labor Statistics (BLS) het rapport over de Nonfarm Payrolls van februari. Marktanalisten schatten dat het NFP-cijfer op 153.000 zou kunnen uitkomen, iets hoger dan het cijfer van januari. Opgemerkt moet worden dat de cijfers van januari de markten in negatieve zin verrasten.

Economen van Ernst & Young (EY) gaven het volgende commentaar op de Amerikaanse arbeidsmarkt: “Als leiders van bedrijven een afwachtende houding aannemen, gezien alle onbekenden met betrekking tot het immigratiebeleid, het handelsbeleid en het belastingbeleid, zal dat een druk op de arbeidsmarkt uitoefenen.”

China streeft naar 5% BBP-groei met Stimuleringspakket

Uit een rapport van de Chinese overheid blijkt dat de autoriteiten van het land streven naar een groei van het BBP met 5% in 2025, terwijl het doel voor het begrotingstekort wordt verhoogd van 3% in 2024 naar ‘ongeveer 4%’ van het BBP. Een begrotingstekort van 4% zou het hoogste niveau van de afgelopen 15 jaar zijn.

Uit het overheidsrapport blijkt dat er plannen zijn om in 2025 1,3 biljoen yuan aan speciale staatsobligaties met een zeer lange looptijd uit te geven. Er worden speciale schatkistobligaties uitgegeven ter waarde van ongeveer 500 miljard yuan ter ondersteuning van grote staatsbanken.

Wat de inflatie betreft, heeft de Chinese overheid een streefcijfer van 2% vastgesteld. Dit is het laagste niveau in de afgelopen twintig jaar. Economen stellen dat dergelijke stimuleringsmaatregelen nodig zijn, aangezien de Chinese economie moeite heeft om terug te keren naar het niveau van vóór de pandemie.

