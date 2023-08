China deflatievrees neemt toe

Augustus 08, 2023 14:53

De week begint zonder grote economische releases, afgezien van het Chinese inflatierapport dat woensdag wordt verwacht. Traders en beleggers zijn al gefocust op de Amerikaanse CPI-inflatie en britse bbp-gegevens die voor het einde van de week zijn gepland.

Eerder op de ochtend gaven handelsdata uit China aan dat zorgen over het economisch herstel niet ongegrond zijn. In Japan bleek uit een overheidsrapport dat de handelsbalans naar een overschot van 328 miljard yen zwaaide, wat resulteerde in een totaal overschot voor een vijfde opeenvolgende maand.

China CPI Inflatie daalt in juli?

Woensdag krijgen beleggers de gelegenheid om het Chinese CPI-inflatierapport over de maand juli onder de loep te nemen. Economen suggereren dat de CPI-inflatie op jaarbasis met 0,5% is gedaald, terwijl ze voorspellen dat deze op maandbasis stabiel blijft op 0%. De Chinese economie lijkt het moeilijk te hebben na de heropening begin 2023, waarbij de regering belooft deze te stimuleren met verschillende economische beleidsmaatregelen.

Analisten van ING schreven in een rapport dat op 3 augustus werd gepubliceerd: "We verwachten dat de CPI van juli in China vrijwel ongewijzigd zal blijven, omdat de onlangs genomen maatregelen van de overheid nog niet volledig van kracht zijn geworden. Terwijl het Politbureau zijn steun voor de economie herhaalde, wachten we op verdere details over de genoemde maatregelen. Ondertussen verwachten we dat de PPI-inflatie in negatief gebied zal blijven. Ondanks de recente stijging van de olieprijzen zullen de mijnbouw- en productieprijzen waarschijnlijk verder dalen, zoals blijkt uit gegevens die deze week zijn vrijgegeven (Caixin en vastgoedprijzen)."

China's export en import dalen in juli

Het Chinese douanekantoor maakte bekend dat de waarde van de export in juli op jaarbasis met 14,5% is gedaald, terwijl de waarde van de import met 12,4% is gedaald. Beide cijfers misten de verwachtingen van analisten, die hadden gesuggereerd dat de exportwaarde met 12,5% zou dalen en de waarde van de import met 5%.

Een CNBC-rapport zei dat de waarde van de Chinese export naar de VS met 23,1% op jaarbasis daalde, terwijl de waarde van de export naar de eurozone met 20,6% daalde. Economen van de Economist Intelligence Unit vertelden Reuters-verslaggevers dat "economen mogelijk de prijsfactoren die ten grondslag liggen aan grondstoffen, die de Chinese import domineren, verkeerd begrijpen. China importeert bijvoorbeeld meer olie, maar tegen lagere prijzen, waardoor het volume ruwe olie in juli versnelde, maar de importwaarde vertraagde. Dezelfde logica geldt voor granen en sojabonen."

Olieprijzen bereikten een 4-maands hoogtepunt

De olieprijzen stegen toen de week begon tot het hoogste niveau in de afgelopen vier maanden, na een aanval op een belangrijk Russisch olie-exportcentrum en verlengde productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland. Saoedi-Arabië kondigde aan dat het zijn olieproductieverlaging zou verlengen tot eind september, waarbij nieuwsbronnen in het land suggereerden dat de verlaging zou kunnen worden verlengd of verhoogd en verlengd.

De grondstoffenanalisten van Citi vertelden CNBC-verslaggevers dat Rusland en Saoedi-Arabië waarschijnlijk de productie in oktober zullen verhogen, terwijl "de olieprijzen dit kwartaal hooguit $ 90 per vat zullen bereiken." De experts van Citi suggereerden dat "we gewoon niet zien dat de groei van de vraag zo spectaculair is", eraan toevoegend dat er geen "deze enorme incrementele spurt in de Chinese vraag" zal zijn.

