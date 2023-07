Britse CPI-inflatie daalt in juni meer dan verwacht

Juli 19, 2023 14:16

Het Britse inflatierapport met dalende inflatiecijfers toen de zomer begon, haalde de financiële krantenkoppen met de kans op een renteverhoging van 50 basispunten door de BoE in augustus die daalde tot 42% van 59% eerder in de week.

Het Japanse nationale CPI-rapport en de Britse enquête over de detailhandelsverkopen behoren tot de belangrijkste gegevenspublicaties voor de rest van de week.

Britse inflatie daalt in juni

Het Britse CPI-inflatierapport dat eerder op de ochtend werd vrijgegeven, verraste economen toen het totale inflatiecijfer in juni op jaarbasis uitkwam op 7,9%, lager dan de verwachte 8,2%. Uit de enquête van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de inflatie op maandbasis met 0,1% steeg, opnieuw lager dan de 0,4% die marktanalisten hadden verwacht. Economen van ONS zeiden dat de dalende brandstofkosten de inflatiecijfers naar beneden dreven. Het britse pond daalde met 0,6% ten opzichte van de Amerikaanse dollar direct na de publicatie van het rapport.

Nieuw-Zeelandse inflatie daalt in Q2 2023

Volgens een rapport van Statistics New Zealand kwam de inflatie in het tweede kwartaal van het jaar uit op 6,0% op jaarbasis, terwijl economen op 5,9% hadden gerekend. De totale inflatie was echter aanzienlijk lager dan de 6,7% in het eerste kwartaal van 2023. In een reactie op het rapport zeiden analisten van ANZ bank dat "we onze voorspelling handhaven dat de RBNZ in feite nog niet klaar is met verhogen van de rente, met een stijging van 25bp voor november."

Japanse Nationale CPI inflatie in juni 2023

Donderdagavond brengt het Japanse bureau voor de statistiek het nationale CPI-rapport van juni uit. Economen verwachten dat de nationale CPI-inflatie op jaarbasis uitkomt op 3,5%, 0,3% hoger dan de lezing van mei.

Het hoofd van de BoJ, Kazuo Ueda, zei dat de Bank of Japan geduldig een versoepelend monetair beleid heeft gehandhaafd. Ueda suggereerde dat "tenzij onze veronderstelling over de noodzaak om duurzaam 2% doelstelling te bereiken verandert, ons verhaal over monetair beleid niet zal veranderen." De opmerkingen van de gouverneur van de BoJ signaleerden geen aanstaande verandering in de Yield Curve Control (YCC), waardoor de Japanse yen moest dalen.

Britse Retail Sales rapport in juni 2023

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert vrijdag het Britse rapport over de retail sales in juni. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen op maandbasis met 0,2% zijn gestegen, iets lager dan het cijfer van mei. Op jaarbasis verwachten analisten dat de detailhandelsverkopen met 1,5% zijn gedaald. Retail Sales zijn meestal een betrouwbare indicator van hoe consumenten reageren op de monetaire beleidswijzigingen van een centrale bank, zoals die welke zijn geïmplementeerd door de Bank of England (BoE).

Volgens de BRC-KPMG Retail Sales Monitor stegen de totale detailhandelsverkopen met 4,9% op jaarbasis. In een reactie op het rapport van het British Retail Consortium (BRC) dat op 12 juli werd gepubliceerd, zeiden analisten dat "afgezien van een blip in mei, de groei van de detailhandelsverkopen in de eerste helft van dit jaar stabiel is gebleven op ongeveer 5 procent per maand. De groei komt echter tegen een achtergrond van veel hogere inflatieniveaus, wat resulteert in lagere marges en winstgevendheid voor operators in de hele sector."

