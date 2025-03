Aandelenmarkten in beroering, focus op Amerikaanse CPI en BoC-rentebesluit

Maart 11, 2025 11:37

De Aziatische beurzen daalden dinsdagochtend, na de scherpe daling van belangrijke Amerikaanse aandelenindexen op maandag. Beleggers en handelaren vrezen dat tarieven en mogelijke handelsoorlogen gevolgen kunnen hebben voor de economische groei in de VS. De Japanse Nikkei bereikte het laagste niveau sinds september 2024. Gisteren noteerde de Nasdaq de grootste dagelijkse procentuele daling sinds 2022.

Deze week zullen het Amerikaanse CPI-inflatierapport en het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC) de aandacht van de markt trekken. De Amerikaanse inflatiecijfers kunnen van invloed zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve dat op 19 maart wordt verwacht. Het beleid van de BoC inzake leenkosten zal een ander onderwerp van gesprek zijn, aangezien Canada te maken krijgt met nieuwe Amerikaanse tarieven die de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

Rapport over de Amerikaanse CPI-inflatie van februari 2025

Woensdag publiceert het Amerikaanse ministerie van Arbeidsstatistieken het Amerikaanse CPI-inflatierapport van februari. Economen verwachten dat de CPI-inflatie in februari op jaarbasis kan dalen tot 2,9%, iets lager dan het cijfer van januari. De kern-CPI-inflatie zal naar verwachting dalen van 3,3% naar 3,2%.

Opgemerkt dient te worden dat de Fed een inflatiedoelstelling van 2% voor de consumentenprijsindex (CPI) heeft vastgesteld. Dit is een belangrijke factor die een rol speelt bij de monetaire beleidsbeslissingen van de Fed. Mohammed El Erian, de voormalige CEO van Pimco, gaf commentaar op de inflatiedoelstelling van de Fed en zei dat de fixatie van de centrale bank op dit cijfer riskant zou kunnen zijn. In een artikel van Bloomberg merkte El Erian op: “De Fed zou zich wel eens te veel beperkt kunnen voelen door haar huidige inflatiedoelstelling en onbedoeld het risico lopen op collaterale schade en onbedoelde gevolgen.” El Erian is voorstander van het verhogen van de inflatiedoelstelling naar ongeveer 2,25% of 2,50%.

Rentebesluit Bank of Canada

De Bank of Canada (BoC) zal naar verwachting woensdagmiddag haar besluit over de rentetarieven bekendmaken. Marktanalisten suggereren dat de raad van bestuur van de BoC de leenkosten met 25 basispunten zou kunnen verlagen. Als de voorspelling uitkomt, zou het de zevende keer op rij zijn dat de Canadese centrale bank de rente verlaagt. Canada en de VS, een van de belangrijkste handelspartners van Canada, zijn verwikkeld in een geschil over tarieven. Dit kan gevolgen hebben voor de handelsvoorwaarden voor beide landen.

Economen van de Canadian Imperial Bank of Commerce maakten speciaal melding van de mogelijke gevolgen van een handelsoorlog: “Er zal een eenmalige stijging van de inflatie zijn… Maar in de context van een economische vertraging, stijgende werkloosheid en verminderde koopkracht van huishoudens is het veel minder waarschijnlijk dat dit een aanhoudende loon-prijsspiraal zal veroorzaken. De taak van de [Bank of Canada] is om verder vooruit te kijken dan een maand of twee. De bank kan een gesloten fabriek niet heropenen met een paar tariefverlagingen, maar kan wel de binnenlandse vraag ondersteunen als compensatie.”

Analisten van de Royal Bank of Canada (RBC) denken dat een renteverlaging onzeker is. In hun brief aan investeerders, die op 7 maart werd gepubliceerd, schreven ze: "We verwachten dat het rentebesluit van de Bank of Canada op woensdag heel nipt zal zijn, aangezien onze basisprognose ervan uitgaat dat de bank voor het eerst sinds april 2024 afziet van een renteverlaging. De handelsrisico's van de VS kunnen echter nog steeds gemakkelijk de kans op een zevende opeenvolgende verlaging doen omslaan. Afgezien van de tariefrisico's vertoont de binnenlandse vraag in Canada, als we terugkijken, voldoende tekenen van herstel begin 2025, zodat de BoC haar verlagingscyclus kan stopzetten.”

Japan herziet BBP Q4 2024 naar beneden

Uit een rapport van het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het BBP van het land in het vierde kwartaal van vorig jaar op jaarbasis met 2,2% is gegroeid, aanzienlijk lager dan de 2,8% die aanvankelijk werd voorspeld.

De Bank of Japan (BoJ) zal op 19 maart haar rentebesluit bekendmaken. Sommige economen suggereren dat een pauze in de renteverhogingen mogelijk is. Uit een ander rapport dat gisteren werd gepubliceerd, bleek dat de huishoudelijke bestedingen in januari met 0,8% op jaarbasis zijn gestegen, terwijl analisten een cijfer van bijna 3,6% hadden verwacht.

Test uw handelsstrategieën op een risicoloos demo-account van Admiral Markets

Bent u geïnteresseerd in handelen zonder uw geld te riskeren? Met een demo-handelsaccount van Admiral Markets kunt u precies dat doen, terwijl u handelt onder realistische marktomstandigheden. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een demo-account te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Dit materiaal bevat geen beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of een aanbod of uitnodiging voor transacties in financiële instrumenten en mag niet als zodanig worden opgevat. Houd er rekening mee dat een dergelijke handelsanalyse geen betrouwbare indicator is voor de huidige of toekomstige prestaties, aangezien de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u advies in te winnen bij onafhankelijke financiële adviseurs om er zeker van te zijn dat u de risico's begrijpt.