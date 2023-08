Trading con el forinto húngaro: ¿Qué debes saber?

Agosto 07, 2023 06:22

Puede que algunos de ustedes no sepan que el forinto húngaro (HUF) es la moneda oficial de Hungría. El forinto húngaro no es una de las divisas más operadas del mundo, como el dólar estadounidense o la libra esterlina. Sin embargo, operar con el forinto húngaro frente a las principales divisas no es nada inusual en el mundo del trading. Aunque Hungría es una economía relativamente pequeña en Europa, está intentando mejorar su lugar y su estatus.

¡Si deseas saber más sobre el trading con el forinto húngaro y las perspectivas económicas de Hungría, te invitamos a leer nuestro blog!

La economía húngara y el forinto

Durante muchos años, Hungría perteneció al bloque de Europa del Este, lo que, entre otras cosas, supuso serias limitaciones que pesaban sobre la actividad económica y la debilidad para seguir y competir con las economías modernas. Con el colapso del bloque hace más de 30 años, Hungría luchó por encontrar su camino en términos de progreso económico, ya que tuvo que cubrir mucho terreno para mejorar sus capacidades.

Sin embargo, las cosas cambiaron y la situación geoestratégica de Hungría en el centro del continente desempeñó un papel vital. Actualmente, Hungría ocupa el puesto 58 entre las principales economías. En el Índice Global de Innovación, Hungría ocupó el puesto 34 en 2022, con 39,8 puntos. La Agencia Húngara de Promoción de las Inversiones (HIPA) señaló que "la confianza de los inversores extranjeros depositada en la economía húngara es inquebrantable, como demuestra un volumen de inversión de 6.500 millones de euros en 2022, un máximo histórico en la historia de la promoción de las inversiones en Hungría. En total se cerraron 92 grandes acuerdos de IED para crear unos 15.000 nuevos puestos de trabajo y conservar decenas de miles de ellos."

El Banco Nacional de Hungría (Magyar Nemzeti Bank - MNB) es el banco central de Hungría, creado en 1924. Según su página web, su misión es "alcanzar y mantener la estabilidad de precios. (...) Sin perjuicio de su objetivo principal, el MNB apoyará el mantenimiento de la estabilidad del sistema de intermediación financiera, el aumento de su resistencia, su contribución sostenible al crecimiento económico; además, el MNB apoyará la política económica del gobierno y su política relacionada con la sostenibilidad medioambiental, utilizando los instrumentos a su disposición".

El MNB también es responsable de la emisión del forinto húngaro. El forinto tomó su nombre de la ciudad italiana de Florencia, mientras que la palabra fue utilizada por los húngaros, durante la era austrohúngara, para describir la moneda imperial que se llamaba "Gulden" en alemán. En 1946, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, el MNB introdujo el forinto.

Hungría no ha especificado cuándo y si adoptará el euro. El actual gobernador del MNB ha sugerido que no le gustaría renunciar a la independencia del país en lo que respecta al impuesto de sociedades. Según un informe de Reuters, "el ministro de Finanzas, Mihaly Varga, dijo que Hungría estaba trabajando para cumplir las condiciones de entrada en el euro, pero que no tenía una fecha objetivo para adoptar la moneda única y que la decisión no estaba en la agenda por ahora".

Rendimiento del Forinto húngaro

El Forinto húngaro ha vivido días mejores frente al dólar estadounidense y el euro. Como puede verse en el gráfico mensual USD/HUF que figura a continuación, la divisa húngara tuvo un buen comportamiento hasta principios de 2022, operando por debajo de los 335 HUF frente al dólar.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD HUF Gráfico Mensual. Gráfico Mensual.

Rango de fechas: 1 de septiembre de 2019 - 3 de agosto de 2023. Fecha de Captura: 3 de agosto de 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

Desgraciadamente, los seis meses siguientes no fueron buenos para el forinto húngaro, que se debilitó significativamente, llegando a operar en diciembre de 2022 a su nivel más bajo en varios años (431 HUF) frente al dólar.

Fuente : Admirals MetaTrader 5 - USD Gráfico diario.

Rango de fechas: 30 de Mayo 2023 - 3 de Agosto 2023. Fecha de Captura: 3 de agosto de 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

El conjunto de noticias negativas procedentes de las economías de la UE y la flexibilización de la política monetaria del banco central húngaro, que sigue reduciendo sus tipos de interés, han perjudicado al forinto húngaro, que ha vuelto a perder terreno frente al dólar estadounidense y el euro desde mediados de julio.

¿Qué dicen los analistas sobre el forinto húngaro y la política monetaria de Hungría?

La Comisión Europea (CE) sugirió en un informe que "la tasa de inflación se reducirá en los próximos trimestres, impulsada por los efectos de base, la bajada de los precios de las materias primas, la reciente apreciación de la moneda y la debilidad de la demanda de los consumidores. Se prevé que la tasa de inflación media anual aumente del 15,3% en 2022 al 16,4% en 2023, para descender al 4% en 2024".

El MNB lucha actualmente contra la tasa de inflación más alta de la UE, con un 20,1% anual en junio, mientras la economía se desacelera. El banco ha puesto en marcha un ciclo de flexibilización de la política monetaria, ya que los elevados tipos de interés prácticamente han ahogado el endeudamiento. En su última reunión del consejo, los responsables políticos del MNB redujeron los tipos de interés, subrayando que el entorno favorable permite la relajación de la política monetaria, pero añadieron que "unas condiciones monetarias estrictas están justificadas en el entorno actual para lograr la estabilidad de precios".

Comentando las decisiones del MNB, los analistas de ING escribieron en un informe publicado el 25 de julio: "La reunión de septiembre para fijar los tipos también será clave debido al nuevo Informe sobre Inflación, que contiene las perspectivas actualizadas de inflación del banco central. La nueva previsión proporcionará el terreno para que el BNS decida y tal vez revele su plan maestro con respecto a la siguiente fase de la flexibilización. En aras de la cautela, nuestro escenario base contempla una señal verbal en septiembre sobre la próxima nueva fase, continuada con un paso simbólico en octubre."

Analizando las perspectivas del forinto húngaro en un informe publicado el 11 de julio, los analistas de Commerzbank afirmaban: "prevemos que el forinto recupere algo de terreno a finales de año, porque es probable que la inflación se modere más rápidamente que el ritmo al que el MNB bajará los tipos, y el tipo de interés real será por tanto menos negativo - en esta ventana, vemos el EUR/HUF en el rango de 365. Sin embargo, prevemos un forinto más débil posteriormente en 2024 porque: Hungría es más propensa a la inflación que Polonia o la República Checa, lo que deprimirá el tipo de interés real de Hungría una vez más cuando la inflación se muestre obstinada en 2024. La situación en torno a las disputas de Hungría con la Comisión Europea sobre los fondos de la UE sigue siendo precaria. Las últimas orientaciones del Gobierno sugieren que tales condiciones no van a cumplirse pronto. En este sentido, prevalecen los riesgos elevados".

Los economistas de Erste Bank sugirieron que "los recientes comentarios del Ministro de Finanzas Varga, en el sentido de que una moneda estable y no más débil debería redundar en interés de Hungría, podrían indicar que el gobierno no pedirá una flexibilización monetaria excesiva, lo que potencialmente podría conducir a un HUF más débil."

Cómo gestionar los riesgos al operar con el forinto húngaro

Ahora que ya conoces algunos datos valiosos sobre el forinto húngaro, puede que estés pensando en añadirlo a tu cartera de trading. Sin embargo, como puede que seas un trader principiante, debes tener en cuenta que operar conlleva riesgos. Esto significa que una buena preparación y un estudio exhaustivo de las técnicas y estrategias de trading podrían acercarte a tus objetivos.

Existe una amplia gama de materiales educativos en línea que te ayudarán a aprender cómo opera el trading y cómo las herramientas de gestión de riesgos pueden ayudarte a mitigarlos. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y dedicar algo de tiempo a aprender cómo opera el trading y cómo puedes minimizar los riesgos. Los libros electrónicos y los blogs para los amantes de la lectura, los webinars o los podcasts están ahí para ti, así que ¿por qué no los aprovechas?

Como bróker con más de 20 años en el mercado, no podemos dejar de insistir en que los traders principiantes deben saber cómo funcionan las herramientas de gestión de riesgos (como la orden de stop-loss). Construir tu estrategia de trading debería incluir la utilización de estas herramientas que pueden ayudarte a mitigar los riesgos en caso de que los mercados se muevan en tu contra.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.