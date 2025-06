Cómo operar con Salesforce después del rendimiento del T1 fiscal 2026

Junio 10, 2025 07:46

Fundada en 1999, Salesforce (NYSE: CRM) salió a bolsa en 2004. Es una de las mayores empresas de software basado en la nube del mundo, especializada en soluciones de gestión de relaciones con clientes (CRM). Su plataforma ayuda a las empresas a gestionar ventas, atención al cliente y marketing a través de aplicaciones integradas, como Sales Cloud, Service Cloud, Commerce Cloud y otras aplicaciones adquiridas como Slack.

Conozca más sobre el rendimiento del primer trimestre fiscal 2026 de Salesforce y las previsiones de los analistas para el valor. Este material tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Valor: Salesforce.com Inc Símbolo para Cuenta Invest.MT5: CRM Fecha de la Propuesta: 9 de junio de 2025 Horizonte Temporal: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $280,00 Precio Objetivo: $440,00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

La cuenta Invest.MT5 le permite adquirir acciones reales de algunas de las principales bolsas de valores del mundo.

Advertencia de Riesgo: Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de resultados o rendimientos futuros. Toda operación conlleva un riesgo elevado, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder, ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con pequeñas cantidades para comprender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir.

Fuente: TradingView - Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.

Resumen del rendimiento del T1 Fiscal 2026 de Salesforce

Métrica de Rendimiento Resultado Efectivo Resultado Previsto ¿Superó o No Alcanzó? Beneficio por Acción $2,58 $2,54 Superó ✅ Ingresos $9,83 mil millones $9,75 mil millones Superó ✅

Aspectos destacados

Ingresos totales de $9,83 mil millones, un incremento del 8% interanual

Flujo de caja libre de $6,3 mil millones y margen operativo del 19,8%

AI Agentforce cerró 8.000 operaciones desde su lanzamiento, generando 100 millones de dólares en ingresos en dos trimestres

Data Cloud almacena actualmente alrededor de 22 billones de registros, un incremento del 175% interanual

Anunció la adquisición de Informatica por 8.000 millones de dólares para integrar la gestión de metadatos

Crecimiento regional interanual: Américas +7%, EMEA +9%, APAC +11%

La compañía reiteró las previsiones de crecimiento del 9% en ingresos por suscripción y soporte, pero mostró debilidad en los ingresos del software de marketing y comercio

El valor cayó más del 6% durante la sesión intradía, pero cerró aproximadamente un 3% a la baja tras la publicación de resultados

Fuente: Resultados Trimestrales de Salesforce

Previsión del precio de las acciones de Salesforce a 12 meses según analistas

Según 47 analistas de Wall Street consultados por TipRanks, que han proporcionado una previsión del precio de las acciones de Salesforce a 12 meses durante los últimos 3 meses:

Recomendaciones de Compra: 34

Recomendaciones de Mantener: 10

Recomendaciones de Venta: 3

Precio Objetivo Medio: $348,49

Precio Objetivo Máximo: $440,00

Precio Objetivo Mínimo: $200,00

Fuente: Macroscope de Lista de Acciones de Admiral Markets, Salesforce. 9 de junio de 2025. Los resultados pasados no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros.

Ejemplo de estrategia de trading: Salesforce

Los siguientes ejemplos de trading tienen únicamente fines educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversores deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de negociación. Un ejemplo de idea de negociación para el precio de la acción de Salesforce podría ser el siguiente:

Entrada: Por encima del máximo previo a resultados en 280,00 $ Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más elevado de los analistas en 440,00 $ Riesgo: Reducido, máximo 5% de la cuenta Horizonte temporal: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Salesforce: $2.800 (10 * $280,00) Si se Alcanza el Objetivo: $1.600 de beneficio potencial ($440,00 - $280,00 * 10) Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0,02 por acción para valores estadounidenses = $0,20 (Activa la Comisión mínima por transacción de $1,00)

Recuerde que los mercados experimentan alzas y bajas. La cotización de la acción podría incluso descender considerablemente más, especialmente debido a las ventas iniciales tras la publicación de resultados motivadas por la desaceleración del crecimiento de suscriptores y la incertidumbre sobre los beneficios de la nueva adquisición de Salesforce.

Cómo Comprar Acciones de Salesforce en 4 Pasos

Abre una cuenta con Admiral Markets para acceder al panel de control. Haga clic en Operar o Invertir en una de sus cuentas reales o de demostración para abrir la plataforma web. Busque su valor en la ventana de búsqueda situada en la parte superior. Introduzca sus niveles de entrada, stop-loss y take profit en la orden de operación.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Salesforce. Mensual. Fecha: diciembre de 2017 a junio de 2025, capturado el 2 de junio de 2025. El rendimiento pasado no constituye un indicador fiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Considera que el precio de las acciones de Salesforce se moverá de manera diferente?

Si considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de las acciones de Salesforce descienda, también puede operar en corto utilizando CFDs (Contratos por Diferencia). No obstante, estos instrumentos conllevan riesgos asociados más elevados y no son adecuados para todos los inversores. Obtenga más información sobre los CFD en este artículo Cómo operar con CFDs.

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados ofrecen información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicados en los sitios web de las empresas de inversión de Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en adelante "Admiral Markets"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste especial atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación comercial. El contenido se publica únicamente con fines informativos y no debe interpretarse en modo alguno como asesoramiento o recomendación de inversión. No ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones, y no está sujeto a ninguna prohibición de negociación previa a la difusión de la investigación de inversiones.

2. Cualquier decisión de inversión es adoptada por cada cliente de forma individual, mientras que Admiral Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado de dicha decisión, esté basada o no en el contenido.

3. Con el objetivo de proteger los intereses de nuestros clientes y la objetividad del Análisis, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos pertinentes para la prevención y gestión de conflictos de intereses.

4. El Análisis es elaborado por un analista (en adelante, el "Autor"). El Autor, Jitanchandra Solanki, es empleado de Admiral Markets. Este contenido constituye una comunicación comercial y no representa investigación financiera independiente.

5. Aunque se realiza todo esfuerzo razonable para asegurar que todas las fuentes del contenido sean fiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud o integridad de cualquier información contenida en el Análisis.

6. Cualquier tipo de rendimiento pasado o modelado de instrumentos financieros indicado en el contenido no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets para cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede tanto aumentar como disminuir, y la preservación del valor del activo no está garantizada.

7. Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencia) son de naturaleza especulativa y pueden resultar en pérdidas o beneficios. Antes de comenzar a operar, asegúrese de que comprende completamente los riesgos que conlleva.