Pese a los positivos datos del PIB en Alemania las expectativas con respecto al futuro continúan deteriorándose

Agosto 26, 2021 09:38

Mientras seguimos a la espera de que comience hoy el simposio de Jackson Hole y de que comiencen las diferentes ponencias, tal y como comentábamos en nuestro análisis del pasado lunes en relación a la perspectiva semanal, esta semana ha estado cargada de datos macro procedentes de Alemania, los cuáles no han sido del todo positivos. Veamos a continuación un resumen de estos datos:

Durante la sesión del lunes, vimos como los datos preliminares del PMI del sector servicios y manufacturero para Alemania se habían establecido en los 61,5 y 62,7 puntos respectivamente, mientras que el consenso del mercado pronosticaba que estos alcanzasen los 61.0 y 65.0 puntos, por lo que pudimos observar ya unos resultados mixtos que mostraban un comienzo de ralentización en la economía.





El martes, conocimos el dato correspondiente al PIB trimestral alemán. Este dato fue mejor de lo esperado por el consenso de los analistas después de que durante el segundo trimestre la economía alemana creciese a un ritmo del 1,6%, dejando el crecimiento del PIB interanual en dos décimas por encima de lo esperado por el consenso del mercado alcanzando el 9,8%.





En la jornada de ayer miércoles, conocimos los datos expectativas empresariales de Alemania, el índice IFO de confianza empresarial en Alemania y el índice de situación actual en Alemania. De estos 3 datos, tan solo el dato de situación actual de Alemania fue positivo tras superar las expectativas del mercado al alcanzar los 101,4 puntos frente a los 100,8 puntos esperados, por lo que podemos ver que aunque ahora la situación no es mala, si hablamos de las expectativas de cara al futuro estas no son tan buenas.



En concreto, ambos datos no solo fueron de los esperado por el consenso del mercado, sino que además fueron peores que el dato del mes anterior por segundo mes consecutivo.





Por otro lado, hoy jueves hemos conocido el índice Gfk de clima de consumo para Alemania de cara al mes de septiembre y este dato también ha sido no solo peor que el dato del mes anterior, sino que también ha sido peor que el esperado por el consenso del mercado tras establecerse en los –1,2 puntos frente a los –0,7 esperados.



Cabe destacar, que este índice mide la confianza de los consumidores alemanes en la actividad económica en el que se intenta predecir el incremento del gasto de los consumidores. Este es también el segundo mes consecutivo en el que este dato es negativo.

Por lo tanto y teniendo en cuenta todos estos datos, podemos apreciar una vez más que el sentimiento futuro no es del todo positivo pese a la recuperación económica que evidencia el PIB del segundo trimestre y que tanto los inversores como los consumidores esperan problemas en el futuro. Esto podría explicarse por los problemas que está generando la variante Delta y los problemas que esta está generando en las vacunas tal y como comentábamos en nuestro análisis de ayer y en los posibles cambios que puedan introducir los Bancos Centrales acabando con los estímulos monetarios y con posibles subidas de tipos de interés.

Técnicamente hablando, si observamos el gráfico diario del DAX30 alemán, podemos observar que este está siguiendo una fuerte tendencia alcista que prácticamente le ha llevado a marcar máximos históricos tras máximos históricos, aunque si nos centramos en las últimas semanas podemos ver algunos síntomas de agotamiento debido a la sobre compra acumulada que podíamos observar en el indicador estocástico con un indicador MACD prácticamente plano, aunque por el momento este tiene varios e importantes puntos de soporte siendo el último de ellos la zona coincidente de sus mínimos del pasado mes de marzo y su media de 200 sesiones representado por la franja roja inferior.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico diario del DAX30 Rango de datos: del 23 de abril de 2020 al 26 de agosto de 2021. Elaborado el 26 de agosto de 2021 a las 11:05 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Si nos centramos en el gráfico de H4, podemos observar que actualmente el precio se encuentra en un importante punto de soporte en la zona coincidente de su media móvil de 200 en H4 (rojo), el nivel de soporte resistencia representado por la franja naranja y su línea de tendencia alcista de largo plazo tal y como podemos observar en el círculo rojo superior.

La pérdida de este importante nivel de soporte, podría desencadenar una mayor corrección que debería enfrentarse primero al nivel de 15480 puntos. La pérdida de este nivel, abriría la puertas a una mayor corrección hasta el siguiente nivel de soporte importante representado por la franja roja superior.

Es importante que sigamos la evolución del precio y las noticias no solo procedentes del simposio de Jackson Hole, sino también de las noticias macroeconómicas que vayamos conociendo en las próximas semanas.

Por el momento, pese a que los datos no están siendo del todo positivos en relación a las expectativas futuras, no podemos afirmar con firmeza que el cambio de tendencia vaya a producirse de manera inminente por lo que si mantenemos estos niveles de soporte no podemos descartar ver todavía nuevos máximos históricos.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico de H4 del DAX30 Rango de datos: del 19 de marzo de 2021 al 26 de agosto de 2021. Elaborado el 26 de agosto de 2021 a las 11:10 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Evolución en los últimos 5 años:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

