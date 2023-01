Notizie di trading per principianti - Yen giapponese e BoJ: cosa dovresti sapere

Gennaio 27, 2023 12:44

Nelle ultime settimane, gli investitori e i trader hanno concentrato la loro attenzione sullo yen e sull'economia giapponese. A dicembre, la Bank of Japan ha sorpreso gli analisti di mercato modificando inaspettatamente una parte della sua politica monetaria. In questo blog spiegheremo perché lo yen giapponese è balzato agli onori delle cronache finanziarie e come le decisioni della Bank of Japan abbiano influenzato il valore della valuta del Paese.

Uno sguardo allo yen giapponese

Lo yen giapponese è la terza valuta più scambiata al mondo, dopo il dollaro USA e l'euro. Lo yen è anche la valuta più scambiata nel continente asiatico. Il suo nome in inglese significa "cerchio" ed è entrato in circolazione per la prima volta nel 1871. I trader conosceranno probabilmente il codice della valuta, che è JPY.

La politica monetaria della Bank of Japan e lo yen giapponese

Una delle missioni della Bank of Japan o BoJ, come si legge spesso nelle notizie, è l'attuazione della politica monetaria. Nella riunione di dicembre 2022, il consiglio di amministrazione della BoJ si è riunito per decidere sui tassi di interesse.

I membri del consiglio hanno annunciato che avrebbero mantenuto i costi di prestito invariati, ma hanno sorpreso i mercati con una modifica inaspettata del controllo dei rendimenti obbligazionari, che consente ai tassi di interesse a lungo termine di salire ulteriormente. Alcuni politici hanno suggerito che la mossa della BoJ avrebbe contribuito a rendere il programma di stimolo più sostenibile, piuttosto che un passo verso la fine della sua politica monetaria ultra-allentata.

Lo yen giapponese ha toccato un massimo di 4 mesi rispetto al dollaro USA subito dopo la fine della riunione del consiglio di amministrazione.

I verbali della BoJ pubblicati poco prima di Capodanno hanno rivelato che il consiglio di amministrazione della banca ha esaminato i dati che mostrano i cambiamenti nelle prospettive dei prezzi in Giappone. Secondo gli economisti, questi cambiamenti potrebbero essere il punto di partenza per una riduzione dello stimolo quando l'attuale governatore Haruhiko Kuroda lascerà l'incarico.

Cos'è la politica di controllo della curva dei rendimenti?

La BoJ ha adottato la politica di controllo della curva dei rendimenti nel 2016, cercando di impedire che i tassi di interesse scendano troppo. La banca centrale giapponese acquista grandi quantità di titoli di Stato a 10 anni per controllare i rendimenti dei JGB intorno allo 0%. La modifica di dicembre consente ai rendimenti a lungo termine di fluttuare di 50 punti base in più e in meno, raddoppiando il precedente intervallo di 25 punti base. Secondo alcuni economisti, la decisione della BoJ potrebbe essere vista come un rialzo dei tassi.

Alcuni analisti di mercato hanno criticato la politica della BoJ in quanto ritengono che influenzi i prezzi di mercato e renda lo yen più debole, aumentando il costo dei materiali importati necessari per varie industrie.

La riunione della BoJ di gennaio delude i mercati

La mossa della BoJ a dicembre ha lasciato investitori e trader in attesa di decisioni più aggressive da parte del consiglio di amministrazione. Tuttavia, i responsabili politici della BoJ hanno deciso di mantenere invariati i tassi di interesse e la politica di controllo della curva dei rendimenti della banca.

Nella sua dichiarazione post-riunione, il Consiglio ha osservato che "la Banca deve continuare a controllare l'attuale curva dei rendimenti, considerando che ci vorrà tempo per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi [inflazione] del 2% in modo sostenibile e stabile".

Di conseguenza, il 18 gennaio lo yen giapponese è sceso del 2,4% rispetto al dollaro USA in meno di tre ore. I verbali della riunione di gennaio hanno mostrato che il consiglio di amministrazione intende mantenere bassi i tassi di interesse a lungo termine, suggerendo che la BOJ non ha fretta di eliminare gradualmente il suo programma di stimolo. L'IPC core del Giappone a dicembre è aumentato del 4,0% su base annua, toccando un nuovo massimo da 41 anni.

Yen giapponese: Cosa dobbiamo aspettarci?

Parlando alla CNBC subito dopo la riunione della BoJ (18 gennaio) e il calo dello yen, il responsabile della strategia FX di Nomura, Yujiro Goto, ha suggerito che "nel medio termine, nei prossimi 2-3 mesi, penso che la tendenza dello yen dovrebbe essere ancora al ribasso verso 125, anche dopo la delusione di oggi". Ha inoltre ribadito che lo yen giapponese potrebbe rafforzarsi sulla base delle speranze di un cambio di politica quando il successore di Haruhiko Kuroda prenderà il suo posto.

In un rapporto della Bank of America, pubblicato il 24 gennaio, si legge che "vendiamo i rally di USD/JPY, poiché riteniamo che le politiche non convenzionali della BoJ non siano sostenibili e la nostra previsione di inflazione in Giappone per il 2023 è ben al di sopra del consenso del mercato - 3% contro 1,9%".

Gli analisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno suggerito che la BoJ dovrebbe consentire ai rendimenti obbligazionari di muoversi in modo più flessibile, aggiungendo che se si materializzano rischi significativi, la banca centrale dovrebbe essere pronta a ritirare lo stimolo in modo più deciso, ad esempio aumentando i tassi di interesse a breve termine.

