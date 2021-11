Daimler: Il valore delle azioni del settore automobilistico

Novembre 12, 2021 12:43

Il settore automobilistico è sempre stato un'area interessante sia per i trader che per gli investitori value investing.

Con il settore dei veicoli elettronici (EV) che fa continuamente notizia con i nuovi arrivati, questa settimana vogliamo far luce su un classico titolo automobilistico che ha superato la prova del tempo sia nelle sfide del settore che nella crescita costante: Daimler (DAI).

Daimler AG ha registrato un improvviso aumento dell'11% nell'ottobre 2021, facendo notizia grazie all'annuncio della loro nuova attività indipendente di camion e autobus, Daimler Truck Holdings AG. Hanno anche annunciato di rinominare l'azienda da Daimler AG a Mercedes-Benz Group AG, a partire dal 1° febbraio 2022.

A parte questo picco di prezzo inaspettato, gli analisti sono generalmente positivi sulla crescita costante e positiva di Daimler AG, con la maggioranza che annuncia questo titolo come Buy.

Dato che la missione di Admirals è quella di darti gli strumenti necessari sia per fare trading che per investire, dato che siamo posizionati come un hub finanziario, desideriamo coprire non solo le azioni per fare trading, ma anche le azioni di valore stabile che possono essere interessanti per un investitore value investing.

Azione: Daimler Mercato: TRA Simbolo su Invest.MT5: DAI Simbolo su Trade.MT5: #DAI Data idea: 10 novembre 2021 Periodo: 6 - 12 mesi Livello si entrata: $86 Livello di targhet: $94 Livello di Stop Loss: - Volume dell'operazione Invest.MT5: Max. 5% Rischio: Medio

* Il conto Invest.MT5 ti permette di acquistare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

* Il conto Trade.MT5 permette di speculare sulla direzione dei prezzi di azioni e titoli utilizzando i contratti per differenza (CFD). Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto da prezzi azionari in rialzo e in ribasso. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Fonte: Specifiche del contratto Admirals

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché investire nelle azioni Daimler?

L'opinione generale degli analisti sul titolo Daimler AG prevede che sia altamente classificato tra i suoi analoghi all'interno del gruppo delle aziende Consumer Cyclical. DAI ha un rating di consensus di 2.73, mentre il rating medio in questo gruppo di aziende Consumer Cyclical è di 2.53.

Il VGM Score (Value, Growth, Momentum) di Daimler è B, solo secondo al punteggio A, il che significa che questo titolo è una scelta eccellente per coloro che hanno un obiettivo prioritario di investimento di valore.

La Daimler AG può essere sottovalutata secondo gli analisti, e data la buona situazione finanziaria dell'azienda e le prospettive di crescita, è possibile che questo titolo possa sovraperformare il mercato nel tempo.

I piani di Daimler prevedono di investire 40 miliardi di euro tra il 2022 e il 2030 per sviluppare veicoli elettrici a batteria (EV), questo è certamente un titolo da tenere sotto osservazione. Data la possibilità che sia attualmente sottovalutato, potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al valore.

Cosa prevedono gli analisti per le azioni Daimler?

Il consensus generale degli analisti azionari valuta Daimler (DAI) come un Buy. Sulla base dei dati storici di Daimler AG, il titolo è salito in media dell'8% ogni anno sulla base dei 22 anni totali di performance sul mercato azionario. Sulla base di queste informazioni, DAI potrebbe essere considerato un buon titolo a lungo termine come parte di un portafoglio di investimenti di valore.

Fonte: WSJ, 10 novembre 2021

Fonte: WSJ, 10 novembre 2021

Fonte: MarketBeat, 10 novembre 2021

Sulla base del consensus dei target di prezzo degli analisti, il target di prezzo più alto per Daimler AG nelle prossime 52 settimane è di €116. L'obiettivo di prezzo più basso è fissato a 60 euro, mentre l'obiettivo di prezzo medio è fissato a 94,43 euro.

