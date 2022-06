La Rupia si rafforza per il rialzo dei tassi di interesse della RBI

Giugno 08, 2022 13:11

La rupia si è rafforzata nei confronti del dollaro USA alla notizia che la Reserve Bank indiana ha aumentato il tasso d'interesse repo a un livello superiore alle attese, il 4,9%, rispetto al 4,8% previsto e al precedente 4,4%.

L'inflazione nella terza economia mondiale è salita al 7,9% in aprile, ben oltre il livello target del 4% fissato dai responsabili politici indiani.

La mossa aggressiva della RBI giunge al momento giusto, poiché le valute dei paesi di recente industrializzazione come l'India stanno affrontando valute importanti come l'USD e la sterlina. Queste valute si sono rafforzate dopo mesi di stretta monetaria, mettendo l'INR in una posizione di svantaggio.

Cosa significa questo per l'economia indiana? In termini di cambio e commercio di valute, l'INR si trova sul lato più debole dei tassi di cambio. Il lato positivo è che questo rende competitivi i beni e i servizi nazionali indiani. In compenso, aumentano i deflussi di capitale, poiché le imprese e i privati cambiano le loro rupie e conservano i loro risparmi in valute estere come il dollaro USA per proteggersi dalla debolezza dell'INR. Inoltre, i beni importati, come il carburante e i beni di consumo, sono meno accessibili. Viaggiare all'estero e acquistare beni stranieri è più difficile quando la valuta nazionale è più debole di altre.

Il rialzo dei tassi d'interesse da parte della RBI rafforzerà la rupia? Probabilmente sì, almeno nel breve periodo. Le prospettive dell'economia indiana sono relativamente ottimistiche, con il governatore Shaktikanta Das che prevede un tasso di crescita del 7,2% per l'intero anno 2021-2022. Affinché la rupia si rafforzi ulteriormente nei confronti del dollaro USA, la crescita economica dovrebbe rimanere in linea con le previsioni e la RBI potrebbe decidere di aumentare nuovamente il tasso repo nel breve termine.

La maggior parte delle economie, compresa quella indiana, è alle prese con l'inflazione causata dagli alti prezzi del greggio, pressati al rialzo dal conflitto in Ucraina. La dipendenza dell'India dalle importazioni di carburante dall'estero pesa sull'economia e, al momento della scrittura, i prezzi spot del greggio sono ancora ben al di sopra dei 100 dollari al barile.

Suggerimento rapido

Cos'è l'INR?

L'INR è il codice della valuta della rupia indiana, l'unità monetaria nazionale dell'India. Classificata come un'economia di recente industrializzazione, la valuta indiana fluttuante è sostenuta da una crescita del PIL di circa il 7% all'anno.

