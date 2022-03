L'attenzione degli investitori si concentra sul rapporto NFP, l'inflazione e i negoziati tra Russia e Ucraina

Marzo 29, 2022 14:54

I mercati d'investimento sembrano cercare una direzione chiara mentre le parti interessate soppesano gli sviluppi geopolitici e i dati sui posti di lavoro non agricoli degli Stati Uniti che saranno pubblicati alla fine della settimana.

Numeri forti sull'occupazione sono la chiave per la fiducia del mercato in mezzo a una Federal Reserve troppo prudente, determinata a un corso di vigorosa stretta monetaria per il resto dell'anno. A condizione che i numeri dell'occupazione rimangano a livelli solidi, c'è ragione di credere che l'economia possa sopportare tassi d'interesse più alti mentre la banca centrale combatte i venti contrari dell'inflazione.

"Gli indicatori dell'attività economica e dell'occupazione hanno continuato a rafforzarsi. I guadagni di lavoro sono stati forti negli ultimi mesi, e il tasso di disoccupazione è diminuito sostanzialmente". Dichiarazione del FOMC di marzo della Federal Reserve.

Dato l'alto livello di rischio geopolitico e di inflazione, qualsiasi delusione nei numeri ADP e NFP potrebbe inacidire il sentiment verso il dollaro. Se i dati relativi ai posti di lavoro sono migliori del previsto, l'indice del dollaro USA potrebbe trovare supporto. I rilasci NFP potrebbero anche muovere i prezzi dell'oro spot a seconda delle reazioni degli investitori ai risultati finali.

Situazione dei titoli azionari

I mercati asiatici sono stati contrastanti nel trading notturno, con la borsa di Shanghai più bassa sulla notizia di un blocco di COVID-19 inscenato. L'umore pre-mercato verso le azioni europee attende una chiara direzione con il FTSE sottotono.

Le materie prime principali perdono terreno

Le materie prime principali sono alla deriva, con i prezzi spot del petrolio greggio in una pausa mentre le delegazioni di Russia e Ucraina si incontrano a Istanbul per i negoziati di pace. Le speranze che sia possibile raggiungere una tregua sono in aumento. Qualsiasi segnale positivo sulla pace metterebbe probabilmente i prezzi del petrolio sotto pressione al ribasso, in quanto i timori di approvvigionamento sarebbero alleviati.

I prezzi dell'oro e dell'argento spot, beni rifugio, hanno avuto una tendenza leggermente inferiore, in linea con le altre materie prime. C'è un senso di anticipazione sui trattati di pace - se gli attuali rischi geopolitici dovessero diminuire, i mercati potrebbero cambiare rapidamente direzione. I timori per l'offerta si attenuerebbero insieme a qualsiasi eccesso di inflazione nei mercati del greggio. Vale anche lo scenario opposto. Se i colloqui fallissero di nuovo, è ragionevole aspettarsi che i beni rifugio possano mantenere la loro attrazione e i prezzi spot del greggio rimarranno probabilmente volatili.

