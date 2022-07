Quale sarà il prossimo passo per l'EURUSD?

Luglio 13, 2022 19:15

Le forze macroeconomiche mentono raramente e influenzano le valute nazionali più di quanto si pensi. Un complesso di inflazione elevata, imminenti rialzi dei tassi d'interesse e conflitti geopolitici incombono sulle prospettive dell'Eurozona. L'EURUSD è sceso a 0,99997 il 12 luglio, quando il sentiment è diventato ribassista nei confronti della moneta unica dell'Eurozona.

Ciò non significa che l'USD non debba affrontare simili difficoltà macroeconomiche. Il conflitto in Ucraina, l'inflazione elevata e l'incombente recessione mettono a dura prova il sentiment e offuscano le prospettive. È solo che la valuta si è rafforzata grazie alle precedenti azioni aggressive della Federal Reserve per contenere l'inflazione e, in quanto bene rifugio, gli asset denominati in USD competono con l'oro, il franco svizzero e lo yen. Inoltre, il mercato del lavoro statunitense continua a mostrare una certa resistenza.

Il lato positivo per l'EURUSD è che le esportazioni europee saranno probabilmente competitive, dato il tasso di cambio favorevole per le coppie di valute dell'EURO.

Qual è il prossimo passo per l'EURUSD? Abbiamo in mente alcune possibilità:

Un periodo prolungato di parità o quasi nel breve-medio termine.

Un periodo di debolezza a breve termine prima del rialzo dei tassi della BCE.

Dopo il rialzo dei tassi della BCE, previsto per il 21 luglio, l'euro potrebbe trovare sostegno.

Le tendenze macroeconomiche discusse sono iniziate a metà del primo trimestre. L'alta inflazione innescata dal conflitto in Ucraina e la ripresa della COVID-19 hanno portato a un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che ha fatto temere una recessione e una contrazione del PIL nel secondo trimestre.

Il corso a breve termine dell'USD potrebbe essere influenzato anche dalla crescita del PIL nel secondo trimestre. Se ci sono due trimestri di crescita negativa, significa una recessione tecnica. La pubblicazione del PIL statunitense è prevista per il 28 luglio, una settimana dopo la riunione di politica monetaria della BCE.

Gli Stati Uniti rilasciano oggi i loro ultimi indici di riferimento sull'inflazione. Si prevede che l'indice mensile dei prezzi al consumo (CPI), esclusi cibo ed energia, sia passato dal 6% di maggio al 5,8% di giugno. Eventuali risultati inattesi potrebbero far muovere le coppie di valute del dollaro USA.

In altre notizie di trading, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha alzato il suo tasso di interesse di riferimento al 2,5%, in base alle previsioni. La Banca del Canada (BoC) dovrebbe aumentare il suo attuale tasso di riferimento dall'1,5% al 2,25% nel corso della giornata.

