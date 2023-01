Crescita del PIL cinese molto al di sotto dell'obiettivo nel 2022

Gennaio 17, 2023 15:16

Martedì mattina, l'indice Composite di Shanghai e l'Hang Seng di Hong Kong sono scesi dopo che i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica cinese hanno mostrato che il Prodotto interno lordo (PIL) del Paese è cresciuto del 3% nel 2022, registrando uno dei tassi di crescita più lenti degli ultimi decenni.

Commentando la crescita del PIL cinese, gli analisti di Goldman Sachs hanno suggerito che la rapida riapertura dell'economia ha messo a dura prova la sua espansione. "L'ondata di uscite in corso sulla scia della riapertura più rapida del previsto della Cina ha avuto un pesante impatto sull'attività economica negli ultimi mesi a causa dell'aumento delle infezioni, della temporanea carenza di manodopera e delle interruzioni della catena di approvvigionamento", hanno osservato nel loro rapporto.

Le vendite al dettaglio cinesi di dicembre hanno battuto le aspettative degli economisti, scendendo solo dell'1,8% su base annua. Il dato è stato nettamente migliore rispetto al calo dell'8,6% previsto da un sondaggio condotto da Reuters.

La Bank of Japan deciderà sui tassi di interesse

Il consiglio di amministrazione della Bank of Japan (BoJ) si riunirà mercoledì per discutere la politica dei tassi di interesse. Gli analisti di mercato prevedono che la BoJ manterrà invariato il tasso di interesse di riferimento. Gli economisti di Bank of America Global Research suggeriscono che la BoJ possa abbandonare la sua politica di controllo dei tassi, aggiungendo che "nel nostro principale scenario di rischio, in cui la BoJ abbandona il Yield Curve Control (YCC), pensiamo che il TOPIX possa scendere fino al 3% nel breve termine, con i settori chiave sensibili ai tassi, come le banche, potenzialmente in grado di sovraperformare".

Il tasso d'inflazione dell'IPC canadese potrebbe essere sceso a dicembre

Uno dei dati finanziari più importanti di martedì sarà il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo canadese (IPC) di dicembre. Gli economisti si aspettano che l'inflazione annua complessiva scenda al 6,3% dal 6,8% registrato a novembre.

La Bank of Canada (BoC) ha rafforzato la sua stretta monetaria per raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione. Alcuni economisti suggeriscono che il consiglio di amministrazione della BoC continuerà ad aumentare i tassi di interesse, con il 60% di loro che prevede un aumento di 25 punti base in occasione del prossimo annuncio politico di mercoledì 25 gennaio.

Il 12 gennaio, il dollaro canadese ha toccato un massimo di sette settimane rispetto al dollaro USA, spinto dall'aumento dei prezzi del petrolio e dal calo dell'inflazione statunitense.

Il tasso d'inflazione IPC britannico ha subito un rallentamento a dicembre?

Poiché l'economia del Regno Unito è una delle più forti del continente europeo, i dati sull'inflazione IPC che verranno pubblicati mercoledì 18 gennaio attireranno sicuramente l'attenzione. L'Office for National Statistics (ONS) dovrebbe pubblicare il rapporto sull'inflazione IPC di dicembre. Gli analisti di mercato prevedono che l'inflazione del Regno Unito si attesterà al 10,6%, leggermente inferiore al 10,7% registrato a novembre.

Gli operatori di mercato sembrano accogliere con favore il rallentamento dell'inflazione dopo aver toccato il record dell'11,1% a novembre. I rapporti pubblicati dall'ONS indicano che anche l'inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) nel Regno Unito si è attenuata.

Sebbene alcuni economisti ritengano che l'inflazione IPC abbia raggiunto il suo picco, si prevede che rimanga ancora in territorio a due cifre. Per controllare le pressioni inflazionistiche, la Banca d'Inghilterra (BoE) ha aumentato i tassi di interesse di riferimento. L'economista e membro del Monetary Policy Committee (MPC) della BoE, Catherine Mann, ha suggerito che la banca centrale non si trova in una fase del ciclo di rialzo dei tassi di interesse tale da doversi preoccupare del rischio di un eccessivo irrigidimento.

Inizia il World Economic Forum

È tornato il World Economic Forum (WEF), che si terrà a Davos, in Svizzera, per la prima volta dopo 3 anni. Oltre 2.700 leader mondiali provenienti da 130 Paesi, tra cui 52 capi di Stato e di governo, parteciperanno all'incontro annuale del WEF.

Da un sondaggio condotto tra gli economisti è emerso che la maggioranza dei 22 economisti principali intervistati dal WEF ritiene probabile una recessione globale nel 2023. Inoltre, la maggior parte di loro ritiene che gli Stati Uniti e l'Europa registreranno una crescita economica debole o molto debole quest'anno.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.