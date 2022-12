Notizie di trading per principianti - Notizie inedite sul trading

Dicembre 29, 2022 18:20

La mole di articoli pubblicati ogni giorno dai media finanziari migliora la trasparenza del mercato, ma i nuovi arrivati devono essere consapevoli del fatto che le notizie di trading e di investimento non pubblicate possono avere un forte impatto sull'andamento dei prezzi.

L'immenso potere di spesa delle banche centrali e degli hedge fund significa che la loro influenza sui mercati è significativa. Questi due operatori di mercato hanno a disposizione trilioni di dollari USA da investire per approfondire o invertire le tendenze del mercato, confondendo a volte milioni di altri trader con i risultati.

Le notizie di questi importanti protagonisti sono di profilo più basso rispetto ad altre notizie di mercato, come gli utili o gli annunci macroeconomici. Le banche centrali tendono a rilasciare dichiarazioni complesse sulle loro attività di mercato e, a meno che un hedge fund non sia un'entità quotata in borsa, gli investimenti giornalieri di questo settore sono meno trasparenti di altri fattori di mercato.

Ciò significa che le notizie arrivano dopo gli eventi e possono cogliere i trader di sorpresa.

In particolare, nelle attuali condizioni economiche, caratterizzate da politiche monetarie divergenti tra la Banca del Giappone (BoJ) e la Federal Reserve, il dollaro USA ha raggiunto livelli così elevati nei confronti dello JPY che la BoJ è dovuta intervenire per sostenere lo yen e calmare il sentiment.

Questi tipi di interventi valutari non sono preannunciati, si tratta piuttosto di familiarizzare con i movimenti di mercato attesi, di osservare l'evento e di analizzare l'annuncio successivo per capire perché lo JPY si è rafforzato.

Nella foga del momento di trading, l'analisi a mente fredda potrebbe però essere fuori portata, sottolineando quanto sia importante la gestione del rischio per ogni trader e investitore. Misure di gestione del rischio come gli ordini di stop loss possono preparare i trader a movimenti di mercato inattesi innescati dagli investimenti dei principali fondi.

Impatto degli hedge fund sui titoli del Tesoro

In un mercato ribassista o rialzista, gli hedge fund hanno il potere di spesa per amplificare qualsiasi tendenza attraverso vendite allo scoperto o acquisti di massa. Ciò può provocare notevoli perturbazioni dei mercati e persino avere un impatto sull'economia in generale quando si tratta di valute e obbligazioni. L'economia dell'Unione Europea, ad esempio, era vulnerabile alle ondate di vendite allo scoperto sul debito sovrano prima di introdurre regole più severe.

Una recente ricerca dell'Office of Financial Research (OFR) ha confermato che gli investimenti degli hedge fund possono amplificare l'andamento dei prezzi di asset come i Treasury.

"L'associazione tra rendimenti e domanda di hedge fund è economicamente e statisticamente significativa". Documento di lavoro dell'OFR "Hedge Funds and Treasury Market Price Impact: Evidence from Direct Exposures".

Lo stato del mercato secondario dei titoli del Tesoro ha un effetto a catena su altri asset come i cross dell'USD e il sentiment del mercato azionario, rendendo le attività degli hedge fund un fattore chiave da considerare.

Un famoso esempio di influenza degli hedge fund

L'esempio classico di influenza degli hedge fund sui mercati valutari è stata la vendita allo scoperto della sterlina inglese nel 1992 da parte del Quantum Fund di George Soros. Durante il sell off, la sterlina scese al di sotto del tasso di ancoraggio rispetto al marco tedesco, destabilizzando il sistema monetario dell'epoca. In sostanza, si trattò di una gara tra due pesi massimi, la Banca centrale d'Inghilterra del Regno Unito e un hedge fund privato. In seguito, le banche centrali sono diventate più caute nei confronti dei peg valutari.

Un famoso esempio di intervento della banca centrale

Le banche centrali intervengono sui mercati valutari acquistando o vendendo grandi quantità di valuta nazionale e di valute estere. Le ragioni sono molteplici, a partire da un improvviso calo del valore della valuta nazionale a causa di speculazioni di mercato o di problemi economici. Le banche centrali accumulano anche riserve di valuta estera per coprirsi dai rischi economici.

Un buon esempio sono gli interventi della Banca Nazionale Svizzera (BNS) sul mercato Forex nel 2010, quando acquistò 17 miliardi di euro in un giorno per indebolire il franco svizzero rispetto alla moneta comune europea. Una valuta forte può paralizzare le esportazioni e indebolire l'economia generale, per cui la forza o la debolezza della valuta nazionale rispetto alle altre valute è un fattore primario per le banche centrali e i governi.

Prepararsi agli interventi delle banche centrali

Come possono i trader prepararsi agli interventi delle banche centrali? La risposta può essere data in due modi:

rimanere informati sui movimenti valutari e sugli sviluppi economici,

gestire il rischio con ordini di stop loss e take profit.

Le condizioni economiche e valutarie sono un forte stimolo per l'attività delle banche centrali, quindi tenersi aggiornati sulle loro posizioni è fondamentale per prepararsi. Anticipare le mosse imprevedibili delle banche centrali è meglio supportato da un'attenta gestione del rischio, soprattutto per i nuovi arrivati.

Prepararsi all'attività degli hedge fund

Prepararsi all'attività degli hedge fund privati è difficile, poiché raramente vengono fatti annunci o dichiarazioni sui loro investimenti. Una solida gestione del rischio e l'osservazione di quando le tendenze si aggravano a causa di grandi e improvvisi sell off possono contribuire a prepararsi a queste situazioni.

Essere consapevoli della possibilità e dell'imprevedibilità dell'attività degli hedge fund e delle banche centrali è il primo passo per gestire il rischio. Da qui, vale la pena studiare gli investimenti istituzionali e imparare dai trader più esperti.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.