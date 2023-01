Microsoft investe in ChatGPT, l'IPC australiano è in arrivo

Gennaio 24, 2023 15:17

I mercati dell'Asia-Pacifico sono saliti martedì mattina, con il Nikkei 225 che è aumentato dell'1,46%, mentre lo yen giapponese ha guadagnato lo 0,42% rispetto al dollaro USA. I mercati di Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Malesia e Singapore sono chiusi per la festività del Capodanno cinese.

L'euro si è mantenuto vicino ai massimi di 9 mesi rispetto al dollaro USA, traendo forza dai commenti di Christine Lagarde su un possibile rialzo dei tassi di interesse e dai dati positivi sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona.

Secondo un articolo del Wall Street Journal (WSJ), "i funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti si preparano a rallentare gli aumenti dei tassi di interesse per la seconda riunione consecutiva e a discutere su quanto alzarli dopo aver acquisito maggiore fiducia che l'inflazione si ridurrà ulteriormente quest'anno".

L'IPC neozelandese scende nel quarto trimestre del 2022?

Nel corso della giornata, Statistics New Zealand pubblicherà il rapporto sull'inflazione IPC per il quarto trimestre del 2022. Alcuni economisti suggeriscono che l'inflazione neozelandese sia rallentata al 7,1% nell'ultimo trimestre, su base annua. Tuttavia, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha suggerito che si aspetta che l'inflazione raggiunga il 7,5%, che sarebbe un massimo da 32 anni.

Commentando la politica monetaria della RBNZ, gli analisti di Kiwibank hanno osservato nel loro rapporto che "riteniamo che la RBNZ abbia ottenuto una spinta sufficiente con i suoi rialzi dei tassi fino ad oggi e che un tasso di liquidità terminale del 5% (o inferiore) sia tutto ciò che è necessario per soddisfare i mandati della RBNZ. Continuiamo a sottolineare che un passaggio al 5,5% è probabilmente un passo o due di troppo".

L'uscita dei dati IPC australiani è successiva

Poche ore dopo, gli economisti avranno la possibilità di esaminare i dati sull'inflazione IPC del quarto trimestre 2022 rilasciati dall'Australian Bureau of Statistics (ABS). Si prevede che l'inflazione CPI abbia raggiunto il picco a dicembre, raggiungendo il 7,7% su base annua.

Durante la riunione di novembre, il consiglio di amministrazione della Reserve Bank of Australia (RBA) ha suggerito che l'inflazione globale potrebbe raggiungere l'8% alla fine del 2022, prima di ritirarsi all'inizio di quest'anno. I dati sull'occupazione di dicembre hanno mostrato che il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,5%, il che implica che l'economia potrebbe rallentare.

Gli analisti della Commonwealth Bank stimano che l'inflazione sia aumentata dell'1,7% nel trimestre, rispetto all'1,3% dello stesso periodo dell'anno precedente. I responsabili politici della RBA monitorano l'inflazione e altri importanti dati economici per capire se il mese prossimo potrebbero aumentare i tassi di interesse per la nona volta consecutiva.

Occhi puntati sul rapporto sugli utili di Microsoft e sul ChatGPT

Subito dopo la chiusura del mercato statunitense, gli investitori e i trader attenderanno la relazione sugli utili del quarto trimestre 2022 di Microsoft. Il prezzo del titolo è sceso del 22% negli ultimi 12 mesi, sottoperformando l'S&P 500 nello stesso periodo di tempo.

Lunedì Microsoft ha annunciato un nuovo investimento multimiliardario con il laboratorio di intelligenza artificiale OpenAI. Microsoft ha rifiutato di fornire un importo specifico dell'investimento. Alcuni giorni fa gli analisti di Semafor hanno riferito che Microsoft era in trattativa per investire fino a 10 miliardi di dollari.

L'accordo segna la terza fase della partnership tra le due aziende, dopo i precedenti investimenti di Microsoft nel 2019 e nel 2021. I rappresentanti di Microsoft hanno sottolineato che la rinnovata partnership accelererà le scoperte nel campo dell'IA.

Il Bitcoin guadagna terreno, ma...

La scorsa settimana il Bitcoin ha registrato una forte rimonta, guadagnando circa il 7% del valore e avvicinandosi alla soglia dei 23.000 dollari. Domenica 22 gennaio, il Bitcoin è salito brevemente sopra i 23.000 dollari per la prima volta negli ultimi 5 mesi. Mentre alcuni trader vorrebbero approfittare del rally del Bitcoin, alcuni analisti suggeriscono che la prima criptovaluta mai creata si limita a seguire le fluttuazioni del mercato.

Gli strateghi delle materie prime di Bloomberg hanno osservato che "con il mondo in recessione e la maggior parte delle banche centrali in fase di stretta monetaria, pensiamo che la marea macroeconomica sia ancora il principale freno per i prezzi del Bitcoin e delle criptovalute". Dall'inizio dell'anno, il Bitcoin è salito del 37%.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.