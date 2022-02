Le azioni di Meta Platforms affondano dopo un mancato guadagno e una previsione poco convincente

Oggi, alle 12:00 GMT, la Banca d'Inghilterra (BoE) annuncerà la sua ultima decisione sui tassi d'interesse, seguita dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle 12:45.

Mentre la BCE dovrebbe lasciare la politica invariata per il momento, la BoE è fortemente intenzionata ad annunciare un aumento dei tassi di interesse per la seconda volta in altrettanti mesi, dopo il precedente aumento durante l'ultima riunione politica di dicembre.

Dato l'attuale alto tasso di inflazione, 5,1% nella zona euro e 5,4% nel Regno Unito, c'è molta attenzione su queste riunioni di politica della banca centrale. I trader dovrebbero aspettarsi una maggiore volatilità sui mercati in prossimità degli annunci, soprattutto se i risultati saranno diversi da quelli attesi.

Nel frattempo, la stagione degli utili continua sul serio.

Non sorprende che, dato l'aumento del prezzo del petrolio e del gas, la Shell (non più Royal Dutch) abbia riportato stamattina forti risultati del quarto trimestre, con un profitto al livello più alto degli ultimi otto anni.

Altrove, dopo gli eccellenti risultati di Google-parent Alphabet martedì, ieri è stato il turno del proprietario di Facebook Meta Platforms. A differenza di Alphabet, i risultati trimestrali di Meta Platforms sono scesi e l'azienda di social media ha pubblicato una cattiva previsione per il trimestre in corso.

Le entrate totali di Meta Platform nel Q4 sono cresciute del 20% anno su anno (YOY) raggiungendo 33,67 miliardi di dollari, superando i 33,34 miliardi di dollari previsti. Tuttavia, a causa di un grande aumento dei costi totali, l'utile per azione (EPS), che era stato previsto a 3,85 dollari, è stato riportato come 3,67 dollari per azione, un calo del 5% YOY.

Inoltre, per la prima volta, gli utenti attivi giornalieri di Facebook sono diminuiti dal trimestre precedente a 1,929 miliardi, da 1,930 miliardi, mentre gli utenti attivi mensili sono rimasti gli stessi.

Per il trimestre in corso, Meta Platforms ha previsto un fatturato totale nel range di 27 miliardi di dollari - 29 miliardi di dollari, significativamente inferiore alle aspettative degli analisti di 30,15 miliardi di dollari. L'aumento della concorrenza per gli utenti e le modifiche alla privacy di iOS di Apple sono state citate come ragioni per la previsione più bassa del previsto.

In risposta a questa notizia, il prezzo delle azioni di Meta Platforms è sceso di un enorme 20% nel trading after-hours, cancellando circa 200 miliardi di dollari della sua capitalizzazione di mercato, e ci sono stati cali simili in altri titoli dei social media. Twitter, Pinterest e Snap Inc sono tutti giù di circa il 6,5%, 7% e 14% rispettivamente nel trading pre-mercato.

Questa sera, l'ultimo dei titoli FAANG, Amazon, dovrebbe rilasciare i suoi risultati per l'ultimo trimestre del 2021.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Meta Platforms (FB) Grafico giornaliero. Intervallo di date: 3 giugno 2021 - 2 febbraio 2022. Data di acquisizione: 2 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Meta Platforms (FB) Grafico settimanale. Intervallo di date: 3 giugno 2021 - 2 febbraio 2022. Data di acquisizione: 2 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

