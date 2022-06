L'inflazione dell'Eurozona va in rosso in vista del discorso di Lagarde della BCE

Giugno 01, 2022 12:00

A maggio l'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il livello record dell'8,1%. La notizia precede il discorso odierno del Presidente della BCE Christine Lagarde. La banca centrale sarà in grado di mantenere la sua posizione moderata e la sua retorica o ci saranno accenni a un cambiamento della guidance sui tassi di interesse prima del previsto? Si prevede che la BCE porrà fine ai tassi d'interesse negativi entro settembre, ma data la forte impennata del tasso d'inflazione, la stretta monetaria potrebbe iniziare prima.

Cosa impedisce alla BCE di aumentare i tassi di interesse? Le prospettive di crescita più deboli, a causa del conflitto in Ucraina che offusca il sentiment e gli investimenti, sono la preoccupazione principale. Inoltre, un euro più debole è relativamente favorevole alle esportazioni e alle vendite dell'Eurozona, rendendole competitive. Una volta che i tassi d'interesse dovessero iniziare a salire in Europa, è probabile che la valuta si rafforzi rispetto alle altre, con un conseguente aumento dei prezzi di beni e servizi che si aggiunge all'inflazione già elevata.

Crescita in Germania

La Germania pubblica le vendite al dettaglio annuali di aprile, che dovrebbero essere cresciute dal meno 2,7% di marzo al 4% di aprile. Eventuali sorprese potrebbero far muovere le coppie di valute dell'euro.

Crescita in Cina

Il timore per la crescita in Cina ha attanagliato il sentiment del mercato asiatico durante le contrattazioni notturne. La seconda economia mondiale ha subito un rallentamento a maggio, a causa delle restrizioni COVID-19 che hanno pesato sulla produzione delle fabbriche. I prezzi spot del greggio hanno subito una leggera flessione, ma il trend rialzista potrebbe essere pronto a ripartire al prossimo segnale di inversione di tendenza nelle sorti economiche della Cina.

Crescita negli Stati Uniti

Con la pubblicazione del PMI manifatturiero dell'ISM di maggio, gli Stati Uniti dovranno indicare se stanno rimanendo sulla corsia della crescita veloce o se stanno passando alla corsia lenta. Si prevede che l'indicatore sia passato da 55,4 di aprile a 54,5 di maggio, e qualsiasi sorpresa spiacevole potrebbe far muovere le coppie di valute USD.

Aumento del PIL australiano

L'Australia ha appena annunciato che il suo PIL è cresciuto del 3,3% su base annua, un risultato migliore del previsto. Tuttavia, l'inflazione elevata sta spingendo i prezzi al consumo al rialzo e si prevede che la RBA innescherà ulteriori rialzi dei tassi di interesse nel breve termine.

Per concludere il nostro rapporto di trading, domani, 2 giugno, verranno pubblicati i dati ADP sui posti di lavoro, che dovrebbero essere aumentati da 247K in aprile a 300K in maggio.

Suggerimento rapido

Significato delle vendite al dettaglio

I dati sulle vendite al dettaglio mostrano il livello delle vendite di beni e servizi ai consumatori. I dati vengono pubblicati mensilmente e sono importanti per i mercati di trading perché rappresentano circa il 70% della spesa dei consumatori e i dati sono un indicatore preciso della salute economica. Se i risultati non dovessero essere in linea con le aspettative dei trader, potrebbero verificarsi movimenti nella relativa valuta. In caso di risultati migliori del previsto, potrebbe esserci un interesse all'acquisto, mentre in caso di risultati peggiori del previsto, la valuta potrebbe essere venduta.

