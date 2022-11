OPEC+, limiti al prezzo del petrolio e politica cinese sul Covid

Novembre 29, 2022 14:51

Sembra che stiamo entrando in un periodo decisivo per il mercato petrolifero globale.

Negli ultimi mesi i prezzi del greggio sono stati devastati dai timori legati alla domanda globale. Non solo molti Paesi sembrano avviarsi verso la recessione, ma la Cina, il più grande importatore di petrolio al mondo, ha continuato a perseguire la sua aggressiva politica "zero-Covid".

Questo ha portato i prezzi del petrolio a scendere ai livelli più bassi da gennaio, il che ha a sua volta portato a speculare sul fatto che l'OPEC+ potrebbe concordare ulteriori tagli alla produzione nella riunione del 4 dicembre, nel tentativo di sostenere i prezzi del petrolio.

La riunione dell'OPEC+ di domenica arriva il giorno prima che l'Europa inizi a vietare il trasporto di greggio russo via mare. Quest'ultimo pacchetto di sanzioni blocca anche le compagnie europee - che dominano il mercato assicurativo delle petroliere - dall'assicurare le navi che trasportano petrolio russo verso Paesi terzi, a meno che il greggio non venga venduto a un prezzo dettato dall'Occidente.

Di conseguenza, entrerà in vigore il tanto pubblicizzato "tetto" al petrolio russo, una mossa pensata per limitare le entrate petrolifere di Mosca pur mantenendo il suo importante flusso di greggio nel mercato globale per evitare un'impennata dei prezzi del petrolio.

Tuttavia, alcune nazioni hanno già dichiarato che non parteciperanno, il che significa che il Cremlino dovrà trovare petroliere in grado di trasportare il proprio greggio senza l'assicurazione occidentale. Se non ci riuscirà, l'offerta globale ne risentirà e i prezzi probabilmente saliranno.

Nel frattempo, dopo i diffusi disordini in tutto il Paese, si specula sul fatto che Pechino potrebbe essere pronta ad allentare il suo approccio di tolleranza zero nei confronti di Covid-19. La notizia di questa mattina, secondo cui le autorità intendono aumentare i tassi di vaccinazione tra gli anziani, è stata interpretata da molti come un precursore di una riapertura dell'economia cinese.

Le indiscrezioni hanno fatto salire i prezzi del petrolio di oltre il 2% e le azioni di Hong Kong si sono impennate martedì mattina, con l'indice Hang Seng che ha chiuso la sessione in rialzo del 5,24%.

Queste speculazioni potrebbero contribuire a sostenere il titolo Apple, che è sceso del 4,5% nelle ultime due sedute in seguito alle notizie secondo cui le restrizioni cinesi di Covid-19 potrebbero causare una significativa riduzione della produzione di iPhone.

A ottobre, le rimostranze per la rigida politica Covid e le retribuzioni hanno spinto migliaia di dipendenti della Foxconn (il più grande produttore di iPhone di Apple) a confrontarsi con la dirigenza della più grande fabbrica di iPhone del mondo, provocando scontri e un esodo di massa dei lavoratori.

Di conseguenza, all'inizio del mese, Apple ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che la sua fabbrica di Zhengzhou stava "operando a capacità significativamente ridotta".

A meno che la Cina non annunci un'uscita dalle attuali politiche di Covid-19, è probabile che Apple e le altre aziende che operano nel Paese continuino ad avere problemi di produzione. Sarà quindi interessante vedere come il mercato reagirà alle ultime indiscrezioni all'apertura di Wall Street.

Rappresentato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale Apple. Intervallo di date: 3 aprile 2016 - 28 novembre 2022. Data di acquisizione: 29 novembre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

