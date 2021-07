I mercati aspettano Lagarde e la Banca Centrale Europea

Luglio 22, 2021 14:30

Durante la seduta odierna, l'attenzione del mercato sarà senza dubbio focalizzata sulle parole della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, a seguito della riunione della Bce.

In linea di principio, la BCE non dovrebbe discostarsi dal copione della Federal Reserve statunitense, quindi non dovrebbero essere apportate modifiche alla politica monetaria, ai tassi d’interesse o al suo programma di acquisto di attività, ma durante il round successivo Lagarde potrebbe lasciare intravedere le future azioni da parte della Banca Centrale Europea in termini di tassi di interesse e controllo dell'inflazione.

Di recente, abbiamo appreso che la Banca Centrale Europea ha approvato un cambiamento storico nella sua strategia di politica monetaria portando il suo livello di tolleranza all'inflazione al 2% permettendo di superare questa cifra su base temporanea. Questo è in una chiara mossa per dissipare i dubbi sui suoi attuali stimoli monetari di fronte all'aumento dell'inflazione prodotta dalla ripresa economica.

Come abbiamo commentato nella nostra analisi del mercato Forex due settimane fa, durante la prima metà dell'anno EURUSD ha perso il 2,93% e per il momento questa tendenza al ribasso continua durante questo mese di luglio con un calo dello 0,51%, che ha portato EURUSD a perdere diversi livelli di supporto inclusi gli importanti livelli di supporto della sua media a 200 periodi in rosso, la sua linea di tendenza rialzista a lungo termine e il suo importante livello di supporto/resistenza nella banda arancione.

Questa mossa ribassista ha anche causato un triplo cross di medie mobili ribassiste, confermando così il passaggio da trend rialzista a ribassista che potrebbe portare il prezzo a cercare il suo prossimo livello di supporto intorno al livello di $ 1,17, nonostante l'ipervenduto accumulato nel suo indicatore stocastico.

Questo ipervenduto, a sua volta, potrebbe causare un rimbalzo al rialzo alla ricerca dei suoi attuali livelli di resistenza nella zona coincidente della sua media mobile a 18 periodi arancione. Se il pullback sarà finalmente confermato, il prezzo potrebbe generare un forte slancio ribassista verso i suoi prossimi livelli di supporto.

Al contrario, finché l'EUR/USD non supererà la sua media mobile a 200 periodi e riesce a mantenere livelli vicini a 1,19, non possiamo aspettarci un nuovo slancio al rialzo.

Fonte: grafico giornaliero di EURUSD sulla piattaforma Admirals MetaTrader 5 dal 24 marzo 2020 al 22 luglio 2021. Immagine del 22 luglio alle 11:00 CEST. Nota: le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future.

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

2020 = +8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

