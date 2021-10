I risultati di JP Morgan distruggono le aspettative degli analisti

Ottobre 14, 2021 16:19

La sessione di ieri è stata piena di notizie importanti - con i rapporti della Federal Reserve e i dati sull'inflazione statunitense che hanno rappresentato i punti più importanti. L'IPC statunitense continua a mostrare pressioni inflazionistiche, dato che l'IPC su base annua è arrivato al 5,4% contro il 5,3% previsto dal consensus del mercato. Questa cifra rappresenta anche un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente.

Questo aumento si spiega con la crescita dei prezzi dell'energia a causa della crisi che sta devastando il mondo intero e che ha spinto il prezzo del greggio Brent a volte oltre gli 85 dollari al barile. Come abbiamo commentato in precedenti analisi, questa crisi sta causando arresti temporanei in alcune fabbriche, paralizzando la produzione, il che potrebbe avere un impatto molto negativo sulle prospettive future dell'economia.

Per quanto riguarda i resoconti della Federal Reserve degli Stati Uniti, abbiamo potuto osservare che sono pronti a iniziare il tapering a novembre, con una riduzione del programma di acquisto di obbligazioni di 15 miliardi di dollari al mese. Questo nonostante i pessimi dati sull'occupazione che sono stati rilasciati venerdì scorso, dopo che l'NFP ha mostrato un forte rallentamento nella creazione di posti di lavoro, creando solo 194.000 posti a settembre rispetto ai 500.000 previsti.

Quindi, ancora una volta, possiamo confermare ciò di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane riguardo al rallentamento dell'economia mondiale. Bisognerà stare molto attenti agli effetti di una riduzione degli attuali programmi di stimolo in un ambiente di rallentamento economico e inflazionistico dovuto alla crisi energetica e delle materie prime.

Con questo in mente, continuiamo con il rilascio dei risultati trimestrali, ed è il turno del settore finanziario, poiché oggi conosceremo i dati di Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley. Tuttavia, ieri sono stati rilasciati i dati per JP Morgan e BlackRock.

La famosa società di investimento e gestione BlackRock ha presentato risultati trimestrali positivi dopo aver raggiunto un utile per azione di 10,95 dollari e un fatturato di 5,05 miliardi di dollari rispetto ai 9,6 dollari per azione e al fatturato di 4,82 miliardi previsto dal consensus del mercato. Questi risultati hanno portato le azioni BlackRock a guadagnare il 3,78% durante la sessione di ieri e anche la pre-apertura della sessione di oggi è stata positiva.

Anche JP Morgan ha presentato risultati trimestrali positivi, tuttavia, a differenza di BlackRock, questi non hanno impedito alla società di continuare la sua correzione durante la sessione di ieri che è iniziata dopo aver stabilito dei massimi storici. Il prezzo delle azioni è sceso del 2,64% durante la sessione, a causa dell'incertezza riguardo alle conseguenze che la crescita dell'inflazione e l'inizio del tapering senza un aumento dei tassi di interesse potrebbero avere sull'azienda.

JP Morgan ha ottenuto un utile di 3,74 dollari per azione e un fatturato di 30,44 miliardi di dollari rispetto ai previsti 3 dollari per azione e 29,86 miliardi di dollari rispettivamente, continuando così la sua tendenza positiva nei risultati - come possiamo vedere nell'immagine seguente:

Fonte: Investing.com

Se osserviamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che, dopo un forte trend rialzista iniziato con i minimi di marzo 2020, negli ultimi mesi il prezzo è stato contenuto in un ampio range laterale rappresentato dalle bande verde e rossa che fungono rispettivamente da livelli di resistenza e supporto principali. Tuttavia, durante le ultime sessioni il prezzo è riuscito a rompere momentaneamente il livello di resistenza per poi ritornare nel canale laterale.

Sarebbe importante monitorare l'evoluzione del prezzo nelle prossime sessioni, in quanto un eventuale nuovo tentativo fallito di superare il suo attuale livello di resistenza potrebbe innescare un nuovo impulso ribassista alla ricerca della sua media a 200 sessioni in rosso e della banda inferiore di questo canale, che agiscono come principali livelli di supporto. D'altra parte, una rottura al rialzo di questo livello di resistenza potrebbe innescare un nuovo impulso al rialzo alla ricerca di nuovi massimi storici.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - JP Morgan Grafico giornaliero. Intervallo di date: 24 gennaio 2019 - 14 ottobre 2021. Data di acquisizione: 14 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: -8,85%

2019: 42,80%

2018: -8,72%

2017: 23,93%

2016: 30,68%

