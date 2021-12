Le azioni di JD.com scendono e i titoli cinesi sono nuovamente nei guai...

Ieri, la notizia principale nel mondo finanziario è stata l'annuncio della Federal Reserve che, nel tentativo di affrontare la crescita dell'inflazione, ridurrà il suo programma di stimolo per l'economia statunitense più rapidamente di quanto inizialmente è stato pianificato.

Nel loro annuncio, la Fed ha suggerito che lo stimolo finirà del tutto a marzo e aprendo la porta a tre rialzi dei tassi nel 2022.

Tuttavia, poiché non mancano già gli articoli dedicati a questo argomento, questa mattina ci occuperemo del motivo per cui la società cinese di e-commerce JD.com è scesa ieri del 5,14%, in mezzo a un calo generale delle azioni cinesi.

Per capirne le ragioni, dobbiamo tornare indietro di un paio di settimane.

All'inizio di dicembre, la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha finalizzato nuove regole che permettono di cancellare le società straniere dalle borse americane se i loro revisori non rispettano le richieste dei regolatori americani. Il delisting è obbligatorio solo se al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) viene negato l'accesso alle dichiarazioni richieste per tre anni consecutivi.

Ma cosa ha a che fare questo con la Cina?

Per anni, i regolatori cinesi hanno impedito a quelli statunitensi di ispezionare le revisioni contabili delle società pubbliche cinesi, nonostante le ripetute richieste di farlo. Secondo le nuove regole, se questa mancanza di trasparenza persiste, i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti saranno forzatamente rimossi dalle borse americane.

Quando queste regole sono state finalizzate il 2 dicembre, i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono crollati e, ieri, è successo di nuovo, dopo che David Loevinger del TCW Group ha anticipato che la maggior parte dei titoli cinesi saranno rimossi dalle borse americane entro il 2024.

Nonostante il fatto che le aziende cinesi hanno tre anni di tempo per conformarsi alla nuova legislazione, Loevinger dubita che la Cina possa cambiare la sua posizione in questo lasso di tempo, affermando che "è essenzialmente game over" per le azioni cinesi che vengono negoziate negli Stati Uniti.

Quindi, cosa significa questo per JD.com? Se JD.com viene cancellata dalle borse americane, gli azionisti continueranno a possedere le loro azioni. Tuttavia, senza una quotazione negli USA, gli investitori sarebbero in grado di liquidare le loro posizioni solo sulla Borsa di Hong Kong, dove la società ha una seconda quotazione. Anche se questo non è impossibile, non tutti i broker forniscono accesso alla Borsa di Hong Kong, il che potrebbe complicare il procedimento.

A lungo termine, il delisting negli Stati Uniti avrà un impatto negativo sulla liquidità delle azioni di JD.com, con conseguente minore richiesta e forse valutazioni più basse. Nel breve termine, gli investitori che hanno previsto questi rischi a lungo termine, o che semplicemente non vogliono affrontare potenziali problemi di uscita dalla loro posizione in futuro, potrebbero innescare un sell-off prima che questo scenario diventi realtà.

Tenendo conto della situazione attuale, JD.com e altri titoli cinesi potrebbero essere destinati a ulteriori cali nelle prossime settimane e mesi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - JD.com Inc Grafico giornaliero. Intervallo di date: 15 aprile 2021 - 15 dicembre 2021. Data di acquisizione: 16 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni JD.com:

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - JD.com Inc Grafico settimanale. Intervallo di date: 31 maggio 2015 - 15 dicembre 2021. Data di acquisizione: 16 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



