Crescente incertezza in mezzo a una politica aggressiva della Fed

Aprile 06, 2022 13:44

L'incertezza sulla politica aggressiva della Federal Reserve ha dominato i mercati prima del rilascio odierno dei verbali della riunione del FOMC di marzo, quando la banca centrale ha deciso di aumentare il tasso di interesse dello 0,25%. Gli investitori sono in attesa di maggiori dettagli sui piani della Fed per il rollback della politica di quantitative easing dopo anni di acquisto di asset per sostenere l'economia durante la pandemia.

I mercati asiatici hanno preso l'esempio dei mercati azionari australiani, che hanno ceduto leggermente dopo che gli investitori hanno appreso il piano di un'altra importante banca centrale, la RBA, di perseguire una politica più aggressiva. Nella sua decisione di aprile, la RBA ha abbandonato la sua retorica "paziente", indicando che una delle più grandi economie dell'Asia avrebbe iniziato ad aumentare i tassi di interesse nel breve termine.

Sei interessato a saperne di più da uno degli analisti esperti di Admirals?

Politiche monetarie restrittive

La politica monetaria restrittiva negli Stati Uniti e in Australia arriva anche nel Regno Unito. L'inflazione rimane alta in tutte e tre le nazioni, mentre l'attività economica si riprende dal rallentamento causato dalla pandemia COVID-19. Mentre l'industria lavora a piena capacità per soddisfare la domanda crescente, i problemi della catena di approvvigionamento stanno esacerbando l'inflazione.

L'alta inflazione e l'aumento dei tassi d'interesse arrivano in un momento difficile per il debito globale, che è salito a un livello record durante il periodo di politica monetaria adattativa della pandemia.

Un altro segno è la forte volatilità dei prezzi del greggio, causata dagli investitori che cercano di anticipare ogni possibile sviluppo dell'imprevedibile conflitto in Ucraina. Sullo sfondo dei rischi geopolitici e di approvvigionamento da parte della Russia, l'OPEC non si è tirata indietro dai piani di aumentare gradualmente la produzione nel prossimo trimestre. Recentemente, i prezzi del greggio sono scesi mentre molti speravano nella pace in Europa e gli Stati Uniti hanno iniziato a rilasciare le proprie scorte di petrolio per frenare l'inflazione.

Oltre ai verbali del FOMC di oggi, il prossimo evento di trading estremamente importante sarà giovedì: verranno rilasciati i dati sulle vendite al dettaglio dell'eurozona di febbraio. Se le aspettative del mercato non si dovessero concretizzare, ciò potrebbe avere un impatto negativo sui tassi di cambio con l'euro. Nel frattempo, la valuta potrebbe rafforzarsi se i risultati sono migliori del previsto. Le coppie di valute euro stanno anche affrontando venti contrari a causa dell'incertezza sulle prossime elezioni francesi di aprile.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.