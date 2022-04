Geopolitica, Stretta monetaria, Azioni e EUR sotto pressione

Aprile 07, 2022 14:10

Gli eventi geopolitici e la stretta della politica monetaria hanno messo sotto pressione le azioni globali e l'euro durante la notte dopo che i verbali della riunione di marzo del FOMC hanno confermato la posizione aggressiva della banca centrale.

"Molti partecipanti hanno notato che uno o più aumenti di 50 punti base nella gamma di obiettivi potrebbero essere appropriati nelle riunioni future, in particolare se le pressioni sull'inflazione rimanessero elevate o si intensificassero". Verbali di marzo della Federal Reserve degli Stati Uniti.

La prossima riunione della Federal Reserve si terrà all'inizio di maggio, quando ci si aspetta che la banca centrale aumenti il suo tasso d'interesse chiave dello 0,5%, portando la guida complessiva dall'attuale livello dello 0,5% all'1%. Le aspettative dell'inflazione statunitense sono aumentate a causa del conflitto Russia-Ucraina e della pressione al rialzo sui prezzi delle materie prime.

Sei interessato a saperne di più da uno degli analisti esperti di Admirals?

Coppia di valute EURUSD

Il dollaro USA è salito contro l'EUR mentre gli investitori hanno valutato il rafforzamento dell'economia statunitense. Allo stesso tempo, l'EUR era più debole in vista delle elezioni in Francia questo mese. Le elezioni sono una fonte di incertezza e possono influenzare il sentiment degli investitori. Il cambiamento politico arriva in un momento di conflitto in Ucraina, amplificando il fattore di incertezza verso l'EUR e sostenendo l'attrazione a breve termine per il bene rifugio USD.

La forza del dollaro sta tenendo al guinzaglio i prezzi dell'oro spot al momento della scrittura, ma i prezzi degli asset rifugio rimangono sensibili agli sviluppi geopolitici in Europa, il che significa che la volatilità inaspettata potrebbe essere dietro l'angolo.

L'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha riportato un aumento di 2,4 milioni di barili nelle scorte di petrolio greggio per la settimana conclusasi il 1 aprile 2022. La notizia ha calmato i timori sul lato dell'offerta in una certa misura e i prezzi spot del greggio si sono ritirati.

Notizie di trading oggi

Il grande evento di trading da tenere d'occhio oggi è il rilascio del fatturato annuo delle vendite al dettaglio della zona euro per febbraio, che potrebbe avere un impatto sulla coppia di valute EURUSD a seconda dei risultati e della reazione degli investitori ai numeri.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.