Trading su Gas Naturale e Crisi Energetica

Marzo 20, 2023 14:59

Il gas naturale è una delle fonti energetiche più importanti al mondo. Negli ultimi anni il commercio di gas naturale ha attirato l'attenzione, soprattutto dopo l'inizio dello scontro in Ucraina. Il motivo è che la Russia, uno dei più importanti produttori di gas al mondo, ha dovuto affrontare le sanzioni imposte da Stati Uniti, Unione Europea e altri Paesi. I Paesi dell'Unione Europea hanno cercato di ridurre il consumo di gas naturale, mentre altri Paesi hanno trovato l'opportunità di aumentare la loro produzione di quest'ultimo.

Molti Paesi si sono rivolti alle energie rinnovabili e al gas naturale per coprire il proprio fabbisogno energetico. In questo blog condivideremo alcuni approfondimenti e previsioni relativi al trading sul gas.

Cosa c'è da sapere sul gas naturale

Il gas naturale è una fonte di energia fossile. Piante e animali marini morti molti milioni di anni fa sono stati sepolti sul fondo dell'oceano sotto sabbia e rocce. Il calore e l'enorme pressione hanno trasformato i resti in petrolio e gas naturale. I giacimenti di gas naturale si trovano anche sulla terraferma. Le compagnie petrolifere e del gas perforano gli strati di sabbia e roccia per raggiungere le formazioni rocciose che contengono giacimenti di petrolio e gas. Il gas naturale viene talvolta trasformato in un gas naturale liquefatto (LNG) per facilitarne il trasporto e ridurne il volume, un processo noto come liquefazione.

Gli antichi persiani erano incuriositi dalle sorgenti ardenti che si formavano quando il gas naturale che filtrava dalle fessure della terra veniva incendiato dai fulmini. A volte costruivano templi intorno a questi fuochi perenni. Più di duemilacinquecento anni fa, i cinesi convogliavano il gas dai pozzi e lo usavano per far evaporare l'acqua di mare per ottenere il sale. Nel 1816, Baltimora è stata la prima città degli Stati Uniti a illuminare le strade con il gas naturale.

Secondo un rapporto di Visual Capitalist, i primi tre produttori di gas naturale sono gli Stati Uniti (934 miliardi di metri cubi o bcm), la Russia (701 bcm) e l'Iran (256 bcm). Secondo gli esperti, la Russia possiede 37 mila miliardi di metri cubi di riserve di gas naturale. I primi 10 produttori di gas naturale rappresentano quasi il 70% della produzione globale.

Trading sul gas naturale: Fluttuazioni dei prezzi

L'andamento dei prezzi del gas naturale tra il 2018 e il 2021 è stato caratterizzato da periodi di rialzo e ribasso. Le condizioni meteorologiche, gli sviluppi geopolitici e, naturalmente, la pandemia di Covid-19 hanno giocato un ruolo fondamentale.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD Grafico mensile catturato il 16 marzo 2023. Intervallo di date: 1 marzo 2018 - 16 marzo 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

I prezzi del gas naturale sono crollati nel secondo trimestre del 2020 a causa della pandemia di coronavirus e del rallentamento dell'attività economica. Secondo l'AIE, la domanda globale di gas è diminuita di circa il 2,5%, ovvero di 100 miliardi di metri cubi nel 2020, il calo maggiore mai registrato.

Raffigurato : Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1 000 MMBtu ), USD Grafico giornaliero catturato il 16 marzo 2023. Intervallo di date: 1 marzo 2018 - 16 marzo 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

I prezzi del gas naturale hanno raggiunto un massimo pluriennale il 1° agosto 2022, operando a 9,1 dollari per MMBtu. Tuttavia, nei mesi successivi i prezzi sono nuovamente crollati, come si vede nel grafico.

In che direzione vanno i prezzi del gas naturale?

In un rapporto pubblicato il 13 marzo da Moody’s Investor Services sul mercato energetico statunitense si legge che: "Le aspettative sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica per il 2023 sono calate drasticamente. I prezzi del gas naturale previsti per il 2023 sono inferiori di circa il 44% rispetto alle aspettative del mercato a termine di dicembre".

Secondo gli analisti dell'Energy Information Administration (EIA), le esportazioni statunitensi di gas naturale liquefatto (GNL) dovrebbero aumentare del 14%, su base annua, nel 2023 e del 5% nel 2024. Nel rapporto dell'EIA si legge: "Prevediamo che le esportazioni di GNL degli Stati Uniti aumenteranno a causa dell'elevata domanda globale, in quanto il GNL continuerà a sostituire le esportazioni di gas naturale via gasdotto dalla Russia all'Europa". Finora, quest'anno, le temperature invernali miti e gli stoccaggi superiori alla media hanno determinato una riduzione dei prezzi del GNL".

Secondo un rapporto dell'International Energy Agency, "sulla scia dello scontro in Ucraina e dell'impennata dei prezzi dell'energia, la domanda di gas naturale nell'Unione Europea è diminuita nel 2022 di 55 miliardi di metri cubi, pari al 13%, il calo più forte della storia. Il calo equivale alla quantità di gas necessaria per alimentare oltre 40 milioni di abitazioni". Il rapporto rileva inoltre che "nonostante questo calo storico della domanda, la bolletta delle importazioni di gas dell'UE ha sfiorato i 400 miliardi di euro nel 2022 - più di tre volte il livello del 2021".

Secondo un rapporto Reuters pubblicato a metà marzo, i nuovi impianti di GNL potrebbero incrementare la fornitura di GNL di oltre il 60%, raggiungendo 636 milioni di tonnellate all'anno (mtpa) entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021. Secondo lo stesso rapporto, "in Qatar, un massiccio progetto di espansione del GNL aggiungerà 49 mtpa entro il 2027. I progetti statunitensi potrebbero aggiungere 125 mtpa (16,4 miliardi di piedi cubi al giorno) di capacità entro la fine del 2027".

La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras SA ha annunciato di essere impegnata a sfruttare maggiormente il gas naturale proveniente dai giacimenti pre-salt offshore. Nell'annunciare i risultati degli utili del quarto trimestre del 2022, il direttore finanziario della società ha dichiarato che "cercheremo nuovi segmenti per la nostra produzione di gas naturale, sì, perché bruciare gas naturale fa parte della transizione energetica. È meglio che bruciare gasolio o olio combustibile o carbone, è meglio. Stiamo evolvendo in questo senso per l'umanità e per il Brasile... E sappiamo come farlo. In Brasile possiamo alimentare i camion con il gas naturale invece che con il diesel. Seguiremo questa strada".

Soluzioni per il trading e la gestione del rischio

I trader principianti possono sentire l'esigenza di approfittare di varie opportunità di trading. I titoli attraenti delle notizie finanziarie a volte portano a operare in modo emotivo. Troppe informazioni confondono i trader principianti, che potrebbero non essere in grado di filtrarle. Gli errori di trading sono comuni tra i trader principianti che non dispongono delle conoscenze necessarie per costruire la giusta strategia di trading. Sfortunatamente, tali errori comportano perdite di fondi che potrebbero influenzare i vostri piani finanziari.

Esiste un modo per ridurre le possibilità di errore nel trading? La risposta è sì, e comporta l'educazione e gli strumenti di gestione del rischio. Mentre l'esperienza è qualcosa che si acquisisce con il tempo, sono disponibili innumerevoli risorse educative. I broker offrono un'ampia gamma di materiali didattici come webinar, e-book, articoli ecc. In molti casi, non è necessario pagare nulla per accedervi. Se siete trader principianti, dovreste considerare di sfruttare l'opportunità di aggiornare le vostre conoscenze di trading.

La gestione del rischio diventa più semplice se si sa come utilizzare gli strumenti giusti. I tutorial preparati da trader esperti possono mostrarvi i fondamenti della gestione del rischio. Se non vi sentite abbastanza sicuri, potete testare gli strumenti di gestione del rischio come gli ordini di stop-loss nell'ambiente sicuro di un conto demo. La conoscenza è la chiave del successo per ogni trader.

Operare sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

