In primo piano Federal Reserve e RBNZ, ma i timori per la crescita globale pesano

Maggio 24, 2022 17:06

Le condizioni macroeconomiche sono complesse in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell e della decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). La banca centrale neozelandese dovrebbe aumentare il tasso di interesse di riferimento dall'1,5% al 2% nella decisione di mercoledì. L'attuale tasso di inflazione in Nuova Zelanda è di circa il 7%.

Ad aprile, la Banca Mondiale ha tagliato le previsioni di crescita per il 2022 nella regione dell'Asia orientale e del Pacifico, portandole al 5% dal 5,4%. Le preoccupazioni per la crescita globale continuano a pesare sul sentiment del mercato, mentre i responsabili della politica fiscale cinese hanno rilasciato altri 140 miliardi di yuan in sconti fiscali per stimolare l'economia, al fine di contrastare le perdite derivanti dalle ultime chiusure di COVID-19. Airbnb ha dichiarato che chiuderà i suoi contratti di affitto in Cina, mentre il turismo vacilla a causa delle restrizioni. In reazione ai problemi della Cina con la COVID-19, i mercati azionari asiatici hanno aperto la settimana in ribasso.

Crescita globale a rischio

Nel frattempo, in un altro allarme per le prospettive di crescita globale, diverse società a grande capitalizzazione si sono ritirate dalla Russia. McDonalds e Starbucks usciranno dalla sesta economia mondiale a causa del conflitto in corso in Ucraina.

Oggi uscirà il benchmark S&P Global Composite PMI per l'Eurozona, che si prevede sia sceso da 55,8 a 55,3. Qualsiasi imprevisto potrebbe far muovere l'EURUSD e gli altri cross valutari dell'euro.

I responsabili della politica monetaria sono diventati sempre più aggressivi nel secondo trimestre, poiché le pressioni inflazionistiche trascinano le vendite al dettaglio e mettono sotto pressione la spesa dei consumatori. I trader hanno prezzato un altro rialzo dei tassi nella più grande economia del mondo e il discorso di Jerome Powell di oggi dovrebbe fare luce sull'entità della stretta monetaria in arrivo a giugno.

La visione ottimistica è che entro settembre l'inflazione sarà sotto controllo negli Stati Uniti dopo altri due rialzi dei tassi tra lo 0,5% e lo 0,75% ciascuno. Tra i rischi al ribasso di questo scenario vi sono gli effetti delle restrizioni cinesi sulle catene di approvvigionamento dei mercati statunitensi e il conflitto in corso in Ucraina, che mantiene alti i prezzi spot del greggio e aumenta le pressioni inflazionistiche.

Per saperne di più sugli eventi di trading più importanti del mercato, consulta il Calendario Forex di Admirals.

Per saperne di più su come navigare in condizioni di mercato complesse, consigliamo i Webinar GRATUITI di Admirals.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.