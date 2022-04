"Falchi" contro "Colombe" - USDJPY raggiunge i massimi di 20 anni

Aprile 20, 2022 14:10

Le politiche monetarie rapidamente divergenti tra la Federal Reserve e la Banca del Giappone si sono trasformate in una battaglia tra i falchi e le colombe mentre il USDJPY ha raggiunto i massimi di 20 anni questa settimana.

Il dollaro statunitense spicca il volo grazie alla politica monetaria restrittiva dopo che il presidente della Federal Reserve di St. Louis, Bullard, ha dichiarato di essere favorevole a un aumento dello 0,75% del tasso d'interesse di riferimento per contenere l'inflazioni elevata. Al contrario, la Banca del Giappone (BoJ) mantiene il suo tasso di interesse a breve termine a meno 0,1%.

Riuscirà la BoJ ad aumentare i tassi per sostenere lo Yen? Come i banchieri centrali degli Stati Uniti, i responsabili della politica monetaria del Giappone hanno come obiettivo un tasso di inflazione annuale di circa il 2% e l'inflazione aziendale è più scottante, il che significa che i prezzi delle importazioni di materie prime stanno aumentando. D'altra parte, storicamente le esportazioni del Giappone tendono a vendere più velocemente a causa dello Yen più debole, rendendole più competitive.

In sviluppi correlati, la BoJ ha promesso un programma illimitato di acquisto di Titoli di Stato giapponesi per sostenere lo Yen e nella sua riunione di marzo, ha previsto che "si aspetta che i tassi di interesse a breve e lungo termine rimangano ai loro livelli attuali o inferiori". La prossima riunione della BoJ si terrà a maggio, quando verrà data una risposta alla domanda se la banca centrale può sostenere la sua guida ai tassi di interesse negativi di fronte agli attuali venti contrari all'inflazione.

Il greggio è la causa di tutti i mal di testa inflazionistici per i responsabili della politica monetaria. I prezzi spot rimangono elevati e ci sono preoccupazioni su quanto in alto potrebbero salire i prezzi futuri, data la doppia pressione di una ripresa dalla COVID-19 e il conflitto in corso in Ucraina.

La politica monetaria rimane un tema chiave di questa settimana in vista dei diversi discorsi del governatore della Banca d'Inghilterra Bailey, del presidente federale Powell e del presidente della BCE Lagarde giovedì. La GBP e l'EUR sono sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro e ci potrebbe essere più movimento nei cross valutari se il presidente Powell dovesse sostenere o intensificare la politica monetaria aggressiva.

Le notizie che muovono il mercato da tenere d'occhio per i trader del NZD arrivano più tardi con i dati CPI della Nuova Zelanda su base annua per il primo trimestre. Il kiwi potrebbe muoversi contro altre valute quando verranno annunciati gli ultimi dati sui prezzi. Il CPI dovrebbe essere al livello del 7,1% contro il 5,9% precedente e - se le aspettative venissero soddisfatte - la Reserve Bank of New Zealand potrebbe agire per alzare di nuovo il suo tasso ufficiale.

