Mentre il Brent supera i 100 dollari, le azioni di eBay affondano in seguito alle scarse previsioni

Febbraio 24, 2022 13:40

Mentre le tensioni sembrano ribollire in Europa orientale, il prezzo dell'oro si avvicina a 2.000 dollari, mentre il greggio Brent è salito sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014.

Mentre il petrolio e l'oro guadagnano, le azioni si indeboliscono. Ieri, i principali indici di Wall Street hanno chiuso la sessione in ribasso, con il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite in calo rispettivamente dell'1,38%, 1,84% e 2,57%.

Nel frattempo, la stagione degli utili sta per finire, con la maggior parte dei costituenti dell'S&P 500 che hanno già annunciato i risultati dell'ultimo trimestre del 2021.

Ieri, alla chiusura del mercato, è stata la volta di eBay, che ha riportato un fatturato di 2,61 miliardi di dollari, in linea con le aspettative degli analisti, e un utile per azione (EPS) di 1,05 dollari, superiore alle previsioni di 0,99 dollari per azione.

Tuttavia, questi guadagni migliori del previsto sono stati oscurati da una previsione debole per il trimestre in corso, qualcosa che sembra essere diventato un tema tra i titoli tecnologici nelle ultime settimane.

La società di e-commerce ha previsto che le entrate del trimestre in corso saranno comprese tra 2,43 miliardi di dollari e 2,48 miliardi di dollari, il che rappresenterebbe un calo nella parte inferiore del 5% anno su anno, ed è significativamente inferiore alle aspettative degli analisti di 2,61 miliardi di dollari.

L'azienda stima inoltre che l'EPS si attesterà tra 1,01 e 1,05 dollari che, ancora una volta, è inferiore agli 1,08 dollari per azione previsti dal mercato. Inoltre, eBay annuncia anche che gli acquirenti attivi annuali sul loro sito sono diminuiti del 9% durante l'ultimo trimestre.

Era forse prevedibile che le società di e-commerce, che hanno raccolto i benefici del boom dello shopping online alimentato dalla pandemia negli ultimi due anni, avrebbero subito un calo una volta che il mondo si sarebbe riaperto e gli acquirenti avrebbero fatto ritorno nelle strade principali.

Tuttavia, esacerbate dal clima attuale, le deboli previsioni di eBay hanno scatenato un sell-off ieri sera e di nuovo questa mattina in orario esteso, con un crollo del prezzo delle azioni di quasi il 10%. Prima di questo sell-off, le azioni di eBay erano già scese di quasi il 18% quest'anno, rispetto al calo dell'11% del più ampio S&P 500.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero di eBay. Intervallo di date: 15 ottobre 2020- 23 febbraio 2022. Data di acquisizione: 24 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di eBay. Intervallo di date: 9 agosto 2015 - 23 febbraio 2022. Data di acquisizione: 24 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

