Notizie di trading per principianti: La differenza tra speculazioni e fatti

Novembre 25, 2022 16:52

Se è vero che le forze trainanti del mercato possono basarsi su speculazioni, non tutte le speculazioni sono basate su fatti.

Una componente importante delle notizie commerciali è rappresentata dalle ipotesi, che vanno dalle supposizioni basate su voci di corridoio alle teorie basate sull'esperienza e sull'analisi.

Un buon esempio sono le notizie relative alle dichiarazioni e ai discorsi della Federal Reserve sulla politica monetaria. Le decisioni sui tassi di interesse della banca centrale non vengono pubblicate fino al giorno della riunione politica. Ciò non impedisce agli osservatori di generare un'enorme quantità di articoli, accordi, investimenti, analisi e opinioni prima e dopo l'incontro.

È importante rendersi conto che ciò può influenzare il proprio processo decisionale, quindi se seguite le notizie sul trading, cercate le fonti di informazione più affidabili.

Le grandi istituzioni, come le banche e gli hedge fund, effettuano operazioni di mercato e investimenti sulla base delle loro ricerche e analisi delle prossime mosse della Fed. Anche in questo caso, tali decisioni possono rivelarsi giuste o sbagliate e non saranno confermate fino al giorno dell'annuncio della decisione sui tassi di interesse. L'analisi può essere accurata, ma anche le decisioni basate su un'ampia esperienza possono talvolta rivelarsi sbagliate.

Dalle speculazioni più sfrenate alle ipotesi logiche di analisti esperti, tutto può essere trovato nei mercati. È necessario ricordare che il consensus non è il risultato effettivo e che i fatti reali possono essere molto diversi dalle argomentazioni a favore di una determinata decisione.

Speculazioni Fatti Opinioni sulla prossima decisione sui tassi di interesse. Dichiarazione ufficiale dei tassi di interesse della Federal Reserve. Improvvisi movimenti bruschi nei mercati dell'oro e delle valute prima e dopo la decisione della Fed. La politica monetaria ufficiale e l'analisi macroeconomica della Fed - i verbali delle riunioni.

La Fed si riunisce per prendere decisioni sui tassi d'interesse 8 volte all'anno e ci sono tipi di notizie di trading più frequenti, come gli annunci macroeconomici giornalieri. Questi ultimi offrono indicazioni sullo stato di salute di un'economia e comprendono i tassi di inflazione dei prezzi, la crescita economica e lo stato di settori significativi come l'occupazione, la produzione, i servizi e l'edilizia.

Come fanno gli operatori di mercato a ipotizzare questi eventi di trading? L'approccio al trading su questo tipo di notizie è diverso da quello sulle notizie delle banche centrali. Le banche centrali emettono un numero minore di annunci nel corso dell'anno e per questo motivo i relativi prezzi degli asset potrebbero avere un andamento a lungo termine.

Le notizie macroeconomiche sono annunciate quotidianamente, quindi le reazioni del mercato sono a breve termine e gli aggiustamenti possono avvenire molto rapidamente quando i fatti vengono resi noti. I trader tendono a prezzare i nuovi dati nel giro di pochi minuti o di poche ore quando scambiano notizie economiche.

I fatti sono nel grafico

Le reazioni a lungo e a breve termine dei prezzi degli asset sono visualizzate nei grafici dell'analisi tecnica, che forniscono ai trader un ulteriore strumento nel loro processo decisionale. I grafici rappresentano i fatti dei movimenti di un prezzo nel tempo e, in quanto principianti, sarebbe utile studiare l'Analisi Tecnica e renderla parte delle vostre decisioni di trading. Poiché esistono molti modi per interpretare i grafici dell'Analisi Tecnica, è bene partecipare al programma di webinar di Admirals e ascoltare i trader esperti che condividono il loro know-how.

Gestione del rischio

A questo punto vi starete chiedendo come proteggere i vostri fondi nel contesto della costruzione di scenari e delle decisioni di trading in mezzo alle chiacchiere e alle speculazioni del mercato. La risposta è la gestione del rischio.

Alcuni strumenti di gestione del rischio integrati nella piattaforma di trading MetaTrader 5 includono:

ordini di stop loss

e ordini di take profit.

Oltre a imparare a utilizzare il software di trading, la gestione del rischio significa sviluppare la consapevolezza che ogni ipotesi ha un lato positivo e uno negativo. Essere consapevoli di due o tre possibili esiti può supportare la vostra analisi e contribuire alle vostre decisioni di trading.

Supponiamo che il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti stia per rilasciare i dati sul Prodotto Interno Lordo (PIL) e che ci sia un consensus sul fatto che l'economia sia cresciuta del 2%.

Scenario positivo

Ci sono prove che l'economia sia cresciuta più del previsto? Questo potrebbe avvalorare la tesi che il PIL sia cresciuto più del 2%.

Scenario negativo

Un settore chiave dell'economia è in difficoltà e pesa sul PIL? Forse i risultati della crescita saranno inferiori alle aspettative.

Scenario neutro

Quando i risultati macroeconomici sono in linea con le aspettative, si parla di scenario neutro.

In conclusione, conoscere la differenza tra speculazioni e fatti è una parte essenziale per diventare un trader e un investitore esperto. Quali tipi di scenari vi vengono in mente e come possono essere il più possibile basati sui fatti? Prima di avventurarvi nei mercati reali, testate le vostre ipotesi sul conto demo Admirals.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.