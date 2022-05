I dati sull'inflazione influenzano GBP e CAD

Maggio 18, 2022 12:35

Nella giornata di oggi, i dati sull'inflazione incombono sulla sterlina e sul CAD, mentre il Regno Unito e il Canada rendono noti gli ultimi risultati dell'IPC.

Il consensus di aprile per il tasso di inflazione del Regno Unito è del 9% su base annua rispetto al 7% di marzo, ma le previsioni sono probabilità, non certezze. I cross valutari della sterlina potrebbero registrare una certa volatilità se i risultati effettivi dovessero essere peggiori del previsto.

I trader e gli investitori sperano che l'inflazione si raffreddi in seguito alla stretta monetaria della Banca d'Inghilterra. Se l'inflazione dovesse continuare a salire, questo scenario supporterebbe il proseguimento dei rialzi dei tassi d'interesse nel Regno Unito. Se invece l'inflazione si raffreddasse, l'atteggiamento aggressivo della BoE potrebbe dare i suoi frutti.

In entrambi gli scenari, la sterlina è già sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro USA e potrebbe trarre sostegno da un calo dell'inflazione. Nel caso in cui l'inflazione si rivelasse più calda del previsto, la sterlina potrebbe subire un sell-off perché i timori di recessione sono come piaghe per il mercato valutario.

Il tasso d'inflazione canadese per il mese di aprile è stimato al 5,4% su base annua, rispetto al 5,5% di marzo. Come la sterlina, il CAD è sotto pressione a causa di un dollaro forte.

"Il fattore principale è stato probabilmente il rafforzamento del dollaro USA, che ha beneficiato di flussi di beni rifugio in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e al forte aumento dei rendimenti statunitensi". Il vice governatore della Banca del Canada Toni Gravelle.

Per ulteriori notizie di trading, consensus e risultati effettivi, è possibile consultare il Calendario Forex di Admirals.

Per quanto riguarda le altre notizie di trading, i prezzi del greggio spot rimangono elevati, poiché gli eventi geopolitici continuano a suscitare timori sul fronte dell'offerta. I rialzi dei principali benchmark WTI e Brent nelle ultime 48 ore hanno reagito alle minacce sul fronte dell'offerta provenienti dal conflitto in Ucraina, in un momento in cui la domanda di viaggi e trasporti è in rapida crescita.

Al momento della scrittura, i prezzi spot dell'oro sono in calo, poiché il dollaro USA diventa più interessante per gli acquirenti di beni rifugio. Si prevede che i Treasury denominati in USD offriranno rendimenti più elevati in un clima di aumento dei tassi di interesse.

DOMANDE FREQUENTI

In che modo i dati sull'inflazione condizionano i movimenti delle valute?

I dati sull'inflazione sono noti anche come benchmark dell'indice dei prezzi al consumo (IPC).

Influenzano i movimenti valutari quando sono più alti o più bassi del normale. Di norma, le banche centrali mirano a un tasso di inflazione del 2% su base annua, al fine di incoraggiare la stabilità dei prezzi. Quando i prezzi si gonfiano durante i periodi di crescita economica, i banchieri centrali tendono ad aumentare i tassi di interesse per tenere sotto controllo l'inflazione. Quando i tassi d'interesse aumentano, la valuta nazionale può apprezzarsi perché gli investitori e i trader acquistano asset come le obbligazioni denominate in quella valuta. L'aumento della domanda di valuta spesso si traduce in un aumento del valore della moneta.

