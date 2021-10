Mentre l'inflazione è in forte crescita in Spagna, i dati macroeconomici di Cina e Giappone continuano a dimostrare un rallentamento

Sia nella sessione di ieri che in quella di oggi, il calendario macroeconomico è stato pieno di notizie importanti che continuano a confermare i problemi che abbiamo notato durante le ultime settimane. Vale a dire, l'aumento dell'inflazione e il rallentamento economico causato, tra le altre cose, dalla crisi energetica e dalle conseguenze della pandemia.

Come abbiamo anticipato nell'analisi di ieri, il mercato aspettava l'esito delle trattative negli Stati Uniti tra democratici e repubblicani in merito all'aumento del tetto del debito per evitare il default. Anche se alcuni media hanno commentato che questo accordo è stato difficile da raggiungere, la realtà è che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha una maggioranza democratica, quindi non ci si aspettava altro risultato. Soprattutto considerando che, se questo accordo non fosse andato avanti, avrebbero messo in pericolo la loro stessa ripresa economica. Nonostante questo, l'iniziativa ha ricevuto 212 voti contrari.

Per quanto riguarda i dati macro, durante la sessione di ieri abbiamo potuto constatare che il dato preliminare dell'inflazione in Spagna è stato ben al di sopra delle aspettative del mercato, al 4%, raggiungendo un massimo che non si registrava da 13 anni. Questa forte crescita dell'inflazione è una chiara conseguenza del forte aumento dei costi energetici e, come abbiamo commentato nell'analisi di martedì scorso, questa crisi energetica potrebbe essere il cigno nero che provoca cali del mercato, quindi occorrerà stare molto attenti alla sua evoluzione.

Durante la sessione di oggi, abbiamo potuto vedere la pubblicazione di vari dati macro importanti dall'Asia e dall'Europa. Se ci concentriamo sull'Europa, possiamo osservare che il tasso di disoccupazione tedesco è stato peggiore del previsto, al 5,5% contro il 5,4% previsto. Nel Regno Unito, scopriamo che durante il secondo trimestre il PIL è cresciuto del 5,5%, lo 0,7% in più rispetto alle previsioni, fissando la crescita del PIL su base annua al 23,6%.

Se ci soffermiamo sull'Asia, dobbiamo guardare i dati di Cina e Giappone, evidenziando il PMI manifatturiero della Cina e l'indice di produzione industriale e le vendite al dettaglio del Giappone.

Per il terzo mese consecutivo, il PMI manifatturiero della Cina non solo è peggiore del dato del mese precedente, ma anche peggiore di quello atteso dal consensus del mercato. In questo caso, il PMI è entrato in territorio di contrazione dell'attività economica attestandosi sotto i 50 punti, raggiungendo i 49,6 punti.



Fonte: Investing.com



Per quanto riguarda il Giappone, sia l'indice preliminare della produzione industriale che le vendite al dettaglio sono state anch'esse peggiori del mese scorso e anche inferiori alle aspettative del consensus di mercato a -3,2%. L'indice della produzione industriale era atteso a -0,5% dopo il -1,5% del mese scorso. Le vendite al dettaglio sono scese dal 2,4% al -3,2% rispetto al -1% atteso.

Dopo questi risultati, l'indice Nikkei ha continuato con la sua correzione dell'ultimo slancio al rialzo, che lo ha portato a raggiungere i massimi annuali, scendendo dello 0,31% nella sessione di oggi.

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che il titolo giapponese ha sperimentato un forte slancio verso l'alto che lo ha portato a raggiungere i suoi massimi, rappresentati dalla banda di resistenza verde, dove ha iniziato una correzione formando un doppio massimo.

Questa correzione ha portato il prezzo ad affrontare il suo livello di ritracciamento del 38,2% di Fibonacci dopo aver rotto sotto la sua media mobile a 18 sessioni in bianco, uscendo così dall'ipercomprato accumulato dopo i forti rally di inizio mese.

È fondamentale tenere d'occhio questo importante livello di supporto in quanto una sua rottura potrebbe innescare un'ulteriore correzione alla ricerca dell'area corrispondente alla sua linea di tendenza al ribasso, rotta all'inizio del mese, e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%.

Tuttavia, se il prezzo dovesse riuscire a mantenere questi livelli, potrebbe essere un buon punto per una nuova spinta verso l'area del doppio massimo che agisce come livello di resistenza principale.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero JP225. Intervallo di date: 25 agosto 2020 - 30 settembre 2021. Data di acquisizione: 30 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 16,01%

2019: 18,20%

2018: -12,08%

2017: 19,10%

2016: 0,42%



