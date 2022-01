Le azioni delle compagnie aeree del Regno Unito iniziano bene il 2022

Gennaio 05, 2022 15:22

Ieri, i mercati del Regno Unito hanno riaperto dopo essere rimasti chiusi il lunedì in occasione delle vacanze di Capodanno. Nel complesso, è stata una buona giornata per le azioni britanniche, con i principali indici che hanno messo in ombra le loro controparti statunitensi.

Il FTSE 100 è salito dell'1,63%, raggiungendo il livello più alto dal febbraio 2020, mentre il FTSE 250 ha chiuso in rialzo dell'1,77%.

Lunedì, nonostante la cancellazione di migliaia di voli, le compagnie aeree statunitensi hanno registrato una forte performance nella prima sessione dell'anno a Wall Street e, ieri, le compagnie aeree quotate nel Regno Unito hanno seguito con entusiasmo i loro compagni di settore sull'altro lato dell'Atlantico.

EasyJet, International Consolidated Airlines Group (IAG) e Wizz Air hanno guadagnato rispettivamente un impressionante 9,24%, 11,26% e 12,22% durante la prima sessione del 2022.

Perché i titoli delle compagnie aeree hanno avuto una performance così positiva?

Sembra che ci siano segnali sempre più positivi intorno alla variante Omicron del Covid-19 - vale a dire che, nonostante sia altamente infettivo, non sembra causare malattie gravi come le varianti precedenti. In gran parte grazie a questo, gli investitori sembrano fiduciosi che i viaggi internazionali riprenderanno nel 2022.

A causa delle restrizioni di viaggio globali, i titoli delle compagnie aeree hanno avuto un momento particolarmente difficile dall'inizio della pandemia, con un crollo delle entrate a causa del blocco dei viaggi internazionali nel 2020.

IAG, responsabile sia di British Airways che di Iberia, è stata tra i peggiori performer del FTSE 100 nel 2021. Infatti, nonostante la sua forte performance di martedì, il prezzo di chiusura di IAG di 158.52 è ancora ben al di sotto del suo massimo di 52 settimane di 222.10 e circa il 75% inferiore ai suoi livelli pre-pandemia.

I viaggi internazionali si riprenderanno definitivamente nel 2022? Molti investitori ottimisti sembrano credere di sì. Tuttavia, i più cauti aspetteranno probabilmente i dati che confermano una svolta prima di considerare l'aggiunta di azioni di compagnie aeree ai loro portafogli.

Tuttavia, dopo l'annuncio di ieri del primo ministro britannico Boris Johnson che era improbabile che ci fossero ulteriori restrizioni in Inghilterra a causa di Omicron, non sarebbe sorprendente se i titoli di viaggio britannici registrassero ulteriori guadagni questa settimana.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - IAG Grafico giornaliero. Intervallo di date: 5 maggio 2021 - 4 gennaio 2022. Data di acquisizione: 5 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - IAG Grafico settimanale. Intervallo di date: 5 luglio 2015 - 4 gennaio 2022. Data di acquisizione: 5 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

